Wie Sie eine Cloud-Strategie planen

Cloud Computing hat sich als vielseitige und effiziente Plattform etabliert, die es Unternehmen ermöglicht, Arbeitslasten und Dienste über einen unabhängigen Anbieter bereitzustellen. Unternehmen zahlen nur für die tatsächliche Nutzung und geben Ressourcen frei, wenn sie nicht mehr benötigt werden.

Der Umstieg in die Cloud bringt komplexe Herausforderungen mit sich. Ein typischer Cloud-Anbieter kann Hunderte verschiedener Ressourcen, Dienste und Preisstufen anbieten. Unternehmen müssen die ausgewählte Cloud-Umgebung entwerfen, implementieren, optimieren und verwalten und dann die Vorteile des Cloud Computings messen.

Eine erfolgreiche Cloud-Einführung erfordert eine solide Strategie, die die gewünschte Cloud-Infrastruktur, den Entwicklungsfahrplan, die Geschäftsziele und die Governance innerhalb der Cloud-Umgebung detailliert beschreibt. Eine effektive Cloud-Strategie definiert die Funktionalität, die Service Levels und die Kosten im Zusammenhang mit der Cloud-Nutzung.

Die Public Cloud verwendet ein Prinzip der geteilten Verantwortung . Während der Cloud-Anbieter die Verantwortung für den Schutz der Infrastruktur übernimmt, liegt die Aufgabe des Schutzes von Daten und des Zugriffs in der Cloud beim Cloud-Nutzer. Eine Cloud-Strategie muss eine Richtlinie für das Sicherheitsbewusstsein im gesamten Unternehmen festlegen und sich mit Fragen der Datensicherheit befassen, darunter Zugriffskontrolle, Datenintegrität , Datenverschlüsselung, Datenhoheit , Verhinderung von Datenverlust sowie Identifizierung und Behebung von Vorfällen. Ein möglicher Security-Ansatz ist die Nutzung von Zero Trust .

Unternehmen stehen zunehmend unter dem Druck, sich mit Governance , Compliance und Fortbestand zu befassen, sei es für lokale Rechenzentren , entfernte Standorte oder Dritte, wie Public-Cloud -Service-Anbieter. Governance legt Richtlinien für die Cloud-Nutzung fest, wie zum Beispiel Datensicherung und Disaster Recovery , beschreibt die Durchsetzung dieser Richtlinien und regelt den Zugriff auf Cloud-Ressourcen. Compliance legt Standards für die Einhaltung behördlicher Auflagen und geltender Gesetze in Bezug auf Datenspeicherung, -verarbeitung und -schutz in der Cloud fest. Kontinuität bedeutet, sicherzustellen, dass das Unternehmen in Übereinstimmung mit Gesetzen und Vorschriften arbeiten und auch bei Störungen oder Katastrophen weiterarbeiten kann.

Ein zentraler Vorteil einer Cloud-Strategie besteht darin, dass sie die Anforderungen den Fähigkeiten zuordnet. Eine Cloud-Strategie beginnt in der Regel mit einem umfassenden Verständnis der Ziele und Vorgaben – also dessen, was die Organisation in der Cloud erreichen muss. Erforderlich ist eine klare Kenntnis des Ressourcenbedarfs und der Leistungsanforderungen jeder für die Cloud-Bereitstellung vorgesehenen Arbeitslast. Außerdem ist eine detaillierte Kenntnis der Ressourcen und Dienste erforderlich, die vom Cloud-Anbieter zur Verfügung gestellt werden. Durch die Bewertung und Ausrichtung kann ein Unternehmen angemessene Erwartungen festlegen und eine Grundlage für spätere Kostenbegründungen und Optimierungen schaffen.

Die Einführung bedeutet Abhängigkeit. Die Entscheidung, sich auf einen Drittanbieter für Cloud-Dienste zu verlassen, führt in der Regel zu einer gewissen Anbieterabhängigkeit. Viele Dienste sind proprietär und nicht standardisiert, sodass verschiedene Cloud-Anbieter unterschiedliche Vorgehensweisen haben. Selbst bei Multi-Cloud -Strategien können erhebliche Probleme bei der Integration und Orchestrierung unterschiedlicher Dienste auftreten. Cloud-Ausfälle können schwerwiegende Folgen für Unternehmen haben. Eine Cloud-Strategie sollte den Einsatz offener Standards, Interoperabilität und Portabilität in den Vordergrund stellen, um die Anbieterabhängigkeit zu verringern.

