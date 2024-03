Die wichtigsten Anwendungen für Data Governance

Da Unternehmen weiterhin Berge von Daten erstellen und sammeln, stellen viele schnell fest, dass sie zu viel – vielleicht viel zu viel – von einer guten Sache haben. Es ist eine große Herausforderung, alle Daten in ihren Systemen zu identifizieren, zu entscheiden, welche Benutzer auf welche Daten zugreifen dürfen, sicherzustellen, dass die Daten ordnungsgemäß verwendet werden, und herauszufinden, wie sich aus diesen Datenbeständen ein echter Geschäftswert ableiten lässt. Aus diesem Grund ist ein starkes Data-Governance-Programm von entscheidender Bedeutung.

Unter Data Governance versteht man den Prozess der Erstellung interner Datenstandards sowie Richtlinien, die regeln, wer auf Daten zugreifen darf und wie die Daten in Geschäftsabläufen und Analyseanwendungen verwendet werden. Sie umfasst häufig Initiativen zur Verbesserung der Datenqualität sowie Initiativen zur Stammdatenmanagement (Master Data Management, MDM). Ein erfolgreiches Data-Governance-Programm stellt sicher, dass die Daten konsistent, vertrauenswürdig und verfügbar sind und dass ihre Verwendung mit den Datenschutzgesetzen und anderen Vorschriften übereinstimmt.

Data Governance Tools können Unternehmen dabei unterstützen, verschiedene Aspekte der Verwaltung eines Governance-Programms zu automatisieren. Diese Art von Software bietet Funktionen, die bei der Erstellung von Datenkatalogen und Geschäftsglossaren, der Datenzuordnung und -klassifizierung, dem Workflow-Management, der Zusammenarbeit, der Prozessdokumentation und der Entwicklung von Data-Governance-Richtlinien helfen. Data-Governance-Software kann auch in Verbindung mit Tools für Datenqualität, Stammdatenmanagement und Metadatenmanagement eingesetzt werden.

Im Folgenden werden 16 bekannte Data Governance Tools in alphabetischer Reihenfolge mit einer Zusammenfassung ihrer wichtigsten Funktionen und Möglichkeiten vorgestellt.

1. Alation Data Governance App Alation wurde 2012 gegründet und bot zunächst eine Datenkatalogplattform an, die Unternehmen bei der Inventarisierung und dem Zugriff auf ihre Daten unterstützt. Alation Data Catalog ist nach wie vor das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, aber im September 2021 brachte das Unternehmen ein begleitendes Data Governance Tool heraus. Die Alation Data Governance App wurde entwickelt, um den Prozess der Bereitstellung eines sicheren Zugriffs auf zuverlässige Daten in IT-Systemen zu vereinfachen, auch in Hybrid-Cloud- und Multi-Cloud-Umgebungen. Mit dem Policy Center der Alation Data Governance App lassen sich Governance-Richtlinien erstellen und deren Zuordnung zu bestimmten Datenbeständen anzeigen. Das Governance Tool umfasst auch eine Data Stewardship Workbench, die automatisierte Datenkuratierungsfunktionen bietet und KI und maschinelles Lernen nutzt, um potenzielle Data Stewards auf der Grundlage ihrer Datennutzung zu identifizieren. Darüber hinaus umfasst das Data Governance Tool folgende Funktionen: Unterstützung für das Erstellen und Konfigurieren von Data Governance Workflows, ohne dass Kodierung erforderlich ist.

Ein Dashboard, mit dem die Leiter eines Data-Governance-Programms dessen Fortschritt verfolgen können.

Ein zugehöriges Data-Governance-Serviceangebot durch Alations Professional Services Unit.

