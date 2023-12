Wie sieht eine Strategie zur digitalen Transformation aus?

Eine Strategie für die digitale Transformation beschreibt, wie ein Unternehmen digitale Technologien künftig nutzen wird, um kontinuierlich neue Produkte, Dienstleistungen, Prozesse und Interaktionskanäle zu schaffen und bestehende umzugestalten, um den sich ständig ändernden Kundenbedürfnissen und Marktbedingungen gerecht zu werden.

Im Idealfall formuliert eine Strategie für die digitale Transformation, was das Unternehmen erreichen möchte und gibt eine klare Richtung vor, wie digitale Technologien eingesetzt werden, um diese Ziele zu erreichen. Pläne zur Verbesserung der Geschäftsprozesse und die erforderlichen Veränderungen in der Unternehmenskultur sollten ebenfalls enthalten sein. „Sie muss so detailliert sein, dass die Organisation sie verstehen kann“, sagt Joan Smith, Managing Director und Global Solutions Lead bei Protiviti Digital.

Die Strategie sollte kundenorientiert sein und sich an den Geschäftsergebnissen orientieren, die die Unternehmensleitung erreichen möchte. „Sie ist darauf ausgerichtet, die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens und die Nachhaltigkeit des Geschäfts neu zu gestalten“, sagt Raja Ranganathan, Chief Growth Officer bei Randstad Digital.

Eine Strategie für die digitale Transformation ist nach Ansicht von Unternehmensberatern heute ein Muss für Unternehmen.

„Jede Organisation muss darlegen, wie sie sich digitalisiert, wie sie ihren digitalen Status weiterentwickelt und wie sie Technologie zur Umsetzung ihrer Geschäftsstrategien einsetzt“, erklärt Debbie Vavangas, Vice President bei IBM Consulting und Global Lead für Garage, das Transformationsmodell von IBM. „Die Transformation durchdringt alle Unternehmen und ist ein ständiger Prozess. Wenn wir in die Zukunft blicken, muss sich diese Strategie darauf konzentrieren, wie sie Wachstum und Optimierung durch Technologien wie generative KI, Cloud und die Integration von Ökosystemen vorantreibt.“

