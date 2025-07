Die Kosten für Unternehmensangebote von Box im Überblick

Die Preise für Box Cloud-Speicher basieren auf mehreren Variablen, darunter die Paketstufe und die Speicherkapazität.

Große Unternehmen können je nach Bedarf an Speicherplatz, App-Integration und Support zwischen Box Enterprise und Enterprise Plus wählen. Einige Preisoptionen für Box Cloud-Speicher sind jedoch leichter zugänglich als andere. Darüber hinaus müssen IT-Entscheider beachten, dass der Anbieter auch auf seiner deutschen Webseite die Preise in US-Dollar angibt und die letztendlichen Kosten vom täglichen Wechselkurs abhängen. Die angegebenen Preise sind Stand Juli 2025.

Preise für Box Enterprise-Speicherangebote Das Unternehmen Box bietet fünf verschiedene Cloud-Storage-Angebote für Unternehmen: Box Business, Box Business Plus, Box Enterprise, Box Enterprise Plus und Box Enterprise Advanced. Die Kosten für diese Modelle entsprechen dem jeweiligen Funktionsumfang und der Größe der Upload-Dateien. Die Speicherkapazität für jedes dieser fünf Cloud-Storage-Optionen ist unbegrenzt. Abgerechnet wird pro Benutzer pro Monat, wobei mindestens drei Anwender die Mindestanzahl sind. Alle Angebote verfügen über integrierte KI-Funktionalität. Box Business Der Standardpreis für Box Business liegt bei 24 US-Dollar (17,30 US-Dollar im Juli 2025). Dieser Cloud Storage erlaubt ein Upload von Dateien bis zu 5 GByte, File Sharing, SOC-Kompatibilität (SOC 1/2/3), über 1.500 Integrationen (zum Beispiel Microsoft Office, Copilot, Salesforce, Google Workspace oder Slack) und Standard-Support. Pro Monat sind bis zu 50.000 API-Aufrufe möglich, ebenso so wie das Vorhalten von 50 Versionsverläufen. Zu den weiteren Funktionen gehören unter anderem: Granulare Freigabeberechtigungen und Zugriffskontrollen

Desktop-Zugriff

Mobiler Zugriff

SSL-Verschlüsselung und Verschlüsselung ruhender Daten

Zwei-Faktor-Authentifizierung

Benutzerverwaltung

Schutz vor Datenverlust

Integration von Active Directory und Single Sign-On (SSO)

Box Sign – Box Relay-Integration Firmen, die externe Mitarbeiter in dieses Cloud-Modell einbinden wollen, müssen kostenpflichtige Konten anlegen. Box Business Plus Dieses Angebot ähnelt dem Einstiegsmodell, umfasst allerdings einige zusätzliche Funktionen und weniger Einschränkungen. So können Anwender Dateien mit bis zu 15 GByte Größe in die Cloud hochladen und externe Mitarbeiter können unbegrenzt integriert werden. Der Preis liegt bei 39 US-Dollar (28,70 US-Dollar im Juli 2025). Als zusätzliche Features sind unter anderem diese erwähnenswert: Erweiterte Verwaltungs- und Kontrollfunktionen

Delegation der Administrator-Rollen

Vollständige Transparenz und Verwaltung von Inhalten

Metadaten- und benutzerdefinierte Vorlagen

Benutzerdefinierte Nutzungsbedingungen

PCI DSS-konform Optional können Kunden Box Governance und Box Zones sowie Box KeySafe erwerben. Box Enterprise Box Enterprise enthält zusätzlich zu den Funktionen, die Business Plus bietet, neun zusätzliche Features und erlaubt den Upload von 50-GByte-großen Dateien sowie 100.000 API-Aufrufe und 100 Versionsverläufe im Monat. Diese Version kostet 54 US-Dollar (40,30 US-Dollar im Juli 2025). Erweitert wird dieses Angebot und diese Funktionen: Konformität mit HIPAA und dem Federal Risk and Authorization Management Program

Unbegrenzte Integrationen, einschließlich Data Loss Protection und E-Discovery

Device Trust (erweiterte mobile Anforderungen)

Durchsetzung von Passwortrichtlinien

Kennzeichnung von Dokumenten mit Wasserzeichen

Box Hubs Auch hier können Anwender Box Governance und Box Zones, Box KeySafe sowie Box Shield hinzukaufen. Box Enterprise Plus In dieser Version sind viele Einschränkungen aufgehoben, die bei den drei anderen Angeboten gesetzt sind, beispielsweise Box AI-Inhaltserstellung und Box AI Q&A: Einzelnes Dokument/Bild oder die Anzahl der Versionen. Die Dateigröße für Uploads kann bis zu 150 GByte betragen. Dieses Modell kostet 57,50 US-Dollar, verfügt über erweiterten Support und unter anderem diese zusätzlichen Funktionen: Box Governance, Box Zones

Box Shield

FedRAMP (hohes Niveau)

GxP-Compliance mit 21 CFR Teil 11 (optional)

Eine erweiterte Version von Box Sign, die in Salesforce integriert ist.

Box-Beratungsdienste

Box AI-Einheiten pro Monat (bis zu 2.000) Box Enterprise Advanced Diese Version verfügt über das umfassendste Funktionsangebot und die wenigsten Einschränkungen. So kann beispielsweise eine unbegrenzte Anzahl an Salesforce-Dokumenten und an nativ in der Box erstellten Dateien anlegen. Die Dateigröße fürs Upload liegt bei 500 GByte. Allerdings müssen hier wenigsten 35 Anwender registriert werden. Preisangaben macht der Anbieter nicht auf seiner Webseite. Preise und Details müssen direkt beim Unternehmen angefragt werden. Das unterscheidet sich von den anderen vier Versionen, bei denen sich Kunden direkt auf der Box-Website anmelden können, um mit einem Box-Modell für Unternehmen zu beginnen. Optional können noch Box KeySafe und GxP-Compliance mit 21 CFR Teil 11 erworben werden und die Anzahl der über benutzerdefinierte Integrationen mit der Doc Gen-API erstellten Dokumente ist auf 2.000 limitiert.

