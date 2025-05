Die Enterprise-Angebote von Box und Dropbox im Vergleich

Zwei der ursprünglichen Pioniere im Bereich Dateifreigabe (File Share) und Cloud-Speicher, Box und Dropbox, haben ihr Angebot an Unternehmenslösungen erweitert, um den Anforderungen moderner Organisationen gerecht zu werden.

Mit Add-Ons für das Signieren von Dokumenten und erweiterten Sicherheitsoptionen und Integrationen verschieben sie die Grenzen herkömmlicher Dateispeicherung. Wir geben einen genaueren Blick auf die wichtigsten Speicheroptionen für Unternehmen: Dropbox Enterprise, Box Enterprise und Box Enterprise Plus.

Wie sich die Unternehmensfunktionen von Box und Dropbox unterscheiden

Um im Wettbewerb um Unternehmenskunden zu bestehen, bieten Dropbox und Box umfassende Funktionen in den Bereichen Storage, Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit, Support und Kosten. Hier ist ein Vergleich der beiden Anbieter:

Speicherplatz

Dropbox Enterprise bietet unbegrenzten Speicherplatz für Unternehmen, der auf dem Advanced-Plan basiert. Der Advanced-Plan startet mit 15 TB Gesamtspeicher (5 TB pro Benutzer für mindestens drei Benutzer) und kann je nach Bedarf erweitert werden. Kunden können Dateien bis zu 250 GB mit Dropbox Transfer sicher teilen, auch mit externen Empfängern ohne Dropbox-Konto.

Box Enterprise offeriert ebenfalls unbegrenzten Speicherplatz und die Möglichkeit zum Hochladen von Dateien bis zu 50 GB durch mindestens drei Nutzer. Box Enterprise Plus baut auf diesem Tarif auf und ermöglicht das Hochladen von Dateien bis zu 150 GB für eine anpassbare Anzahl von Nutzern, mindestens drei Anwendern.

Sicherheit

Dropbox Enterprise nutzt die wichtigsten Sicherheitsfunktionen des Unternehmens, darunter die 256-Bit-Verschlüsselung mit Advanced Encryption Standard und Secure Sockets Layer/Transport Layer Security, die End-to-End-Verschlüsselung von Dateien, die Fernlöschung von Geräten bei Verlust, die Multifaktor-Authentifizierung (MFA), eine regelmäßige Überwachung und Alarmierung bei verdächtigen Aktivitäten sowie die Einhaltung des HIPAA. Darüber hinaus bietet es verschiedene Funktionen für die Benutzer- und Geräteverwaltung, wie zum Beispiel die Verwaltung mobiler Geräte, Netzwerkkontrollen und rollenbasierte Berechtigungsschemata (RBAC) für die Zugriffskontrolle.

Sowohl Box Enterprise als auch Enterprise Plus enthalten Sicherheitsfunktionen wie eine ausgefeilte Bedrohungserkennung (Box Shield), Governance-Optionen, Optionen für digitale Signaturen, Zero-Trust-Kontrollen mit Single Sign-On und MFA sowie Unterstützung für die meisten globalen Compliance- und Regulierungsanforderungen wie DSGVO, HIPAA, Federal Risk and Authorization Management Program und PCI DSS.

Beide Anbieter legen großen Wert auf Datenschutz und Sicherheit, wobei Box durch zusätzliche Compliance-Zertifikate wie ITAR punktet.

Benutzerfreundlichkeit

Alle Dropbox-Speicherpläne ermöglichen eine Synchronisierungstechnologie, mit der Dateien gesichert und sicher in der Cloud gespeichert werden. Nutzer können von jedem Windows-, macOS-, Linux-, iOS- oder Android-Gerät aus auf ihre Dropbox-Dateien zugreifen. Dropbox bietet eine Kontowiederherstellung und einen Versionsverlauf aller Dateien sowie die Möglichkeit, gelöschte Dateien bis zu einem Jahr lang wiederherzustellen.

Dropbox bietet auch integrierte Apps, um die Nutzung und Speicherung von Dateien in Unternehmen zu erweitern, darunter Dropbox Capture für Videos, Dropbox Capture für die Bearbeitung von PDFs und Microsoft 365- oder Google Docs-Dateien in Dropbox sowie Dropbox Sign und DocSend für die sichere Unterzeichnung von Dokumenten. Die Lösung lässt sich auch in Anwendungen von Drittanbietern integrieren, die viele Unternehmen bereits heute nutzen, wie Google Workspace, Microsoft 365, Adobe, HubSpot, Canva, Asana, Zapier und Slack.

Box Enterprise und Enterprise Plus lassen sich mit den meisten Tech-Stacks verbinden, um Dateien sicher zu verwalten, zu nutzen und im gesamten Unternehmen und auch mit externen Nutzern zu teilen. Box bietet integrierte Apps und Tools für eine einfachere Zusammenarbeit (Box Canvas und Box Notes), ein zentrales Dashboard für alle Dateien (Box Hubs), Workflow-Optimierung (Box Relay) und sicheres Signieren von Dokumenten mit Box Sign.

Alle Speichertarife von Box enthalten den Zugriff auf mehr als 1.500 Integrationen durch Drittanbieter-Apps, wie Microsoft 365, Google Workspace, Zoom, Adobe, Salesforce, Zapier und Jira.

Support-Optionen

Dropbox Enterprise bietet einen persönlichen Live-Support durch Dropbox-Experten, die rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Der Premium-Support ist in der Regel ein Zusatzdienst für andere Tarife, bei Dropbox Enterprise ist er jedoch inbegriffen. Dropbox bietet außerdem zwei Schulungsoptionen an: kostenlose, selbstgesteuerte Kurse und Live-Schulungen unter Anleitung für diejenigen, die ihre Bereitstellung und Nutzung optimieren möchten.

Box-Kunden haben Zugang zu verschiedenen Support-Stufen. Enterprise- und Enterprise Plus-Kunden erhalten Premier- beziehungsweise Enhanced-Support-Unterstützung. Der Premier-Support bietet eine gemeinsame Helpdesk-Einrichtung und einen Chat sowie telefonischen Support. Enhanced Support bietet Enterprise Plus-Kunden rund um die Uhr Unterstützung, Ticket-Priorisierung und Zugang zu Multichannel-Agenten. Darüber hinaus bietet die Box University selbstgeführte und von Trainern geleitete Schulungen an.

Kosten

Die Preise für Dropbox Enterprise sind nicht online verfügbar. Die Preise für Dropbox Enterprise hängen von mehreren Faktoren ab, darunter die Anzahl der Nutzer in einem Team und der geografische Standort. Interessierte Kunden müssen sich für weitere Informationen an das Vertriebsteam wenden.

Die Preise für Box Enterprise beginnen bei 47 US-Dollar pro Nutzer und Monat, bei monatlicher Zahlung für mindestens drei Nutzer, oder 35 US-Dollar pro Monat bei jährlicher Zahlung. Enterprise Plus ist eine maßgeschneiderte Option. Interessierte Kunden müssen sich für weitere Informationen an Box wenden.