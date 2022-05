Mit einem dezentralen Data Mesh mehr aus Daten herausholen

Große Datenmengen sind aus der deutschen Wirtschaft kaum noch wegzudenken. Laut einer Bitkom-Umfrage haben neun von zehn Unternehmen erkannt, welche Bedeutung datenbasierter Erkenntnisse für ihren Geschäftserfolg haben. Gleichzeitig sind sich aber viele von ihnen bewusst, dass sie noch lange nicht das Maximum aus den verfügbaren Informationen herausholen.

Die Gründe sind vielfältig: Den einen fehlt es an den richtigen Werkzeugen, den anderen an der nötigen Zeit, um die ständig wachsenden Datenmengen sinnvoll zu nutzen. Häufig entpuppt sich aber auch eine zentrale Infrastruktur, die so oft als einzig wahre Möglichkeit zur Mobilisierung der Unternehmensdaten angepriesen wird, als größtes Hindernis, das einer erfolgreichen Datennutzung im Wege steht.

Warum ein dezentraler Ansatz nicht mit Silos gleichzusetzen ist

Viele international agierende Unternehmen besitzen eine äußerst komplexe Organisationsstruktur. Je größer sie sind, je mehr Abteilungen sie haben und mit je mehr Lieferanten und Partnern sie zusammenarbeiten, desto verzweigter ist auch die genutzte Infrastruktur. Um hier die Bildung von Silos und damit einen stockenden Informationsfluss zu vermeiden, sind sie bemüht, den Input aller Datenquellen in einer zentralen Lösung zu bündeln.

Tatsächlich bringt diese Strategie jedoch eigene Nachteile mit sich: Häufig gibt es bei einer zentral organisierten IT-Infrastruktur nur ein Datenteam – und dies steht zwischen den vielen Informationsquellen auf der einen und den immer mehr werdenden Nutzerinnen und Nutzern auf der anderen Seite. Die Aufgabe des Teams besteht darin, alle Datenströme in einem zentralen Depot zu integrieren. Da es allerdings häufig nicht ausreichend darüber informiert ist, um welche fachlichen Inhalte es sich genau handelt und wer diese in welchem Kontext für Analysen heranzieht, leidet am Ende nicht nur die Agilität, sondern auch die Qualität der integrierten Daten.

Bei einem Data Mesh ist das anders. Im Gegensatz zu einer herkömmlichen, zentralen Infrastruktur bildet es einen dezentralen Ansatz zur skalierbaren Verwaltung und Bereitstellung analytischer Daten. Das hat zur Folge, dass es nicht mehr nur ein Datenteam gibt, das sich um alle Datenquellen gleichzeitig kümmern muss. Stattdessen werden mehrere eingesetzt, die nur für ihre speziell zugewiesene Business-Domäne verantwortlich sind. Je nachdem, wie ein Unternehmen organisiert ist, kann es ein Datenteam pro Abteilung geben. Ebenso lohnt es sich, verwandte Bereiche wie zum Beispiel Marketing und PR zu einer Domäne zusammenzulegen.

Wichtig ist, dass jedes Team über das nötige Fachwissen in seinem speziellen Bereich verfügt und zum Beispiel weiß, auf welche Daten es in der Kommunikationsabteilung besonders ankommt, welche Analysen hier regelmäßig durchgeführt werden und an welcher Stelle eventuell noch externe Informationen hinzugekauft werden müssen, um bessere Ergebnisse zu liefern. Durch dieses fachliche Know-how können die einzelnen Datenteams bereits im Vorfeld dafür sorgen, dass die typischen Engpässe vermieden werden und die genutzten Informationen stattdessen stets in bester Qualität vorliegen.