2. Ataccama One Wie der Name schon sagt, zielt Ataccama One darauf ab, ein One-Stop-Shop für alle Datenmanagement- und Governance-Anforderungen eines Unternehmens zu sein, indem Data Governance, Qualität, Stammdatenmanagement und andere Funktionen in einer einzigen Plattform vereint werden. Die KI-gesteuerte Software läuft in On-Premises-, Cloud- und Hybrid-Umgebungen und ist für die Nutzung durch Datenexperten, einschließlich Data-Governance-Teams, Data Stewards, Data Scientists, andere Datenanalysten und Dateningenieure konzipiert. Ataccama One ermöglicht es Unternehmen, ihre Datenqualitäts- und Stammdatenprojekte mit einem Datenkatalog, Datenintegrationsfunktionen, Referenzdatenmanagement- und Datenbeobachtungsfunktionen sowie einem Data-Storytelling-Modul zu kombinieren. Das Tool wurde für unternehmensweite Implementierungen und den Einsatz in stark regulierten Branchen entwickelt und verfügt über Funktionen wie eine vollständige Audit-Historie und rollenbasierte Sicherheit. Es umfasst außerdem: Unterstützung für die Verwaltung von Daten in verschiedenen Big-Data-Plattformen und Data-Lake-Umgebungen

selbststeuerndes Datenmanagement durch Automatisierung und eingebettete Intelligenz

eine Platform-as-a-Service-Bereitstellungsoption (PaaS), wobei Ataccama Infrastruktur, Management und Security verwaltet.

3. Apache Atlas Apache Atlas ist ein Open Source Tool, das Unternehmen mit datenintensiven Plattformen eine Reihe von grundlegenden Funktionen für das Metadatenmanagement und die Datenverwaltung bietet. Es ist in erster Linie für den Einsatz in Hadoop-Clustern konzipiert, kann aber auch Metadaten mit Tools und Prozessen außerhalb des Hadoop-Ökosystems austauschen, um die Integration mit anderen Systemen für Analyseanwendungen zu ermöglichen. Hortonworks, ein Anbieter von Big-Data-Plattformen, der 2019 vom Konkurrenten Cloudera übernommen wurde, entwickelte Atlas zunächst mit Hilfe mehrerer Nutzerorganisationen; 2015 wurde die Software zur Weiterentwicklung an die Apache Software Foundation übergeben. Durch den Einsatz von Atlas können Unternehmen Datenbestände katalogisieren, klassifizieren und verwalten sowie Funktionen für die Zusammenarbeit mit den Daten bereitstellen, die von Datenwissenschaftlern, anderen Analysten und ihrem Data-Governance-Team genutzt werden können. Atlas bietet außerdem folgende Funktionen: ein flexibles Typensystem zur Definition und Verwaltung des für Metadatenobjekte verwendeten Modells

automatisierter Support für die Katalogisierung von Datenbeständen und Informationen zur Datenabfolge

Integration mit dem Apache Ranger Datensicherheits-Framework für Zugriffskontrolle und Datenmaskierung

4. Axon Data Governance Informatica bewirbt Axon Data Governance als ein Tool, das Unternehmen dabei unterstützen kann, Endbenutzern und Datenmanagern auf Unternehmensebene vertrauenswürdige Daten bereitzustellen. Die Technologie, die Informatica mit dem Kauf des ursprünglichen Entwicklers Diaku im Jahr 2017 erworben hat, nutzt KI-gesteuerte Automatisierung, um Stewards bei der Datenerkennung, Datenqualitätsbewertung und Kommunikation zu unterstützen. Sie ermöglicht es Governance-Teams auch, kuratierte Datenmarktplätze zu erstellen, um Geschäfts- und Analyseanwendern zu helfen, Daten zu finden, darauf zuzugreifen und sie zu verstehen. Data-Governance-Teams können das Axon-Tool auch verwenden, um ein gemeinsames Datenwörterbuch zu entwickeln, Verbindungen zwischen Datenelementen zu definieren, Lücken in Datensätzen zu identifizieren und Governance-Richtlinien mit den Daten zu verknüpfen, die sie betreffen. Darüber hinaus können End-to-End-Geschäftsabläufe erstellt werden, um eine visualisierte Ansicht der Datenabfolge zu erhalten. Zu den weiteren Funktionen von Axon Data Governance gehören: die Fähigkeit, Datenqualitätsmetriken auf der Grundlage von Geschäftsdefinitionen zu generieren und dann automatisch Qualitätsniveaus zu messen und zu überwachen

