Die Cyberangriffe der KW28/2025 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Der Überblick ausschließlich auf relevante Cyberangriffe und schließt dabei DDoS-Attacken sowie die bloße Verunstaltung von Websites (Defacement) aus. Im Fokus stehen stattdessen gezielte Angriffe, die Unternehmen, Behörden oder kritische Infrastrukturen nachhaltig beeinträchtigen können. Die folgende Übersicht bietet einen kompakten Einblick in die wichtigsten Vorfälle der vergangenen Woche ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

04.07.2025, CNFPT, (Frankreich). Das CNFPT wurde am 4. Juli 2025 Opfer eines Cyberangriffs, der sich gegen die Referentenplattform richtete und bei dem Dokumente entwendet werden konnten. Die Plattform wurde deaktiviert und eine Untersuchung ist im Gange, um die Art der gestohlenen Daten zu ermitteln. Das CNFPT kontaktierte die Referenten, um sie über die Situation zu informieren, und richtete eine eigene Stelle und eine eigene Mailbox ein, um ihre Fragen zu beantworten. Quelle

04.07.2025, Extend AS, (Norwegen). Extend AS, Anbieter des EQS-Qualitätssystems für die Gemeinde Drammen, erlitt einen Datenangriff, bei dem nicht sensible Daten nach außen gelangten. Der Vorfall wurde der Datenaufsichtsbehörde und der Polizei gemeldet. Die Folgen für die Beschäftigten und die Einwohner der Gemeinde dürften minimal sein. Quelle

08.07.2025, Ameos, (Deutschland). Der Krankenhauskonzern Ameos wurde Opfer eines Cyberangriffs. Sämtliche digitalen Systeme seien abgeschaltet worden. Auch die Krankenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern waren betroffen, wobei es zu Störungen beim E-Mail-Verkehr und der digitalen Dienste kam. Inzwischen sind die Systeme wieder in Betrieb. Quelle

10.07.2025, Nueva EPS, (Kolumbien). Nueva EPS wurde aufgrund eines Cyberangriffs auf den Konnektivitätsanbieter Americas BPS Outsourcing Transformation beeinträchtigt. Mehrere Kundendienstkanäle seien von dem Vorfall betroffen. Um die Bedrohung einzudämmen, wurden Server isoliert. Der Zugang zu den Gesundheitsdiensten sei weiterhin gewährleistet. Es würde darüber informiert, wenn alles wieder hergestellt sei. Quelle

Presseschau, teilweise mit ChatGPT erstellt und von der Redaktion geprüft. Cyberhebdo wurde von unseren französischen Kollegen von LeMagIT entwickelt.