Selbst wenn ein Unternehmen sorgfältige Sicherheits- und Compliance-Praktiken wie Verschlüsselung, Zugriffskontrolle und Überwachung in einem lokalen Rechenzentrum implementiert und aufrechterhält, kann es schwierig sein, diese Maßnahmen auf die Infrastruktur eines Cloud-Drittanbieters zu übertragen, was möglicherweise zu Sicherheits- und Compliance-Lücken führt. Das Unternehmen muss auch beurteilen, ob die Praktiken des Cloud-Anbieters die Sicherheits- und Compliance-Anforderungen angemessen unterstützen können. Regulatorische Anforderungen wie beispielsweise die DSGVO können die Nutzung von einer regionalen oder Sovereign Cloud notwendig machen.

Die Übertragung von Workloads in die Public Cloud kann komplex sein. Einige ältere oder veraltete Anwendungen sind möglicherweise nicht Cloud-fähig und erfordern eine umfangreiche und kostspielige Umgestaltung oder Änderung. Ebenso kann die Einrichtung einer geeigneten Cloud-Architektur zum Hosten einer Arbeitslast andere Komplexitäten mit sich bringen, wie zum Beispiel Abhängigkeiten. Auch das Design von Arbeitslasten wird mit sich weiterentwickelnden Designparadigmen, wie zum Beispiel Microservices , immer komplexer. Ein gewisses Maß an Tests der Workloads und einer Proof-of-Concept -Evaluierung könnte erforderlich sein.

Obwohl das Beispiel der NOAA umfassend und weitreichend ist, ist das Bemerkenswerteste daran die Kürze und das Fehlen taktischer Details. Ein Cloud-Strategiedokument ist ein Leitbild, kein Designdokument. Das Dokument der NOAA ist ein Beispiel dafür, wie das Was und Warum der Cloud-Strategie einer Organisation erfasst werden kann, ohne sich mit den Einzelheiten des Wie zu befassen. Das Wie wird in der Regel später durch andere spezifische Richtlinien- und Designdokumente entwickelt, die von Experten auf Einhaltung und Konsistenz mit der Strategie überprüft werden.

Die NOAA-Strategie beschreibt die treibenden Faktoren und angestrebten Ziele der Cloud-Einführung und wie die Behörde Cloud-Computing als Technologie und ihre Fähigkeiten in Schlüsselbereichen wie einer in der Cloud gehosteten Entwicklungsumgebung, High-Performance Computing (HPC), Website-Hosting, maschinelles Lernen , künstliche Intelligenz (KI), Datenanalyse und Datenmanagement betrachtet. Die Behörde legt dann die folgenden strategischen Hauptziele für Cloud Computing fest:

Das National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Office of Oceanic and Atmospheric Research hat ihre Cloud-Computing-Strategie für die Umsetzung von Cloud-Funktionen wie Skalierbarkeit, Konsistenz, Sicherheit, Kostenmanagement und datenunabhängige Abläufe veröffentlicht, um die Strategie der Behörde bis 2026 umzusetzen.

Bewährte Verfahren für die Erstellung einer Cloud-Strategie

Es gibt nicht nur einen einzigen Weg, um eine Cloud-Strategie zu entwickeln, aber es gibt zahlreiche Überlegungen, die eine Strategie effektiver machen können.

1. Fokussieren Sie sich auf die Cloud-Ziele

Ein zentraler Bestandteil jeder Cloud-Strategie besteht darin, zu ermitteln und zu dokumentieren, warum das Unternehmen in die Cloud wechselt und was es in der Cloud erreichen möchte, was On-Premises nicht ohne weiteres möglich ist. Es muss eine konkrete Rechtfertigung für die Cloud geben. Die Migration in die Cloud, nur weil sie vorhanden ist, ist keine solide Grundlage für eine Cloud-Strategie. Die Cloud eignet sich am besten für Unternehmen, die schnelle Veränderungen und Skalierbarkeit erwarten.

2. Berücksichtigen Sie das Kostenmanagement

Cloud-Dienste sind selten günstiger als lokale Ressourcen. Die Rechnung für Cloud-Dienste kann in der Tat höher ausfallen als für lokale Dienste. Kosteneffizienz ist in der Regel in der Skalierbarkeit und der nutzungsbasierten Bezahlung von Cloud-Diensten zu finden. Das Kostenmanagement sollte über einen einfachen Preis hinausgehen und eine tiefere Analyse beinhalten, wie zum Beispiel die Kosten pro Funktion oder die Gesamtkosten für die Bereitstellung eines Dienstes für Kunden. Eine ordnungsgemäße Analyse sollte zeigen, dass die Kosten mit dem Wachstum Schritt halten und die Kostenverfolgung eine wichtige Geschäftsmatrik ist. Beliebte Geschäftspraktiken wie FinOps können dabei helfen, die Cloud-Kosten zu verstehen und zu verwalten.