Funktionen zum Schutz der Privatsphäre, um sicherzustellen, dass Benutzer potenzielle Datenschutzrisiken verstehen und die Auswirkungen von Datenänderungen auf die Compliance analysieren können

Integration mit anderen Informatica-Produkten, einschließlich Datenkatalog, Datenqualitäts- und Datenaufbereitungs-Tools

5. Collibra Data Governance Es wird oft gesagt, dass Datenwissenschaftler die meiste Zeit damit verbringen, Daten zu finden, zu bereinigen und zu organisieren. Collibra möchte dies ändern und Unternehmen dabei unterstützen, ihnen und anderen Endnutzern vertrauenswürdige Daten zur Verfügung zu stellen – mit Collibra Data Governance, die Teil der Data Intelligence Platform ist. Laut Collibra kann das Data Governance Tool verwendet werden, um Governance-Workflows und -Prozesse zu operationalisieren, eine gemeinsame Sprache für Datenbestände zu schaffen und das Auffinden und Verstehen relevanter Daten zu erleichtern. Das Tool umfasst ein Geschäftsglossar zur Definition und Regelung von Geschäftsbegriffen sowie ein Datenwörterbuch zur Dokumentation von Metadaten. Darüber hinaus bietet es Funktionen für die Verwaltung von Referenzdaten, eine Daten-Helpdesk-Funktion zur Meldung und Lösung von Datenproblemen sowie ein Collibra-Assessment-Modul zur Analyse potenzieller Datenschutzrisiken bei der Verwendung personenbezogener Daten in Geschäftsprozessen. Darüber hinaus bietet Collibra Data Governance: Funktionen zur Verwaltung der Datenverantwortung, einschließlich der Möglichkeit, den Datenverantwortlichen Rollen und Verantwortlichkeiten zuzuweisen

Eine Policy-Manager-Anwendung, die die zentrale Verwaltung von Datenrichtlinien und -standards sowie die Überwachung der Annahme und Einhaltung unterstützt

Integration mit dem Datenkatalog von Collibar, Data Lineage und Datenqualitäts-Tools als Teil der Data Intelligence Cloud Plattform

6. Precisely Data Integrity Suite (Data Governance Service) Alle erfolgreichen Beziehungen beruhen auf Vertrauen, und hierbei möchte der Softwareanbieter Precisely mit der Data Integrity Suite unterstützen. Precisely erwarb das Data Governance Tool zusammen mit Datenqualitäts- und Analyseprodukten, die ebenfalls Teil des Data360-Portfolios sind, als es Infogix im Jahr 2021 kaufte. Der Data-Governance-Service ist Teil der Data Integrity Suite von Precisely – sieben interoperable Services zur Bereitstellung präziser Daten, einschließlich Datenintegration, Observability, Governance, Qualität, Anreicherung, Geo-Adressierung und räumliche Analysen. Es ermöglicht Unternehmen, ein unternehmensweites Data-Governance-Framework zu erstellen, das auch einen Datenkatalog und Metadaten-Management-Funktionen umfasst. Das Tool ermöglicht es, in Echtzeit zu verfolgen, wie Daten die verschiedenen Geschäftsprozesse und -ergebnisse unterstützen, um Unternehmen bei der Erreichung ihrer Geschäftsziele zu helfen, mit Dashboards und Berichten, die angepasst werden können, um personalisierte Einblicke zu präsentieren. Darüber hinaus automatisiert es Data Governance Workflows, die Erfassung von Metadaten und den Import von Datenqualitätsbewertungen aus der begleitenden Data360 DQ+-Software und anderen Datenqualitäts-Tools von Precisely oder anderen Anbietern. Weitere wichtige Funktionen des Data-Governance-Service sind: Erstellung eines Geschäftsglossars und Visualisierung der Datenflüsse in einer Organisation

eine 3D-Data-Lineage-Funktion, die auch Prozessdiagramme und Funktionen zur Auswirkungsanalyse enthält

ein flexibles Metamodell, das so konfiguriert werden kann, dass es das Geschäftsmodell eines Unternehmens widerspiegelt, um den Data-Governance-Prozess zu erleichtern

