Aion: KI-Assistent für Geschäftsführer und Manager

Aion ist ein KI-Assistant, der CEOs und Manager bei der Entwicklung von Strategien unterstützt und hierfür Geschäftsdaten analysiert. Das KI-Tool wird vom Karlsruher Unternehmen Rocket Routine entwickelt. Wer das Tool ausprobieren möchte, kann es testen und bis zu dreimal pro Monat kostenlos einsetzen.

Aion bietet Werkzeuge, um Unternehmen bei der Entwicklung eines Leitbilds und der strategischen Ausrichtung zu unterstützen. Mit Funktionen zur Erstellung eines Unternehmensleitbilds, basierend auf Purpose, Vision, Mission und Werten, schafft die Plattform eine Grundlage für die langfristige Planung.

Marktanalysen, die Definition von Zielen mit Objectives and Key Results (OKR) oder die Anwendung von Methoden wie den 8 Stratagems oder der Blue-Ocean-Strategie ermöglichen eine strukturierte Planung. Für fundierte Entscheidungen stellt Aion Wissen und Tools wie den C-Level-Kreis bereit. Durch Handlungsempfehlungen erleichtert die Plattform die Umsetzung von Maßnahmen und optimiert den Fortschritt bei der Zielerreichung.

Ein weiterer Nutzen besteht in der Unterstützung bei der Formulierung aussagekräftiger Texte, sei es für interne Kommunikation, Marketing oder Geschäftspräsentationen. Die Automatisierung zeitaufwendiger Aufgaben erlaubt es Führungskräften, sich stärker auf die Umsetzung und die Zusammenarbeit mit ihrem Team zu konzentrieren. Solche Funktionen eignen sich besonders für Start-ups, die ihre Vision schnell und präzise definieren möchten, genauso wie für etablierte Unternehmen, die ihre strategische Ausrichtung regelmäßig überprüfen und anpassen müssen.

Zusätzlich erstellt der KI-Assistent individuell angepasste Strategien, die branchenspezifische Anforderungen berücksichtigen und sich an Markt- oder Nischenbedingungen orientieren. Durch Analysen identifiziert das Tool Handlungsbedarfe und unterstützen beim Setzen und Verfolgen von Zielen. Aion bietet darüber hinaus kontinuierliche Unterstützung bei der Überprüfung und Optimierung bestehender Strategien, um flexibel auf Marktveränderungen reagieren zu können.

Aion und ChatGPT unterscheiden sich in ihrer Ausrichtung und ihrem Nutzen. Während ChatGPT als vielseitiges Sprachmodell für eine breite Palette an Aufgaben dient, kombiniert Aion spezifische KI -Algorithmen mit unternehmerischem Wissen, um strategische Prozesse zu optimieren. Aion legt den Fokus auf präzise Analysen, die auf unternehmensspezifische Inhalte abgestimmt sind, und unterstützt dabei, strategische Entscheidungen zu treffen.

Erste Schritte mit Aion

Aion kann mit zwei Prompts kostenlos ohne Anmeldung getestet werden. Wer sich registriert, kann auf mehr Funktionen zugreifen und die kostenlose Version dauerhaft einsetzen. Für 19 Euro pro Monat kann man 50 Anfragen an die KI stellen, für 49 Euro pro Monat sind bis zu 250 Anfragen möglich.

In der Aion-Oberfläche stehen hierbei verschiedenen Tools über die Kategorien Leitbild, Strategie, Ziele, Markt und Kreativität zur Verfügung. Anwender können mit Prompts arbeiten, so wie bei anderen Chatbots. Die verschiedenen Chats speichert Aion, sodass ein Wechsel zwischen diesen jederzeit möglich ist.

Abbildung 2: Aion unterstützt mit seinem Chatbot Manager bei strategischen Entscheidungen.

Ein erster Schritt ist die Klärung der Vision und der Mission eines Unternehmens. Dies bildet die Grundlage für alle weiteren strategischen Überlegungen. Danach kann der CEO spezifische Ziele und OKRs definieren, die mit der Unternehmensvision in Einklang stehen. Diese Ziele sollten klar, messbar und erreichbar sein. Gleichzeitig ist es wichtig, die aktuelle Kultur und Struktur des Unternehmens zu analysieren, um sicherzustellen, dass sie die strategischen Ziele unterstützen. Dies kann auch Anpassungen in der Führung oder in Prozessen erfordern, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Ein weiterer Schritt ist die Etablierung von KPIs (Key Performance Indicators), um den Fortschritt zu überwachen.