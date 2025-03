Fehlerhafte DNS-Konfiguration und -Sicherheitslücken finden

DNS-Konfigurationen in einem Netzwerk sind nicht nur wichtig für die Namensauflösung und den stabilen Betrieb von Workloads, sie sind auch ein Einfallstor für Cyberkriminelle. Angreifer können unsichere DNS-Server übernehmen und Redirects einrichten, die Benutzer auf Malware-Server umleiten. Das kann auch in Active Directory-Umgebungen gefährlich sein, da diese besonders von einer stabilen und sicheren DNS-Konfiguration abhängen.

Mit Open-Source-Tools lassen sich die Schwachstellen schnell identifizieren und fehlerhafte Konfigurationen entdecken. Die Tools lassen sich zum Beispiel mit Kali Linux nutzen, aber natürlich auch mit anderen Linux-Distributionen. Auch der Einsatz unter dem Windows-Subsystem für Linux (WSL) ist möglich.

dnsrecon überprüft DNS-Server auf unerlaubte Datenweitergabe

Ein wichtiges Tool bei der Prüfung von DNS-Servern ist dnsrecon. Es prüft, ob DNS-Server zu offen konfiguriert sind und Daten weitergeben. Diese Daten können Angreifer nutzen, um andere Server anzugreifen oder selbst DNS-Server zu betreiben, die Anwender auf Malware-Seiten lotsen. Mit dnsrecon können Admins auch einzelne DNS-Zonen finden, bei denen die Zonenübertragungen zu anderen Servern nicht korrekt konfiguriert sind. Um zum Beispiel die DNS-Daten der Zone "joos.int" vom Server 10.0.1.230 abzurufen, kann folgender Befehl genutzt werden:

dnsrecon -d joos.int -t axfr -n 10.0.1.230

AXFR, kurz für Authoritative Zone Transfer, bezeichnet den vollständigen Transfer einer Zone von einem autoritativen DNS-Server zu einem anderen, in diesem Fall zum Kali-PC mit dnsrecon. Dabei ist es nicht notwendig, dass auf dem Ziel-Server ein DNS-Server läuft. Beim Transfer werden alle Ressourcendatensätze einer Zone wie A-, MX- oder TXT-Einträge über eine TCP-Verbindung übertragen.

Eine unzureichend gesicherte Implementierung von AXFR birgt erhebliche Sicherheitsrisiken. So kann ein DNS-Server, der Zone-Transfers ohne Einschränkungen erlaubt, unbefugten Zugriff auf die vollständige DNS-Zone ermöglichen. Angreifer könnten dadurch sensible Informationen wie interne Subdomains oder die Struktur der Infrastruktur auslesen und diese für gezielte Angriffe nutzen. Die dadurch offengelegten Daten können als Einfallstore für weitere Sicherheitsvorfälle dienen. Um dieses Risiko zu minimieren, sollten Zone-Transfers nur an vertrauenswürdige IP-Adressen autorisierter sekundärer Server erlaubt werden. Zusätzlich ist eine Protokollierung aller Anfragen empfehlenswert, um potenziell bösartige Zugriffe schnell zu identifizieren.

Dabei kann es sich auch um eine in Active Directory integrierte DNS-Zone handeln, das spielt für dnsrecon keine Rolle. Normalerweise sollte das Tool hier die Information Zone Transfer Failed (Zone transfer error: REFUSED) ausgeben. Das zeigt, dass der DNS-Server nicht für die Zonen-Weitergabe konfiguriert ist, oder der Kali-PC nicht berechtigt ist. Erhalten Admins hier Informationen der DNS-Zone, sollten sie die Einstellungen der Zonen-Übertragungen überprüfen. Auf Windows-DNS-Servers erfolgt das in dnsmgmt.msc über die Eigenschaften der jeweiligen Zone auf der Registerkarte Zonenübertragungen. Hier sollte entweder die Option Zonenübertragungen zulassen deaktiviert, oder die Option Nur an folgende Server gesetzt sein. In der Liste sollten sich nur die berechtigten Server befinden.

Abbildung 1: Mit dnsrecon können Angreifer viel über ein Netzwerk erfahren, gerade beim Einsatz von Active Directoy.

In Active Directory erhalten Angreifer mit dnsrecon viele gefährliche Informationen

Im vorhergehenden Bild ist ein Zonentransfer von einem DNS-Server zu finden, der sich schnell als DNS-Server in Active Directory identifizieren lässt. Alleine das ist für einen Angreifer schon eine wertvolle Information. Die Ergebnisse enthalten wichtige Daten wie die IP-Adressen und Namen zentraler Server, darunter "dc1.joos.int", das als Domänencontroller identifiziert wird, sowie Dienste wie SQL-Server ("sql.joos.int") und Hypervisoren ("hyperv.joos.int", "hyperv2.joos.int"). Solche Einträge zeigen die Netzwerkressourcen und deren Rollen, was Angreifern hilft, gezielt Angriffe zu planen. Ein Angreifer kann dadurch gezielt den Domänencontroller ins Visier nehmen, um administrative Berechtigungen zu erlangen, oder Schwachstellen in einem Hypervisor ausnutzen, um auf virtuelle Maschinen zuzugreifen.

