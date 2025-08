7 bewährte Verfahren für die Datenbereinigung

Einer der wichtigsten Schritte, die Datenteams zur Sicherstellung der Datenqualität unternehmen können, ist die Einführung einer Initiative zur Datenbereinigung.

Datenbereinigung bezeichnet den Prozess der Bereinigung von Daten, um Datenqualitätsprobleme wie Fehler, Duplikate, Ausreißer und fehlende Daten zu identifizieren und zu korrigieren. Sie bietet einen formalisierten Prozess zur Validierung, Standardisierung und Anreicherung von Daten auf der Grundlage der Ziele und Vorgaben des Unternehmens. Der Zweck der Datenbereinigung besteht darin, sicherzustellen, dass die Personen, die sich auf die Daten verlassen, darauf vertrauen können, dass diese korrekt, konsistent und vollständig sind.

Die Datenbereinigung kann eine wichtige Rolle dabei spielen, das Qualitätsniveau zu erreichen, das ein Unternehmen benötigt, um in der heutigen datengesteuerten Kultur erfolgreich zu sein. Minderwertige Daten können die Analyse und Entscheidungsfindung beeinträchtigen, die Produktivität verringern, die Betriebskosten erhöhen, Marketingmaßnahmen behindern, den Kundenservice beeinträchtigen und zu verpassten Chancen führen.

Trotz ihrer Vorteile kann die Datenbereinigung ein erheblicher Aufwand sein, insbesondere bei großen Mengen verteilter Daten. Um effizient und effektiv durchgeführt zu werden, erfordert eine Bereinigungsinitiative eine sorgfältige Planung und Ausführung. Datenteams sollten einige Best Practices befolgen, die wichtige Überlegungen für die Einführung einer Datenbereinigung hervorheben.

Bevor Datenteams Daten bereinigen können, müssen sie Datenqualitätsstandards entwickeln, die mit den Zielen und Vorgaben ihres Unternehmens übereinstimmen. Anschließend können sie den Zustand der Daten und potenzielle Probleme bewerten. Die Standards dienen als Leitlinien für die Messung der Datenqualität und die Identifizierung von Problemen. Ohne diese Richtlinien ist die Bewertung der Daten schwieriger, was das Risiko für fehlerhafte Entscheidungen, unerwartete Kosten und mangelndes Vertrauen in die Daten erhöht.

Datenteams sollten den Bewertungsprozess mit einer umfassenden Prüfung ihrer Daten beginnen, damit sie den Umfang ihrer Bereinigungsmaßnahmen vollständig verstehen können. Dazu gehört die Profilerstellung der Daten , um deren Struktur, Inhalt und Beziehungen untereinander zu verstehen. Anschließend sollten Administratoren die Daten validieren, um festzustellen, was den Qualitätsstandards entspricht und was ungenau, inkonsistent oder unvollständig ist. Das Ziel ist es, ein vollständiges Verständnis der Datenqualität zu erlangen, bevor mit dem nächsten Schritt fortgefahren wird.

Als Nächstes sollten Datenteams ihre Daten bewerten, um anhand der in den Standards festgelegten Regeln und Richtlinien zu ermitteln, wo Qualitätsprobleme bestehen könnten. Die Bewertung sollte sowohl vorhandene Daten – egal ob lokal oder in der Cloud – als auch neu generierte und gesammelte Daten umfassen. Je nach Datenmenge und Verwendungszweck kann ein Unternehmen bestimmten Datenspeichern Vorrang vor anderen einräumen, aber das Ziel sollte eine vollständige Analyse aller relevanten Daten sein.

Der Bereinigungsplan eines Datenteams sollte die Arten von Daten berücksichtigen, die das Unternehmen speichert, verwaltet und verarbeitet, sowie die allgemeinen Geschäfts- und Datenanforderungen des Unternehmens. Der Plan sollte auch die erforderlichen Schritte zur Behebung von Datenqualitätsproblemen – wie doppelte, fehlende, inkonsistente oder ungenaue Daten und Datenausreißer – sowie die Vorgehensweise bei der Durchführung dieser Schritte enthalten. Darüber hinaus sollte der Plan klar definierte Rollen für die am Bereinigungsprozess beteiligten Personen festlegen.

Schulungen und Weiterbildungen sind besonders wichtig für diejenigen, die die Daten bereinigen. Sie sollten mit den Datenqualitätsstandards und dem Bereinigungsplan vertraut sein und über aktuelle Probleme im Bereich der Datenqualität umfassend informiert sein. Außerdem sollten sie in Datenqualitätstechniken und -tools geschult werden und wissen, wie sie die Daten schützen und die geltenden Vorschriften einhalten können. Die Arbeitsabläufe und individuellen Rollen sollten klar definiert sein, wobei der Schwerpunkt auf Zusammenarbeit und offener Kommunikation liegen sollte.

Einer der wichtigsten Schritte bei der Durchführung der Datenbereinigung ist es, den am Bereinigungsprozess beteiligten Personen sowie denjenigen, die mit den Daten umgehen, die erforderlichen Schulungen und Weiterbildungen anzubieten, damit sie Datenqualitätsprobleme richtig angehen und die Qualität der Daten auch in Zukunft sicherstellen können. Alle, die mit den Daten arbeiten, sollten unabhängig von ihrer Rolle den Wert hochwertiger Daten und deren Bedeutung für die Erreichung der Ziele des Unternehmens verstehen.

5. Tools zur Automatisierung der Datenbereinigung einsetzen

Unternehmen müssen heute oft mit riesigen Mengen verteilter, heterogener Daten umgehen. Die Bereinigung dieser Daten erfordert Tools, die Abläufe optimieren, sich wiederholende Aufgaben automatisieren und die Daten während ihres gesamten Lebenszyklus überwachen können. Diese Tools tragen dazu bei, die Kosten für die Datenverwaltung zu senken, und sie können eine effektivere Analyse und Entscheidungsfindung fördern, da die Daten zuverlässig und vertrauenswürdig sind. Ohne solche Tools sind die Daten anfälliger für Fehler, Duplikate und Inkonsistenzen.

Die heutigen Tools umfassen umfassende Funktionen für die Bereinigung, Verwaltung und den Schutz von Daten. Einige integrieren KI und andere fortschrittliche Technologien, um eine höhere Effizienz und Genauigkeit zu erzielen. Viele Tools können routinemäßige Datenbereinigungsaufgaben automatisieren. Sie können auch Daten validieren, während sie in das interne System des Unternehmens eingelesen werden. Darüber hinaus sind die Tools oft an die spezifischen Arbeitsabläufe und Geschäftsanforderungen des Unternehmens anpassbar und lassen sich in andere Datenmanagement-Tools integrieren.