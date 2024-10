Windows Server 2019/22: Das Active Directory vorbereiten

Die Betriebssystemversion Microsoft Windows Server 2019/2022 brachte in Bezug auf das Active Directory keine großen Neuerungen. Bei der Integration der Domänencontroller in Windows Server 2019/2022 muss weder den Modus der Domäne noch den der Gesamtstruktur angepasst werden. Das Attribut msDS-preferredDataLocation wurde neu eingeführt, welches von Azure Active Directory (Azure AD) übernommen wurde. Das Attribut wird dafür verwendet, um die Zuordnung an bestimmte Regionen für Microsoft 365 und andere Cloud-Dienste umzusetzen.

Aktualisierte Version der Active-Directory-Datenbank

Windows Server 2019 und 2022 verwendet die Active-Directory-Datenbank die Extensible Storage Engine (ESE) als Backend. Diese speichert die Daten anders als in Windows Server 2016. Es gibt mehrere Verbesserungen an der Funktionsweise der ESE, insbesondere im Kontext von Active Directory (AD). In Windows Server 2019 wurden zum Beispiel Änderungen vorgenommen, um die Größe des ESE-Versionsspeichers zu erhöhen, der Datenbanktransaktionen verwaltet. Diese Verbesserung trägt dazu bei, durch Zwischenspeichern die Erschöpfung des Versionsspeichers zu verhindern, insbesondere bei Domänencontrollern mit größeren RAM-Zuweisungen. Das Zwischenspeichern transaktionaler Snapshots ermöglicht es den Datenbanken zudem, Transaktionen zurückzusetzen und in einen früheren Zustand zurückzuversetzen.

Was die Versionierung der ESE-Datenbank betrifft, so enthält jede Version von Windows Server in der Regel eine aktualisierte Version von ESE, um die Leistung und Zuverlässigkeit zu verbessern, obwohl es sich dabei immer um eine modifizierte Variante handelt, die für die AD-Umgebung geeignet ist, und nicht um eine spezifische, eindeutige Versionsnummer, die allgemein veröffentlicht wird. Wenn Sie bestimmte ESE-Updates oder -Funktionen nachverfolgen müssen, dokumentiert Microsoft diese in der Regel zusammen mit allgemeineren Windows-Server-Updates.

Beim ersten Start von NTDS wird die Speichergröße der ESE in Windows Server 2019 mit 10 Prozent des physischen Arbeitsspeichers berechnet, mit einem Minimum von 400 MByte und einem Maximum von 4 GByte. Auch diese neue Funktion erfordert eine Vorbereitung des Active Directory. Microsoft geht im Beitrag Deep Dive: Active Directory ESE Version Store Changes in Server 2019 ausführlicher auf das Thema ein.