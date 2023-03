Kurzüberblick: 20 verfügbare Cloud-Backup-Services

Da Daten für Unternehmen immer wertvoller werden, werden Backups und Data Protection bei der Bereitstellung von IT-Diensten für interne Geschäftskunden immer wichtiger. In den letzten 15 Jahren hat die IT-Abteilung nach und nach Public-Cloud-Dienste übernommen und sich auf ein hybrides IT-Modell zubewegt.

In vielen Fällen handelt es sich dabei lediglich um eine taktische Nutzung der Public Cloud zur Bereitstellung eines IaaS- oder SaaS-Angebots. Im Laufe der Zeit ist jedoch zu erwarten, dass die Komplexität und die Integration der Dienste dynamischer werden. Infolgedessen werden wir eine komplementäre Entwicklung bei Cloud-Backup-Diensten für den Schutz von Unternehmen und Daten erleben.

Der Markt für Cloud-Backup-Services

Es gibt eine weit verbreitete Unterstützung für Public-Cloud-Speicher als Repository für Daten. Dies geschieht in der Regel durch native Unterstützung für die Amazon-S3-API-Schnittstelle und das Azure Blob Storage API. In vielen Fällen werden diese Daten einfach in das proprietäre Format des Anbieters geschrieben und sind nicht ohne Weiteres für Such- und Analysezwecke verfügbar. Unternehmen können die Images jedoch für DR verwenden. Einige Anbieter von Cloud-Backups integrieren Daten und Metadaten in die Cloud und erleichtern so die Nutzung der Daten für Archivierungszwecke. Oft geschieht dies über ein proprietäres Dashboard.

Viele Anbieter bieten Produkte an, die sowohl am eigenen Standort als auch in der Public Cloud eingesetzt werden können, wobei die Cloud-Unterstützung durch virtuelle Appliances ermöglicht wird. Dies bietet ein gewisses Maß an Hybridfähigkeit und Datenmobilität für das Verschieben von Anwendungen in die und aus der Cloud.

Die Wahl der Public Cloud als Ziel schließt auch die Nutzung proprietärer Clouds einiger Anbieter ein. Hier betreibt und verwaltet der Cloud-Backup-Anbieter eine Private Cloud ausschließlich für Kunden und getrennt von einem Public Cloud Hyperscaler. Dadurch kann der Anbieter bessere Service-Levels anbieten und die Kosten besser vorhersehbar machen. Allerdings sind die Daten dadurch auch an das Produkt dieses Anbieters gebunden, und es gibt keine klare Möglichkeit, historische Backups in Zukunft zu einem anderen Anbieter zu migrieren.

Schließlich gibt es mehrere Cloud-Backup-Anbieter, die vollständig in der Cloud arbeiten. Anstatt einfach eine virtuelle Instanz mit Sicherungssoftware zu betreiben, nutzen diese Dienste Cloud-native Funktionen wie moderne Datenbanken, Key-Value-Stores, Such- und Speicherfunktionen. Sie können nach Bedarf skaliert werden, was ihre Dienste äußerst effizient und einfach in jeder Public-Cloud-Region einsetzbar macht.

Da die COVID-19-Pandemie immer weiter abnimmt, gehen Unternehmen auf der ganzen Welt dauerhaft zu hybriden Arbeitsplätzen über. Aus diesem Grund passen die Anbieter von Datensicherheitslösungen ihre Angebote an die sich ändernden Anforderungen an. Während Endpunktschutz früher als unnötig angesehen wurde, benötigen Mitarbeiter, die von zu Hause arbeiten, diesen Endpunktschutz für ihre Geräte. Auch Selbstbedienungsfunktionen sind mittlerweile ein Muss.