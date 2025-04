Wann überschreibt eine AD-Domänen-Gruppenrichtlinie die lokale?

Gruppenrichtlinien bieten Active-Directory-Administratoren Tausende von Konfigurationsoptionen, die sie auf verschiedenen Ebenen anwenden können, wodurch ein flexibles System konsistente Umgebungen mit der richtigen Software, Benutzeroberfläche und den richtigen Sicherheitseinstellungen bereitstellt.

Administratoren müssen jedoch die Reihenfolge der Richtlinienanwendung verstehen, insbesondere beim Troubleshooting, wenn unerwartete Gruppenrichtlinienkonfigurationen zu Konflikten führen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Richtlinien falsch angewendet werden und die Produktivität der Benutzer beeinträchtigt wird.

Ein häufiges Problemfeld, das zu Verwirrung führen kann, ist der Unterschied zwischen lokalen Gruppenrichtlinien und Active-Directory-basierten (AD) Einstellungen. Viele Mitarbeiter im Desktop-Support werden auf diesen Konflikt stoßen, insbesondere in Umgebungen, in denen die Gestaltung und Verknüpfung von Gruppenrichtlinien nicht sorgfältig geregelt ist.

Hierarchie der Gruppenrichtlinieneinstellungen

Administratoren können Gruppenrichtlinienobjekte auf vier Ebenen anwenden: lokal, an AD-Standorten, in Domänen und in Organisationseinheiten. Probleme entstehen, wenn Gruppenrichtlinien miteinander in Konflikt stehen. Beispielsweise könnte ein Administrator eine Einstellung in einem domänenweit angewendeten Gruppenrichtlinienobjekt aktivieren, während ein anderer Administrator dieselbe Einstellung in einem organisationseinheitsweiten angewendeten Gruppenrichtlinienobjekt deaktiviert. Das führt zu unerwarteten Ergebnissen, es sei denn, das IT-Team kennt die genauen Regeln der Gruppenrichtlinienobjektverarbeitung.

Die Reihenfolge der GPO-Anwendung ist lokal, Standort, Domäne und OU. Die zuletzt angewendete Einstellung gewinnt.

1. Lokale GPOs: Diese Einstellungen werden zuerst von den Systemen verarbeitet und angewendet. Die meisten Geschäftsumgebungen vermeiden diese dezentralen GPOs.

2. AD-Standort-GPOs: AD-GPOs, die mit einem Standort verknüpft sind, werden als Nächstes angewendet. Diese standortspezifischen Einstellungen, die sich auf einen bestimmten Standort beziehen, hängen davon ab, wo sich ein Benutzer oder Computer authentifiziert. Administratoren können ein GPO verwenden, um Druckereinstellungen auf allen Systemen an dem Standort bereitzustellen, an dem sich das Druckgerät befindet.

3. AD-Domänen-GPOs: Domänenverknüpfte GPOs werden als Nächstes angewendet. Diese GPOs sollten unternehmensweite Einstellungen enthalten, die für alle Benutzer und Computer gelten. Dabei handelt es sich häufig um Sicherheitseinstellungen wie Firewall- oder Verschlüsselungsrichtlinien.

4. AD-Organisationseinheit-GPOs: GPOs, die mit OUs verknüpft sind, werden zuletzt angewendet. Diese sind am detailliertesten und stellen in der Regel abteilungsspezifische Einstellungen dar. Die IT-Abteilung kann ein GPO mit der Sales_Dept_OU verknüpfen, die vertriebsspezifische Software bereitstellt, die nicht für andere Abteilungen lizenziert ist. GPOs, die mit untergeordneten OUs verknüpft sind, werden nach GPOs angewendet, die mit der übergeordneten OU verknüpft sind.

Administratoren steht ein No-Override-Dienstprogramm (Erzwingen) zur Verfügung, das dafür sorgt, dass das angegebene GPO zuletzt angewendet wird und somit Konflikte gewinnt. Dadurch wird verhindert, dass mit OU verknüpfte Richtlinien Einstellungen anwenden, die mit domänenbezogenen Richtlinien in Konflikt stehen.

Beispiel für das Troubleshooting bei Konflikten mit Gruppenrichtlinien

Stellen Sie sich eine Firewall-Konfiguration vor, die zu einer Reihe von GPO-Konflikten in verschiedenen Schritten der Verarbeitungsreihenfolge führt.

1. Lokales Gruppenrichtlinienobjekt: Die Windows-Firewall ist deaktiviert. Wenn die Verarbeitung hier stoppt oder das System nicht in die Domäne eingebunden ist, ist die Firewall deaktiviert. Status = Aus.

2. Standort-GPO: Die Firewall ist auf Nicht konfiguriert eingestellt, das heißt, sie verwendet die Windows-Standardeinstellung oder eine Einstellung aus einem zuvor angewendeten Gruppenrichtlinienobjekt, das die Firewall deaktiviert hat. Status = Aus.

3. Domänen-GPO: Die Firewall ist aktiviert, wodurch die Firewall eingeschaltet wird. Wenn die Verarbeitung der Gruppenrichtlinie hier endet, ist die Firewall aktiviert, da dieses Gruppenrichtlinienobjekt später im Prozess angewendet wird als die lokalen und Standort-Gruppenrichtlinienobjekte, die sie deaktiviert haben. Status = Ein.

4. Organisationseinheit-GPO: Die Workstation befindet sich in einem Labor, in dem die Windows-Firewall ausgeschaltet sein muss, sodass sie durch dieses Gruppenrichtlinienobjekt deaktiviert wird. Dieses Gruppenrichtlinienobjekt wird nach dem Domänen-Gruppenrichtlinienobjekt angewendet, sodass die Firewall deaktiviert ist. Status = Aus.

Nach der Verarbeitung der vier Gruppenrichtlinienobjekte wird die Firewall-Konfiguration deaktiviert, da das mit der Organisationseinheit verknüpfte Gruppenrichtlinienobjekt gewinnt.

Troubleshooter könnten einige Gruppenrichtlinienobjekte auffallen, die die Firewall deaktivieren, und andere, die sie aktivieren, was zu Verwirrung über den Firewall-Status führt. Der Schlüssel liegt darin, zu verstehen, dass das zuletzt angewendete Gruppenrichtlinienobjekt die zuvor im Prozess angewendeten Gruppenrichtlinienobjekte überschreibt.

Der Group Policy Modeling Wizard in der GMPC kann Administratoren bei der Analyse von GPO-Konflikten helfen, bevor sie tatsächlich angewandt werden.