3. Planen Sie die Migration über einen längeren Zeitraum

Die Einführung der Cloud ist selten eine Alles-oder-Nichts-Aufgabe. In den meisten Fällen erfolgt die Einführung der Cloud im Laufe der Zeit mit einer sich entwickelnden Strategie, die sich an der praktischen Erfahrung orientiert. Eine Cloud-Strategie sollte eine sorgfältige Abwägung der Workload-Migrationen von lokalen Ressourcen zum Cloud-Dienstanbieter beinhalten – wie Workloads und ihre Abhängigkeiten in der Cloud aufgebaut und verschoben werden. Eine ordnungsgemäße Planung ermöglicht Service- und Kostenoptimierungen, mindert Unterbrechungen, erhält die Governance aufrecht und schützt die Sicherheit.

4. Bewerten Sie die Sicherheit

Eine Cloud-Strategie sollte Ziele für den Datenschutz, die Souveränität und die Sicherheit innerhalb der Cloud enthalten. Diese Ziele sollten mit den aktuellen Sicherheitspraktiken On-Premises übereinstimmen und entsprechend den vom Cloud-Anbieter bereitgestellten Diensten und Maßnahmen erweitert werden. Es ist auch wichtig, die eigenen Sicherheitsmaßnahmen des Anbieters zu bewerten und sicherzustellen, dass die Sicherheitsstrategie den Geschäftsanforderungen entspricht. Die Sicherheitsanforderungen sollten regelmäßig neu bewertet und aktualisiert werden.

5. Richten Sie die Governance an den Geschäftszielen aus

Bei der Governance geht es darum, die Cloud so zu nutzen, dass sie den geschäftlichen Anforderungen und Zielen entspricht. Das kann die Zuweisung von Rollen und Verantwortlichkeiten, Zugriffskontrolle, Datenverwaltung und -schutz, Disaster Recovery und eine Reihe von Richtlinien wie Bereitstellung, Leistungsüberwachung und Aufhebung der Bereitstellung umfassen. Die Governance muss häufig geändert werden, und Cloud-Strategien werden oft aktualisiert, um dieser ständigen Weiterentwicklung Rechnung zu tragen.

6. Aktualisieren Sie die Cloud-Strategie regelmäßig

Wie jedes Leitbild ändert sich auch eine Cloud-Strategie im Laufe der Zeit, wächst und entwickelt sich weiter. Veränderungen treten in der Regel am schnellsten in Phasen starker Akzeptanz auf, wenn viele Arbeitslasten in die Cloud migriert werden. Überprüfen Sie die Strategie jedes Mal, wenn neue Geschäftsbereiche oder Interessengruppen Cloud-Zugang benötigen, sich Geschäfts- oder Sicherheitsanforderungen ändern oder neue Cloud-Dienste und -Technologien für das Unternehmen verfügbar sind.

7. Berücksichtigen Sie Service- und Bereitstellungsmodelle

Es gibt zahlreiche Cloud-Servicemodelle, darunter IaaS, PaaS und SaaS. Jede Plattform hat ihre eigenen Vor- und Nachteile und eignet sich besser für bestimmte Arten von Arbeitslasten. Ebenso gibt es mehrere verfügbare Bereitstellungsmodelle, darunter Public-, Private-, Hybrid- und Multi-Cloud-Modelle. Obwohl Public-Cloud-Modelle am weitesten verbreitet sind, eignet sich jedes Modell für bestimmte Anwendungsfälle und Geschäftsanforderungen. Service- und Bereitstellungsmodelle wirken sich auf das Dokument zur Cloud-Strategie aus.

8. Fördern Sie Cloud-Kenntnisse durch Schulungen und Weiterbildungen

Es gibt zwei Bildungswege für eine Cloud-Strategie. Der erste sind die technischen Fähigkeiten, die für die Implementierung und Nutzung von Cloud-Diensten erforderlich sind. Ob durch formale Schulungen, durch Ausprobieren oder eine Mischung aus beidem – die Mitarbeiter müssen über angemessene technische Fähigkeiten verfügen. Andernfalls sind möglicherweise zusätzliche Schulungen und Neueinstellungen erforderlich. Der zweite ist die Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit der Cloud, die sich hauptsächlich an Endbenutzer richtet – zum Beispiel an Datenwissenschaftler, die die Datenverarbeitung in der Cloud durchführen. Eine Kombination aus Richtlinien, Vorlagen und Automatisierung ist erforderlich, um den Benutzern einen ordnungsgemäßen Zugriff auf die Cloud zu ermöglichen. Regelmäßige Schulungen sind der beste Weg, um dieses Vertrauen im gesamten Team zu erreichen.