7. erwin Data Intelligence Fans des großen literarischen Detektivs Sherlock Holmes wissen, dass er über eine außergewöhnliche Wahrnehmungs- und Beobachtungsgabe verfügt. Quest Software verspricht ähnliche Fähigkeiten mit erwin Data Intelligence, seinem Enterprise Data Governance Tool. Das Unternehmen behauptet, dass das Tool Datenbewusstsein, Fähigkeiten und Wissen bereitstellt, um Data Governance und Business Enablement in Unternehmen voranzutreiben. Die ursprünglich als erwin Data Intelligence by Quest bekannte Software kombiniert die separaten erwin-Produkte für Datenkatalog, Datenkompetenz und Datenqualität in einer integrierten Suite. Sie wurde entwickelt, um IT- und Data-Governance-Teams dabei zu unterstützen, verfügbare Datenbestände für Endanwender sichtbarer zu machen und Anleitungen für deren Nutzung zu geben. Dabei wird durch Governance-Kontrollen sichergestellt, dass die Anwender interne Datenrichtlinien und Best Practices befolgen. Es können rollenbasierte Ansichten erstellt werden, um den Kontext der relevanten Daten für verschiedene Benutzergruppen zu erweitern. Erwin Data Intelligence umfasst außerdem: automatisierte Funktionen zum Sammeln und Katalogisieren von Metadaten, zum Generieren von Details zur Datenherkunft und zum Erstellen von Datenprofilen und Datenqualitätsbewertungen

Metadatengesteuertes Mapping von Datenflüssen zur Unterstützung der Datenintegration und der Dokumentation der Datenabfolge

Funktionen zur Verwaltung der Datenverantwortung sowie die Möglichkeit, Dateneigentümer und Fachexperten zuzuweisen, um die Verwaltung der Datenbestände zu unterstützen

8. IBM Cloud Pak for Data IBM Cloud Pak for Data ist eine Cloud-native Plattform, die Data Governance, Qualitäts- und Datenschutzinitiativen sowie Datenintegration, Kundendatenmanagement und KI-Governance unterstützt. Die Software basiert auf der Data-Fabric-Technologie und umfasst KI-gesteuerte Funktionen zur Datenerkennung, Profilerstellung und Katalogisierung. Außerdem bietet sie Funktionen für die Anreicherung von Metadaten, Datenqualitätsmanagement sowie Tools für die Verwaltung von Datenrichtlinien als Teil des Datenschutzes und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Darüber hinaus kann das IBM-Tool zur Erstellung von Regeln verwendet werden, die automatisch den Zugriff auf Daten verweigern oder sie vor unbefugten Benutzern verbergen. Andererseits enthält es Funktionen, die den Zugriff auf vertrauenswürdige Datensätze durch autorisierte Benutzer vereinfachen und ihnen helfen, die Daten zu verstehen und zu nutzen. So können beispielsweise Datenvisualisierungen erstellt werden, um die Beziehungen zwischen verschiedenen Datenelementen aufzuzeigen. Weitere Funktionen, die IBM Cloud Pak for Data bietet, sind automatische Bewertungen von Datenschutzrisiken mit Empfehlungen zur Abschwächung der identifizierten Risiken

