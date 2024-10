Entmystifizierung von Data Mesh

Genaue, konsistente und kontextbezogene Daten führen zu sichereren Entscheidungen. Doch in einer Welt, die in Daten ertrinkt, haben Unternehmen oft Schwierigkeiten, diese zu verwalten und zu nutzen, um zuverlässige und zeitnahe Datenprodukte für die Entscheidungsfindung zu erstellen.

Die Entwicklung hochwertiger Datenprodukte zur Unterstützung sicherer Entscheidungen ist ein Weg, auf dem sich die meisten Unternehmen befinden, ob bewusst oder unbewusst. Auch ohne eine bestimmte Architektur im Sinn zu haben, arbeiten sie an einem Rahmen, der es der richtigen Person ermöglicht, zur richtigen Zeit auf die richtigen Daten zuzugreifen. Komplexe Architekturen und Datensilos machen dies jedoch schwierig.

Es ist an der Zeit, die Art und Weise der Datenverwaltung zu überdenken, um sie zu demokratisieren und leichter zugänglich zu machen. Große, hochentwickelte Unternehmen erforschen moderne Datenverwaltungsarchitekturen, um vertrauenswürdige Datenprodukte zu entwickeln, die Geschäftsentscheidungen und Analysen in Echtzeit unterstützen. Eine Strategie, die dabei zum Einsatz kommt, ist Data Mesh.

Diese Idee der Dezentralisierung hat sich in der Softwareentwicklung mit Cloud-nativen Architekturen und Microservices bereits durchgesetzt – und nun halten einige der gleichen Konzepte auch Einzug in den Daten- und Analysebereich.

Im Gegensatz zu vielen bestehenden Ansätzen werden Datenprodukte bei einer Data-Mesh-Strategie nicht in einem zentralen Repository konsolidiert, sondern verbleiben in verteilten Datenspeichern , die mit Technologien und Prozessen ausgestattet sind, um sie leichter zugänglich und nutzbar zu machen.

Die Datenprodukte werden dann strategisch verpackt, so dass das Datenteam nicht involviert werden muss, wenn Analysten und Datenwissenschaftler Zugriff benötigen. Mit diesem Ansatz sind die Anforderungen an die einzelnen Teams überschaubarer, und die Analysten können schnell auf die benötigten Daten zugreifen.

Die Datenteams verfügen über ein besseres Verständnis der Daten und ihrer einzigartigen Anwendungsfälle, so dass sie besser in der Lage sind, den Wert ihrer Daten zu steigern und sie für Datenteams verfügbar zu machen.

Ein Blick in die Zukunft: Eine Denkweise des Datennetzes

Wenn Unternehmen die Möglichkeiten einer Datenverflechtungsstrategie erkunden, ist es wichtig, dass die Denkweise angepasst wird und die Strategie als ein Rahmenwerk und nicht als eine Technologie betrachtet wird.

Neue Architekturen werden erforderlich sein, um die Strategie zu ermöglichen, wenn sich der Prozess ändert. Investitionen in Lösungen, die Datenintegrität, also genaue, konsistente und kontextbezogene Daten, liefern, werden bei der Umsetzung dieses kulturellen Wandels eine entscheidende Rolle spielen. Diese Tools werden dabei helfen, den Prozess kontinuierlich zu verbessern, aber am Anfang stehen ein Perspektivwechsel und ein kultureller Wandel in Bezug auf Dateneigentum und die Fähigkeit, Daten in wertvolle Datenprodukte zu verwandeln.

Über den Autor:

Frank Schulz ist Spezialist im Bereich Information Management und Application Integration mit einer langjährigen Karriere. Nach seinem Studium der Elektrotechnik und Betriebswirtschaftslehre legte er den Grundstein für seine berufliche Laufbahn in der IT. Mit seiner Leidenschaft für Technologie und einem tiefgreifenden Verständnis für betriebliche Abläufe hat Frank Schulz in den letzten Jahrzehnten erfolgreich Unternehmen dabei unterstützt, ihre Informationsmanagement- und Integrationsanforderungen umzusetzen.

Die Autoren sind für den Inhalt und die Richtigkeit ihrer Beiträge selbst verantwortlich. Die dargelegten Meinungen geben die Ansichten der Autoren wieder.