Warum ist eine Strategie für die digitale Transformation wichtig? Im Grunde genommen umfasst eine Strategie für die digitale Transformation den Einsatz digitaler Technologien, um die Art und Weise, wie Kunden bedient werden und wie die Arbeit erledigt wird, neu zu gestalten. Eine gut durchdachte und gut ausgearbeitete Strategie für die digitale Transformation stellt sicher, dass eine Organisation richtig erkennt, welche Produkte, Dienstleistungen und Arbeitsabläufe geschaffen oder neu gestaltet werden müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Für gemeinnützige Organisationen oder Behörden kann dies bedeuten, dass sie ihre Aufgaben effektiv und effizient erfüllen. Für Unternehmen bedeutet dies in der Regel, so profitabel wie möglich zu sein, indem die Einnahmen gesteigert, die Kosten gesenkt und der Marktanteil erhöht werden, während gleichzeitig andere strategische Ziele, wie zum Beispiel die Nachhaltigkeit, erreicht werden. Zahlreiche Studien zeigen, wie wichtig eine gute Strategie für die digitale Transformation ist. In der Tat stehen der Erfolg und oft sogar das Überleben eines Unternehmens auf dem Spiel. Unternehmen, die im digitalen Bereich führend sind, schneiden durchweg besser ab als Unternehmen, die im digitalen Bereich nachlässig sind. Ein Beispiel: Im Jahr 2023 veröffentlichte das Beratungsunternehmen McKinsey & Company die Ergebnisse einer Studie über 20 digitale Vorreiter und 20 digitale Nachzügler im Retail-Bankensektor zwischen 2018 und 2022. Die Studie ergab, dass die digitalen Marktführer die Nachzügler bei mehreren Finanzkennzahlen, einschließlich der Gesamtrendite für die Aktionäre, übertrafen. Solche Zahlen haben die Führungskräfte zum Handeln angespornt. Der Bericht 2023 State of Digital Transformation von TEKsystems stellte zum Beispiel fest, dass nur 17 Prozent der befragten Führungskräfte keine Strategie für digitale Initiativen haben. Das ist eine ermutigende Statistik, da die Autoren des Berichts feststellten, dass der einfache Einsatz von Technologie ohne einen Plan eher zu einem Desaster führt. Laut Vavangas erklärt eine Strategie zur digitalen Transformation jedem im Unternehmen, wohin es steuert. Das trägt dazu bei, dass „jeder auf der Reise mitkommt“ und auf die gemeinsamen Ziele hinarbeitet. „Eine durchdachte Strategie lenkt auch die Aufmerksamkeit des Unternehmens“, sagt Kamales Lardi, Autor von The Human Side of Digital Business Transformation und CEO von Lardi & Partner Consulting. Genauer gesagt fokussiert sie das Unternehmen auf die dringendsten digitalen Initiativen – diejenigen, die einen Mehrwert für die Erreichung der unternehmensweiten Ziele liefern. Dieser Ansatz hält die Teams laut Lardi davon ab, Initiativen zu verfolgen, die neue Technologien einführen, ohne zu verstehen, wie sie einen Wert schaffen, oder Transformationsprojekte zu implementieren, die nur einzelnen Abteilungen des Unternehmens helfen. „Wahre Transformation entsteht, wenn Sie das gesamte Unternehmen betrachten und das gesamte Unternehmen umgestalten, um erfolgreich zu sein“, fügt er hinzu. Um diesen Punkt zu veranschaulichen, erläutert Lardi, wie ein Unternehmen Pläne zur Implementierung von KI zur Umgestaltung des Kunden-Supports angehen sollte. Er erklärt, dass eine gut ausgearbeitete Strategie die Umgestaltung der Backend-Systeme und -Prozesse, die zur Unterstützung der neuen Frontend-Nutzung von KI erforderlich sind, erkennt und plant. Außerdem, so Lardi, gibt eine digitale Transformationsstrategie den Stakeholdern die Gewissheit, dass sich die Führungskräfte und ihre Teams mit dem anhaltenden Wettbewerbsdruck auseinandersetzen und dass sie einen Plan haben, wie sie Technologien einsetzen können, um auf diesen Druck auf eine Weise zu reagieren, die für das Unternehmen am vorteilhaftesten ist. Mit anderen Worten: Eine entsprechende Strategie macht deutlich, dass das Unternehmen sich dem Wandel verpflichtet fühlt und ihn aktiv plant. „Indem Sie eine separate Strategie für die digitale Transformation vorlegen, weisen Sie darauf hin, dass es sich um ein kulturelles und kommunikatives Element handelt. Sie haben es ausdrücklich als entscheidend für die Zukunft Ihres Unternehmens bezeichnet“, sagt Jeff Wong, Global Chief Innovation Officer beim Beratungsunternehmen EY. Darüber hinaus fördern die Formulierung von Plänen für die digitale Transformation und die Festlegung von Zeitvorgaben für die Umsetzung, die typische Bestandteile einer Strategie sind, ein schnelles Handeln, und schaffen ein Gefühl der Dringlichkeit – beides ist notwendig, um mit dem heutigen rasanten Tempo der technologischen Entwicklung und der damit einhergehenden Innovation Schritt zu halten. „In jedem Unternehmen ist es einfach, das zu tun, was man im letzten Jahr oder im Jahr davor getan hat. Um sicherzustellen, dass sich das Unternehmen in eine neue Richtung bewegt, müssen Sie es ausrufen, was die Wichtigkeit und die Geschwindigkeit, mit der es getan werden muss, unterstreicht“, sagt Wong. "Eine Strategie für die digitale Transformation schafft die Agilität, Geschwindigkeit und letztlich Widerstandsfähigkeit, die ein Unternehmen benötigt, um im 21. Jahrhundert, in dem sich die Welt immer schneller dreht, effektiv konkurrieren zu können“, fügt Wong hinzu.

