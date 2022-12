So binden Sie RHEL-Server an Active Directory an

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, gemischte Umgebungen mit Linux und Windows gemeinsam zu verwalten. Dienste wie Red Hat Directory Server, 389 Directory Server oder auch OpenLDAP sind dafür geeignet. Sie synchronisieren die Verzeichnisse mit AD und RHEL greift über diese Synchronisierung auf die Daten von AD zu. Alternativ können Sie aber auch die Linux-Server direkt ins Active Directory aufnehmen

Diese Funktion ist ab Windows Server 2012 verfügbar. Der in diesem Artikel vorgestellte Prozess hat sich seit Windows Server 2016 nicht mehr maßgeblich verändert.

SSSD unterstützt Kerberos und die Typen RC4, AES-128 und AES-256. Da RC4 veraltet ist, müssen Sie diesen Typ erst aktivieren, wenn Sie ihn verwenden möchten. Generell ist es aber empfehlenswert in AD auf die aktuelleren Typen AES-128 oder AES-256 zu setzen, damit die Kommunikation mit SSSD in RHEL fehlerfrei funktioniert.

Um RHEL mit Active Directory zu verbinden, kommen zwei Komponenten zum Einsatz. Zunächst stellen Sie über den System Security Services Daemon (SSSD) eine Verbindung mit AD her. realmd kann die einzelnen Domäne nach der Verbindung auslesen. SSSD hat die zentrale Aufgabe mit Verzeichnisdiensten im Netzwerk zu kommunizieren. Der Open-Source -Client kommt aus dem Bereich Enterprise Identity Management und verbindet Linux-Systeme mit LDAP -Verzeichnissen. SSSD und realmd arbeiten in RHEL daher zusammen, um das Betriebssystem mit Active Directory zu verknüpfen.

Einzelne RHEL-Systeme lassen sich über Konfigurationsdateien für SSSD und realmd an Active Directory anbinden. Sie haben daneben auch die Option, mehrere RHEL-Computer über ein zentrales Element in AD zu integrieren. Red Hat Satellite verwaltet mehrere RHEL-Hosts zentral und sorgt somit umgekehrt für eine zentrale Verbindung mehrerer Server mit Active Directory.

Voraussetzungen für den Active-Directory-Beitritt von RHEL 9

Damit ein RHEL-Server direkt mit AD kommuniziert, müssen Sie verschiedene Ports öffnen. Hier sollten Sie darauf achten, dass zwischen den AD-Domänencontrollern und den RHEL-Hosts die folgenden TCP und UDP-Ports freigeschaltet sind: LDAP (389), Samba (445), Kerberos (88,464), Global Catalog (TCP 3268), NTP (UDP 123).

Wenn der Domänencontroller auch als DNS-Server dient, was in Active Directory zu empfehlen ist, geben Sie als IP-Adresse des DNS-Server die Adresse des Domänencontrollers an. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Uhrzeiten zwischen RHEL und dem Domänencontroller synchron ist. Ansonsten funktionieren die Kerberos-Tickets zur Authentifizierung nicht und der Computer kann kein Mitglied der Domäne werden; das heißt, der Nutzer kann sich nicht anmelden.