Unterstützung für Cloud-, On-Premises- und Hybrid-Cloud-Implementierungen

geplante Integration mit den Data Observability Tools der IBM-Tochter Databand

9. OneTrust Data Governance OneTrust Data Governance kombiniert KI-gesteuerte Datenerkennungs- und Klassifizierungsfunktionen mit einem integrierten Datenkatalog und einer Reihe von Funktionen zur Verwaltung von Data-Governance-Richtlinien. Es ist Teil eines breiten Produktportfolios von OneTrust, das auch Datenschutz, Risikomanagement und verwandte Programme in Unternehmen unterstützt. Wie die anderen Produkte des Unternehmens wird auch das Data Governance Tool von einer KI-, Machine-Learning- und Robotic-Process-Automation-Engine unterstützt. Die Engine ist in der Lage, Anwendungen und Datenspeicher automatisch zu finden und deren Datenbestände zu inventarisieren. Anschließend werden KI- und maschinelle Lernmodelle angewendet, um Datensätze zu kategorisieren, zu klassifizieren, anzureichern und zu kennzeichnen. Danach kann OneTrust Data Governance verwendet werden, um einen Datenkatalog und ein detailliertes Datenwörterbuch zu erstellen, den Katalog mit einem Geschäftsglossar zu verknüpfen und automatisch Governance-Richtlinien und -Kontrollen anzuwenden, die auf der Klassifizierung der Daten basieren. Die folgenden Funktionen sind ebenfalls in OneTrust Data Governance enthalten: mehr als 500 vorgefertigte Konnektoren sowie die Möglichkeit, benutzerdefinierte Konnektoren mit Hilfe eines Drag-and-Drop-Workflow-Builders zu erstellen

kollaborative Workflows zur Festlegung von Verantwortlichkeiten für Dateneigentum und -verwaltung

Funktionen zur Erstellung von Datenabstammungsdiagrammen und zur Erstellung von Berichten zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

10. Oracle Enterprise Metadata Management Oracle Enterprise Metadata Management (OEMM) ermöglicht es Unternehmen, Metadaten aus relationalen Datenbanken, Data Warehouses, Hadoop-Clustern, BI-Plattformen und anderen Datenquellen zu erfassen, zu katalogisieren und zu verwalten, sowohl in Oracle- als auch in Nicht-Oracle-Systemen. Das Tool umfasst auch interaktive Such- und Browserfunktionen, mit denen die Metadaten und Zugriffsmodelldiagramme untersucht werden können, sowie eine Metadaten-Berichtsfunktion. Darüber hinaus bietet es Funktionen zur Verfolgung der Datenabfolge und zur Analyse der Auswirkungen. OEMM bietet eine Reihe von Funktionen für kollaborative Data Governance und Stewardship, darunter die Möglichkeit, Metadaten mit Anmerkungen und Tags zu versehen, Kommentare zu Daten hinzuzufügen und interne Datenprüfungsgremien zu erstellen. Die Software kann auch bestehende Metadatenstandards aus Oracle- und Drittsystemen importieren und ermöglicht Governance-Teams die Erstellung von Geschäftsglossaren, die die semantische Lineage-Analyse unterstützen. Zu den weiteren Funktionen, die OEMM bietet, gehören Algorithmen, die Metadaten aus verschiedenen Quellen zusammenfügen können, um den vollständigen Weg der Daten durch die Systeme aufzuzeigen

Versionierung von Metadatenmodellen, um Vergleiche zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und zur Leistungsoptimierung durchzuführen

Integration mit Oracle Enterprise Data Quality zur Unterstützung eines umfassenden Ansatzes zur Verwaltung von Data Governance