Was sind die Schlüsselelemente einer Strategie für die digitale Transformation? Eine erfolgreiche digitale Transformation erfordert die Berücksichtigung der technologischen Ressourcen eines Unternehmens, seiner Geschäftsprozesse, der angestrebten Ergebnisse und der Produkte und Dienstleistungen, die es auf dem Markt anbietet, um die Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden zu erfüllen. Während die Idee der digitalen Transformation an Fahrt aufnimmt, betonen die Experten, dass all diese Teile gemeinsam angegangen werden müssen. Die Beschäftigung mit einem oder zwei Bereichen mag neue digitale Fähigkeiten, effizientere Prozesse und sogar neue Produkte hervorbringen, aber sie wird nicht die nachhaltige, kontinuierliche Innovation hervorbringen, die die sich ändernden Kunden- und Marktanforderungen erfüllt oder sogar vorwegnimmt, die ein erfolgreiches digitales Unternehmen kennzeichnen. Eine starke Strategie zur digitalen Transformation muss sich daher mit der Frage befassen, wie Unternehmensabläufe, Geschäftsmodelle und das Technologie-Ökosystem weiterentwickelt werden können. Eine ideale Strategie für die digitale Transformation geht auch darauf ein, wie Kunden und Mitarbeiter diese drei Elemente nutzen und mit ihnen interagieren. Abbildung 1: Eine Strategie zur digitalen Transformation muss alle Bereiche eines Unternehmens einbeziehen, um kontinuierliche Innovation zu ermöglichen. Eine solide Strategie tut dies, indem sie den aktuellen Zustand des Unternehmens in all diesen Bereichen darlegt, eine Vision für die Zukunft entwirft und die Maßnahmen beschreibt, die erforderlich sind, um das Unternehmen voranzubringen. „Sie brauchen Ziele und Visionen, eine Roadmap, um sicherzustellen, dass Sie in die richtige Richtung gehen, und die organisatorischen und finanziellen Ressourcen, die Ihnen helfen werden, dieses Ziel zu erreichen“, sagt Ramesh Vishwanathan, Practice Senior Director bei TEKsystems Global Services. Laut Vishwanathan und anderen Experten ist ein effektiver strategischer Plan mehr als eine Beschreibung dessen, wo das Unternehmen steht und was es erreichen will. Er enthält und erfordert folgende Elemente: Unterstützung durch die Unternehmensführung. „Der CEO muss der Strategie zustimmen“, sagt Wong. „Das ist der Kern und das Herzstück einer jeden erfolgreichen digitalen Transformation.“

Eine Momentaufnahme des aktuellen Zustands des Unternehmens. „Sie brauchen ein ehrliches Verständnis Ihres Unternehmens, seiner Stärken und Schwächen, [und] der Fähigkeiten, in denen Sie überragend sind, damit Sie die Bereiche nutzen können, in denen Sie bereits gut sind“, erklärt Lardi.

Angemessene Finanzierung und ein Finanzierungsmechanismus, der iterative Entwicklungs- und Innovationsprozesse unterstützt.

Daten und Erkenntnisse, die Aufschluss darüber geben, was bestehende, potenzielle und zukünftige Kunden und Kundengruppen von der Organisation erwarten.

Risiko- und Risikominderungsstrategien.

Eine Liste mit Prioritäten und Informationen darüber, wie die Führungskräfte die sich in der Zukunft bietenden Chancen einstufen werden. „Sie können 100 gute Ideen haben, aber Sie haben nur begrenzte Ressourcen – Geld, Zeit – also müssen Sie Prioritäten setzen“, sagt Lardi.

Die richtigen Talente und einen Plan, um die erforderlichen Fähigkeiten zu erlangen, sei es durch die Ausbildung bestehender Mitarbeiter, die Einstellung neuer Mitarbeiter, die Einbindung von Partnern oder eine Kombination dieser Optionen. „Sie müssen Ihre talentiertesten Mitarbeiter und Change Agents in diese digitalen Transformationsprogramme einbinden“, erklärt Wong.

Planen Sie die Änderung von Prozessen und Change-Managementstrategien. „Um einen neuen Weg für die Digitalisierung in Ihrem Unternehmen zu finden, müssen viele alte Gewohnheiten, Systeme und Prozesse geändert werden“, sagt der EY-Berater.

Strategien zur Einführung neuer Technologien und zur Beschleunigung der Übernahme neuer Funktionen.

Metriken zur Bestimmung und Messung des Erfolgs. „Sie sollten auf den geschäftlichen Nutzen ausgerichtet sein“, sagt Vavangas.

Feedback-Mechanismen, die die Teams darauf aufmerksam machen, wenn Initiativen nicht den gewünschten Erfolg bringen oder die Ziele nicht erreichen.

Ein Plan für Kommunikation und digitales Marketing, um Nachfrage und Begeisterung für die geplanten Veränderungen zu wecken.