Die Einträge zu den Dienst-Standorten (SRV-Datensätze) liefern zusätzliche Details zu Kerberos- und LDAP-Diensten, einschließlich der verwendeten Ports wie 88 (Kerberos) und 389 (LDAP). Diese Daten ermöglichen es einem Angreifer, gezielt Authentifizierungsdienste oder Verzeichnisdienste anzugreifen, um Anmeldeinformationen abzufangen oder zu manipulieren. Zudem erleichtern die Informationen über Sites und Zonen "DomainDnsZones" und "ForestDnsZones" die Orientierung in einer verteilten Active Directory-Infrastruktur. Ein Angreifer kann die gewonnenen Informationen nutzen, um eine Vielzahl von Angriffstechniken umzusetzen. Dazu zählen Pass-the-Hash- oder Kerberos-Angriffe, Brute-Force-Versuche auf bekannte Systeme oder gezielte Exploits gegen Server mit spezifischen Rollen. Darüber hinaus erleichtert die detaillierte Netzwerktopologie das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen und die Bewegung innerhalb des Netzwerks (Lateral Movement). Ein solcher Informationsgewinn verstärkt die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Angriffs erheblich und zeigt, warum der Schutz vor unautorisierten Zonentransfers von entscheidender Bedeutung ist.

Angriffe mit Impacket und Kerbrute auf Basis von Zonentransfer-Daten

Die durch den Zonentransfer gewonnenen Informationen ermöglichen einem Angreifer, gezielt Tools wie Impacket und Kerbrute einzusetzen, um Schwachstellen im Active Directory auszunutzen. Mit Impacket kann der Angreifer gezielte Angriffe auf die im DNS identifizierten Dienste wie Kerberos oder LDAP durchführen. Zum Beispiel lassen sich über die Kerberos-Protokollunterstützung Pass-the-Ticket- oder Golden-Ticket-Angriffe realisieren, um privilegierte Zugriffe zu erlangen.

Kerbrute ermöglicht es, systematisch Benutzernamen, die anhand der Zonendaten wie „sql.joos.int“ oder „dc1.joos.int“ ermittelt wurden, für Brute-Force-Angriffe auf Kerberos-Tickets zu nutzen. Diese Angriffe zielen darauf ab, schwache oder leicht zu erratende Passwörter zu kompromittieren und dadurch unautorisierte Zugriffe auf sensible Systeme und Dienste innerhalb der Active Directory-Umgebung zu erhalten. Durch die präzisen DNS-Daten wird die Effizienz solcher Angriffe erheblich gesteigert, da die Ziele bekannt sind und direkt angegriffen werden können.

Verschiedene Abfragetypen zeigen noch mehr Informationen

Mit dem Tool dnsrecon lassen sich durch unterschiedliche Abfragetypen noch mehr Informationen über eine DNS-Zone und die dahinterliegenden Systeme gewinnen. Aufbauend auf den zuvor erhaltenen Daten können verschiedene Befehle genutzt werden, um weitere Details über die Netzwerkumgebung und potenzielle Schwachstellen zu sammeln. Ein Standard-Scan liefert eine allgemeine Übersicht über die verfügbaren DNS-Einträge. Der Befehl dafür lautet:

dnsrecon -d joos.int -t std -n 10.0.1.230

Dieser Scan gibt neben den bereits bekannten A- und NS-Datensätzen auch Informationen zu MX- und TXT-Einträgen aus. MX-Datensätze liefern Details über die Mailserver der Domäne, während TXT-Datensätze häufig Informationen zu SPF- oder DKIM-Regeln enthalten, die zum Schutz vor E-Mail-Spoofing verwendet werden. Um speziell nach Subdomains zu suchen, bietet sich ein Brute-Force-Scan an, der eine Liste bekannter Subdomains gegen die Domäne testet:

dnsrecon -d joos.int -t brt -n 10.0.1.230

Diese Methode kann unbekannte interne Subdomains wie Entwicklungs- oder Testsysteme aufdecken, die möglicherweise nicht ausreichend abgesichert sind. Ein weiterer relevanter Befehl ist die Suche nach Reverse-DNS-Einträgen, die IP-Adressen den entsprechenden Hostnamen zuordnen. Dies kann zusätzliche Geräte oder Systeme identifizieren:

dnsrecon -r 10.0.0.0/16 -n 10.0.1.230

Mit diesem Befehl wird der gesamte Adressbereich des internen Netzwerks untersucht, um mögliche Ziele wie Router, Server oder andere Netzwerkgeräte zu identifizieren.

Abbildung 2: Das Tool dnsrecon kann gezielt nach weiteren Informationen und Reverse-DNS-Zonen sowie deren Inhalten suchen.

Zusätzlich ermöglicht der Scan nach Zonenkonfigurationsfehlern das Auffinden von Einträgen, die Informationen über Dienste wie Dynamic DNS enthalten. Dies kann durch den folgenden Befehl erreicht werden:

dnsrecon -d joos.int -t zonewalk -n 10.0.1.230