Active-Directory-Konfigurationen mit Terraform automatisieren

Mit Terraform können Administratoren die Konfiguration von Cloud-Umgebungen automatisieren. Das Programm unterstützt aber nicht nur Cloud-Umgebungen, sondern auch die Automatisierung von Active-Directory-Konfigurationen.

Mit der Infrastructure-as-Code-Lösung (IaC) von Hashicorp können Admins deklarativ eine Umgebung beschreiben. Auf Basis der Beschreibung baut Terraform die Umgebung so auf wie gefordert. Dabei ist es möglich, einen Standard zu definieren, den Terraform bei Bedarf wiederherstellt. Admins legen in einer Datei fest, wie die AD-Struktur aussehen soll und Terraform legt diese genauso an, ohne das manuelle Eingriffe notwendig sind. Das minimiert fehlerhafte Konfigurationen, sorgt für eine standardisierte Konfiguration und beschleunigt die Bereitstellung von Objekten.

Terraform lässt sich in diesem Zusammenhang mit Entwicklungsumgebungen wie Visual Studio integrieren. In der Dokumentation von Terraform sind verschiedene Beispiele zu finden, wie sich Konfigurationsdateien aufbauen lassen.

Abbildung 1: Terraform ermöglicht das Skripten von Einstellungen in Cloud-Umgebungen und Active-Directory-Konfigurationen.

Terraform steht kostenlos als Community-Edition für bis zu 500 Ressourcen zur Verfügung. Wer das Produkt in größeren Umgebungen einsetzt, kann die Enterprise-Version nutzen. Ebenfalls verfügbar sind die Cloud-Editionen Standard und Plus.

Die beiden wichtigsten HashiCorp-Tools Terraform und Vagrant stehen in Zukunft unter der Business Source License (BSL). Bisher wurden die Produkte nach der Mozilla Public License (MPL) lizenziert. Damit handelt es sich bei Terraform nicht mehr um eine reine Open-Source-Lizenz. Der Quellcode ist zwar weiterhin frei verfügbar, in Zukunft muss man aber mit Einschränkungen bei der kommerziellen Nutzung rechnen.

Einstieg in Terraform Terraform kann parallel für die Automatisierung in der Cloud, in Container-Umgebungen und in lokalen Netzwerken zum Einsatz kommen. Dadurch lassen sich komplexe Umgebungen mit wenigen Mausklicks erstellen. Der Einstieg in das Tool ist nicht schwer. IaC gehört mittlerweile zu den Standards in Cloud-Umgebungen, um viele verschiedene Ressourcen mit deklarativem Programmcode zu erstellen. Daher kommt Terraform oft für die automatisierte Konfiguration von Container-Umgebungen wie Kubernetes in Frage. Die Erstellung der Konfigurationsdateien erfolgt mit der Hashicorp Configuration Language (HCL) und JSON. Die damit erstellten Konfigurationsdateien stellen die Baupläne einer Cloud-Infrastruktur, eines hybriden Netzwerks oder von Active-Directory-Umgebungen dar. Terraform kann ebenso in privaten Clouds verwendet werden und zum Beispiel VMs mit VMware vSphere oder Ressourcen in OpenStack zu erstellen. Dabei ist es möglich, Multi-Cloud-Umgebungen, hybride Netzwerke und einen Mischbetrieb von verschiedenen Infrastrukturen mit Terraform zu steuern. Terraform kann Umgebungen erstellen, aber auch Änderungen in vorhandenen Umgebungen automatisieren. Auf Anforderungen kann Terraform Objekte und Ressourcen löschen und neu erstellen, wenn diese nicht dem vordefinierten Standard entsprechen. Fehlen in einer Umgebung Objekte und Ressourcen, die in den Beschreibungsdaten hinterlegt sind, fügt Terraform diese hinzu, ohne die vorhandenen Objekte zu ändern. Nicht konforme Objekte lassen sich löschen, wenn das notwendig ist.