Zeitvorgaben für die Einleitung von Maßnahmen und die Erreichung von Zielen, wobei die Strategie selbst nicht länger als drei Jahre dauern sollte. Wong verweist darauf, dass einige Strategien zur digitalen Transformation Pläne für den Start des Programms enthalten, zum Beispiel einen Plan für die ersten 100 Tage der Umsetzung.

Flexibilität. „Der Markt und die Technologie werden sich ändern, so dass Ihre Ziele und Kriterien im Laufe der Zeit möglicherweise angepasst werden müssen“, erklärt Wong.

Wie man eine Strategie für die digitale Transformation entwickelt Da die digitale Transformation für den Erfolg eines Unternehmens unerlässlich ist, betonten die Experten, wie kritisch es ist, eine umfassende und überzeugende Strategie zu entwickeln. Sie betonen auch, wie wichtig es ist, dass die Unternehmensleitung in den Planungsprozess eingebunden wird und die erforderlichen Ressourcen – wie Marktforschung und Beiträge von strategischen Partnern – für die Erstellung eines umfassenden Plans zur Verfügung stehen. Lardi skizziert einen vierstufigen Prozess: Analyse der bestehenden Trends und der aktuellen Situation der Organisation. Identifizieren, wohin die Organisation gehen möchte und was ihrer Meinung nach eine disruptive Vision erfordert. Planen, wie diese disruptive Vision in die Realität umgesetzt werden kann, indem festgelegt wird, was in welchem Zeitrahmen getan werden sollte, um bestimmte Ergebnisse zu erzielen. Die Umsetzung des Plans, mit Pilotprojekten und Ausbauten. Vavangas schlägt ähnliche Schritte vor und fügt hinzu, dass eine effektive Strategie zur digitalen Transformation mit Folgendem beginnt: Identifizieren und verstehen, was Wert für das Unternehmen bedeutet. „Sie müssen wissen, was die Transformation für Ihr Unternehmen bedeutet“, sagt sie.

Analysieren Sie Ihre Plattformen, Prozesse und Mitarbeiter und was sich in jedem dieser Bereiche ändern muss, damit das Unternehmen den angestrebten Wert liefern kann.

Detaillierte Angaben darüber, wie die Pläne umgesetzt werden sollen.

Wie man den Erfolg einer Strategie zur digitalen Transformation misst Um sicherzustellen, dass ein Unternehmen seinen Kunden einen Mehrwert bietet und sich auf dem Markt differenzieren kann, raten Experten den Führungskräften, anhand von Geschäftskennzahlen zu ermitteln, ob ihre Transformationsinitiativen erfolgreich sind. Die folgenden Messgrößen können zur Bewertung von Transformationsinitiativen verwendet werden: Kundenerfahrungen und Engagement-Messungen wie der Net Promoter Score (NPS) oder andere kundenorientierte Kennzahlen wie Reaktionszeit oder Kundenbindung. Ranganathan erklärt, dass damit gemessen werden kann, ob die Transformationsbemühungen einen positiven, neutralen oder negativen Effekt haben.

Business KPIs und Objectives and Key Results (OKRs), wie zum Beispiel die Kosten für die Kundenakquise, unterstützen dabei, die Transformationsbemühungen „sehr ergebnisorientiert“ zu halten, sagt Vishwanathan.

Der Umsatz, der von mehreren Experten als solide Messgröße genannt wird, um festzustellen, ob die Transformationsinitiativen einen Mehrwert liefern.

Gewinne, die nicht nur zeigen, ob die Transformationsbemühungen den Umsatz steigern, sondern auch Effizienzgewinne bringen.

Innovation – zum Beispiel die Anzahl der neuen Produkte, die jeden Monat auf den Markt gebracht werden – um festzustellen, ob die Transformation „eine Innovationskultur gefördert hat“, sagt Ranganathan.

Fähigkeiten – wie der Innovationsindex – untersuchen die Fähigkeit des Unternehmens, neue Funktionen in zunehmendem Tempo bereitzustellen und schnellere und präzisere Entscheidungen über die Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen und den Eintritt in neue Märkte zu treffen.

Die Geschwindigkeit des Wandels und die erfolgreiche Umsetzung von Veränderungen, die nach Aussage der Verantwortlichen dazu beitragen, zu messen, ob das Unternehmen immer besser in der Lage ist, sich kontinuierlich zu verändern.