11. Rocket Data Intelligence Rocket Software beschreibt Rocket Data Intelligence als eine Lösung für Datenmisstrauen. Nach Angaben des Unternehmens bleibt ein Großteil der erstellten und gesammelten Daten ungenutzt, da Geschäftsmanager, Datenwissenschaftler und andere Endbenutzer sie entweder nicht finden können oder sie nicht verstehen und ihnen nicht vertrauen. Rocket DI, wie das Tool kurz genannt wird, zielt darauf ab, Unternehmen dabei zu unterstützen, diese Probleme durch eine Reihe von Metadatenmanagement-, Data Lineage- und Data Governance-Funktionen zu lösen. Die metadatengesteuerte Software generiert End-to-End-Ansichten von Daten, die sich durch IT-Systeme bewegen, und kann verwendet werden, um Informationen über die geschäftliche Bedeutung von Daten zu liefern und Leitlinien für ihre Verwendung zu setzen. Integrierte Data-Governance-Workflows und Data-Stewardship-Funktionen ermöglichen es Governance-Teams zum Beispiel, datenbezogene Probleme zu verwalten, Einträge in Geschäftsglossaren zu genehmigen und andere Aufgaben zu erledigen. Rocket DI unterstützt auch eine rollenbasierte Zugriffskontrolle, mit der Benutzerrechte für bestimmte Datensätze festgelegt werden können. Zu den weiteren wichtigen Funktionen des Tools, das Rocket 2021 mit dem Kauf von ASG Technologies erworben hat, gehören: ein unternehmensweites Metadaten-Repository sowie automatische Unterstützung für das Harvesting von Metadaten aus mehr als 260 Datenquellen

automatisierte Dokumentation der Datenabfolge mit visualisierten Datenflüssen, die dem Geschäftskontext zugeordnet sind

Nachverfolgung von Datenerfassung, -speicherung, -zugriff und -nutzung zur Einhaltung von Datenschutzgesetzen

12. SAP Master Data Governance SAP Master Data Governance wurde speziell entwickelt, um Unternehmen bei der Verwaltung von Stammdaten zu unterstützen. Mit dem Tool können Stammdaten aus verschiedenen Quellsystemen konsolidiert und zentral verwaltet werden, wobei auch Funktionen zum Datenqualitätsmanagement integriert sind. Es ist Teil der SAP Business Technology Platform, die ein breites Spektrum an Datenmanagement-, Analyse-, KI- und zugehörigen Technologien umfasst. SAP bietet zwei Versionen des Governance Tools an: eine, die auf dem ERP-Flaggschiff S/4HANA läuft, und eine Cloud-Version, die ein föderiertes Netzwerk von Stammdaten-Governance-Umgebungen mit einem Hub-and-Spoke-Ansatz unterstützen kann. Bei dieser Art von Setup verwaltet ein zentrales System die wichtigsten Stammdatenattribute, während anwendungsspezifische Attribute von separaten Governance-Systemen in Geschäftsbereichen und Abteilungen verwaltet werden. SAP Master Data Governance umfasst außerdem: vorgefertigte Datenmodelle, Geschäftsregeln, Governance-Workflows und Benutzeroberflächen zur Rationalisierung von Implementierungen

Funktionen für kollaboratives Workflow-Routing und Benachrichtigungen, um validierte Datenwerte durchzusetzen

Integration mit dem Zusatz-Tool SAP Master Data Integration, um Integrations- und Governance-Funktionen zu kombinieren

13. SAS Information Governance Mit SAS Information Governance will der Softwarehersteller SAS Institute Geschäfts- und Analyseanwender unterstützen, weniger Zeit mit der Suche und Auswertung von Daten zu verbringen und mehr Zeit mit der Analysearbeit zu verbringen. Gleichzeitig können Datenmanager und Data-Governance-Teams sicherstellen, dass Datenbestände gesichert und ordnungsgemäß verwendet werden. Die Governance-Software wird als separates Produkt verkauft und ist auch in mehreren SAS-Analytics-Tools entweder als Standardkomponente oder als optionales Add-on enthalten. Das Tool enthält einen Datenkatalog und kann Datenquellen automatisch durchsuchen, Daten klassifizieren und sensible Informationen identifizieren. Endanwender können die Metadaten im Katalog durchsuchen, um relevante Daten sowie Berichte und andere Analytics-Assets zu finden. Die Suchergebnisse liefern Informationen zu Datenqualität, Nutzungsmetriken und mehr, um Anwendern die Entscheidung zu erleichtern, ob die identifizierten Daten für ihre Analytics-Anforderungen geeignet sind. SAS Information Governance bietet außerdem: integrierte Datenqualitäts-, Integrations- und Lineage-Tools mit einer Self-Service-UI, die eine Übersicht über die erforderlichen Datenaufbereitungsschritte bietet