Herausforderungen beim Box-Speicher für Unternehmen Alle Box-Speicheroptionen für Unternehmen sind eine gute Wahl. Sie sind erschwinglich und benutzerfreundlich. Nutzer, die Box bisher nur für die private Speicherung verwendet haben, profitieren von den zusätzlichen Apps und Integrationen dieser Produkte. Enterprise Advance ist schwieriger einzurichten, da Kunden sich für Hilfe an ihr Vertriebsteam wenden müssen, aber dieser für Unternehmensanwendungen übliche Schritt sollte die meisten Unternehmen nicht abschrecken. Kunden, die mehr als nur Speicherplatz suchen, sollten andere Plattformen wie Microsoft 365 und Google Workspace in Betracht ziehen. Die Unternehmensplattformen von Box bieten Speicherplatz, einige zusätzliche Anwendungen wie Box Sign und Integrationen mit einigen externen Apps. Kunden, die eine ganzheitlichere Plattform mit Office- und Produktivitätsanwendungen wie Microsoft Word und Google Sheets suchen, sollten andere Optionen in Betracht ziehen.

Preisvergleich für Box-Cloud-Speicher Die Preise für Box Enterprise Advanced sind online nicht verfügbar, aber die Kosten für die anderen Versionen sind mit anderen Speicherangeboten von Dropbox, Google und Microsoft vergleichbar. Diese drei konkurrierenden Optionen werden ohne Rangfolge in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Dropbox Dropbox bietet vier Versionen für Unternehmen an: Professional, Standard, Advanced und Enterprise. Dropbox Professional kostet 16,58 US-Dollar im Monat bei jährlicher Abrechnung. Hier kann bereist mit einem Nutzer begonnen werden, der 3 TByte Speicherplatz, geräteübergreifende Vernetzung und Passwortschutz für Dateien nutzen kann. Übertragen lassen sich Daten mit bis zu 100 GByte Größe und gelöschte Daten können noch innerhalb von 180 Tagen wiederhergestellt werden. Darüber hinaus sind Anwender in der Lage PDF-Dateien zu bearbeiten und Signaturen anzufordern. Eine Dateifreigabe mit individuellem Branding ist ebenso möglich. Dropbox Standard beginnt mit mindestens drei Anwendern und 5 TByte Speicherplatz. Der Funktionsumfang entspricht dem der Standard-Version und offeriert darüber hinaus Team-Ordner für die Organisation, Verwaltung von Teamfreigaben, Erstellung von Gruppen und Rollen sowie Admin-Tools. Die Kosten liegen bei 15 US-Dollar pro Nutzer und Monat. Dropbox Advanced kostet 24 US-Dollar pro Monat und stellt 15 TByte Storage-Kapazität zur Verfügung. Gestartet wird auch hier mit mindestens drei Nutzern. Auch dieses Modell ist mit den Funktionen der Vorgängerversion ausgestattet und bietet zusätzlich Verwaltung durch Admin-Ebenen, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, erweiterte Schlüsselverwaltung, Compliance-Verfolgung und SSO. Darüber hinaus stehen gelöschte Daten bis zu einem Jahr für eine Wiederherstellung zur Verfügung. Für das Enterprise-Produkt macht der Anbieter keine Preisangaben. Auch hier muss der interessierte Anwender sich direkt an das Vertriebsteam wenden. Dropbox verspricht eine individuelle Anpassung der Nutzeranzahl und des Speicherplatzes, das Übertragen von Dateien bis zu 250 GByte groß, auf den Kunden zugeschnittene Sicherheitsfunktionen sowie die Integrationen mit Sicherheitslösungen und Live-Support von Experten. Google Workspace Auf der Preisseite von Google Workspace werden alle Tarife, einschließlich Enterprise, mit unterschiedlichen Informationsgraden angezeigt. Die folgenden Optionen sind verfügbar, die alle eine Laufzeit von einem Jahr voraussetzen: Business Starter: 6,30 US-Dollar pro Nutzer und Monat, mit Funktionen wie 30 GB gemeinsam genutztem Speicherplatz pro Nutzer, Sicherheits- und Verwaltungskontrollen sowie Standard-Support.

6,30 US-Dollar pro Nutzer und Monat, mit Funktionen wie 30 GB gemeinsam genutztem Speicherplatz pro Nutzer, Sicherheits- und Verwaltungskontrollen sowie Standard-Support. Business Standard: 12,60 US-Dollar pro Benutzer und Monat, mit 2 TB gemeinsam genutztem Speicherplatz pro Benutzer.

12,60 US-Dollar pro Benutzer und Monat, mit 2 TB gemeinsam genutztem Speicherplatz pro Benutzer. Business Plus: 22 US-Dollar pro Benutzer und Monat, mit 5 TB gemeinsam genutztem Speicherplatz pro Benutzer und erweiterten Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen.

22 US-Dollar pro Benutzer und Monat, mit 5 TB gemeinsam genutztem Speicherplatz pro Benutzer und erweiterten Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen. Enterprise: Preise auf Anfrage beim Vertrieb, mit 5 TB gemeinsam genutztem Speicherplatz pro Benutzer und der Möglichkeit, mehr Speicherplatz anzufordern, erweiterten Sicherheits-, Verwaltungs- und Compliance-Funktionen sowie erweitertem Support.