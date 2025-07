Backup-Daten per Copilot durchsuchen mit Cohesity Gaia

Cohesity hat seine KI-gestützte Plattform Gaia in Microsoft 365 Copilot eingebunden. Nutzer können damit direkt über die gewohnte Microsoft-365-Oberfläche Abfragen in natürlicher Sprache stellen, die sich auf Daten aus Cohesity-Backups beziehen.

Ziel der Integration ist es, Informationen aus Sicherungsdaten für betriebliche Analysen und Entscheidungen zugänglich zu machen, ohne separate Tools oder manuelle Datenaufbereitung. Technisch basiert Gaia auf generativer KI, großen Sprachmodellen (Large Language Models, LLMs) sowie dem Verfahren der Retrieval Augmented Generation (RAG). Dieses kombiniert Sprachmodelle mit gezielten Suchabfragen in Dokumentensammlungen, um fundierte Antworten zu generieren.

Die Lösung ist so konzipiert, dass Abfragen ausschließlich auf Datenbereiche zugreifen, für die Anwender laut rollenbasierter Zugriffskontrolle autorisiert sind. Cohesity betont dabei die Einhaltung bestehender Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien.

Cohesity Gaia wird als abonnementbasierter Dienst angeboten. Die Nutzung innerhalb von Microsoft 365 Copilot steht derzeit ohne zusätzliche Kosten für Kunden zur Verfügung, die über Lizenzen für beide Produkte verfügen.

Zusätzliche Details zur Integration und den wichtigsten Vorteilen können Sie im Cohesity-Blog sowie in der Podcast-Episode Unlocking AI-powered insights with Agents and Frontier Models von Cohesity Tech Insights erfahren.