Ein-Klick-Zugriff auf Analytics-Anwendungen in SAS Viya aus den Datenbeständen im Datenkatalog

Ein SAS Viya-Konnektor zum Egeria Open Source Metadatenmanager, um den Austausch von Metadaten zwischen verschiedenen Tools zu ermöglichen

14. Semarchy xDM Semarchy xDM ist die Datenmanagement- und Governance-Komponente der Semarchy United Data Platform, die sie mit einem begleitenden xDI-Tool zur Datenintegration kombiniert. Die xDM-Software unterstützt Data Governance-, Stammdaten-, Referenzdatenmanagement- und Datenqualitätsinitiativen in einer einzigen Umgebung mit integrierten Workflows und Datenanreicherungsfunktionen. Das Tool ermöglicht Unternehmen die Erstellung von Datenmodellen mit eingebetteten Regeln, Richtlinien und Workflows für bestimmte Domänen oder Geschäftsanwendungen. Es kann auch kollaborative Governance-Prozesse und die Entwicklung von Dashboards zur Visualisierung von Datenmetriken erleichtern. Ein Metadaten-Repository ist ebenso enthalten wie individuelle Datenspeicher für verschiedene Datenmodelle; letztere erfassen auch Informationen über die Datenherkunft, und mehrere können mit einem einzigen Metadaten-Repository verbunden werden. Zu den weiteren Funktionen gehören: Unterstützung für den Einsatz vor Ort, in der Cloud oder als verwalteter Dienst

rollenbasierte Benutzerberechtigungen sowie Funktionen für die Berichterstattung zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Batch- und Echtzeit-APIs für die bidirektionale Integration von Anwendungen und Geschäftsprozessen

15. Syniti Knowledge Platform Die Syniti Knowledge Platform bietet eine umfassende Datenmanagementfunktionalität, einschließlich Data-Governance-Funktionen, die durch einen eingebetteten Datenkatalog untermauert werden. Die Syniti-Software ist in der Lage, Daten aus Hunderten von Quellsystemen aufzunehmen und automatisch Metadaten zu generieren. Anschließend werden mit Machine-Learning-Algorithmen zusätzliche Automatisierungen vorgenommen, um semantische Modelle zu erstellen, die die Metadaten mit den Geschäftsprozessen und Begriffen eines Unternehmens verknüpfen. Die Software ermöglicht es Unternehmen außerdem, Versionskontrollen für Datenqualitäts- und Governance-Regeln anzuwenden, die Datenherkunft zu verfolgen und Datensätze und deren Verwendung zu überprüfen, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten. Syniti, das 2019 seinen Namen von BackOffice Associates geändert hat, bietet auch einen zugehörigen Data Jumpstart Service mit vorgefertigten Berichten und Dashboards an, um Datenqualitäts-, Stammdaten- und Data-Governance-Initiativen zu beschleunigen und den Aufbau eines Business Case für deren Erweiterung zu unterstützen. Syniti Knowledge Platform umfasst: Funktionen für die Zusammenarbeit, einschließlich automatisierter Workflows, die für das Crowdsourcing von Datenerkenntnissen und Best Practices genutzt werden können

ein Standardsatz von Data Intelligence Dashboards und Unterstützung bei der Erstellung benutzerdefinierter Dashboards

automatisierte Erfassung von Details zu Datenmigrationen, um sicherzustellen, dass sie mit der Data-Governance-Strategie eines Unternehmens übereinstimmen