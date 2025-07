AD-Pentest mit BloodHound, CrackMapExec und PowerView

Ein effektiver Einstieg in das Pentesting einer Windows-Domäne erfordert die richtigen Werkzeuge und einen strukturierten, methodischen Ansatz. Die Komplexität moderner AD-Umgebungen (Active Directory) erfordert ein tiefgreifendes Verständnis der zugrunde liegenden Technologien sowie spezialisierte Tools, die es Sicherheitsexperten ermöglichen, potenzielle Schwachstellen systematisch zu identifizieren.

In der heutigen Cybersicherheitslandschaft ist die Fähigkeit, Active-Directory-Netzwerke gründlich zu analysieren, nicht nur für offensive Sicherheitstests, sondern auch für präventive Verteidigungsstrategien von entscheidender Bedeutung. Wer sich systematisch durch die vielschichtigen Strukturen eines AD-Netzwerks bewegen möchte, kann auf eine Reihe bewährter Open-Source-Tools zurückgreifen. Diese sind sowohl für professionelle Penetrationstester als auch für Systemadministratoren zugänglich.

Mit diesen Werkzeugen können mit vergleichsweise geringem Aufwand und wenigen gezielten Befehlen tiefgreifende Informationen über Benutzer, Gruppen, Rechte, Vertrauensstellungen und potenzielle Schwachstellen gewonnen werden. Die Stärke dieser Methodik liegt in der Kombination verschiedener spezialisierter Tools, die jeweils unterschiedliche Aspekte der AD-Infrastruktur beleuchten und zusammen ein umfassendes Bild der Sicherheitslage vermitteln. Im Mittelpunkt dieser Toolchain stehen die leistungsstarken Open-Source-Werkzeuge PowerView, BloodHound und CrackMapExec. Sie haben sich durch ihre Effektivität, Flexibilität und kontinuierliche Weiterentwicklung in der Sicherheitsgemeinschaft etabliert.

BloodHound und SharpHound für die Datenerfassung nutzen

BloodHound basiert auf einem Graphmodell und analysiert Beziehungen und Berechtigungen innerhalb von Active Directory. Die Installation unter Kali Linux erfolgt durch:

sudo apt-get install bloodhound

Nach dem Start des Neo4j-Dienstes und der Anmeldung an der Neo4j-Konsole über

sudo neo4j console

(Standard-Login für Nutzernamen und Passwort: neo4j) wird BloodHound über den Befehl bloodhound als Desktop-Anwendung geöffnet.

SharpHound ist das Datensammlungswerkzeug für BloodHound und wird direkt auf einem Windows-Rechner innerhalb der Domäne eingesetzt. Die Ausführung benötigt keine administrativen Rechte, was den Einsatz auch mit einem kompromittierten Standardbenutzerkonto erlaubt. Nach dem Download von GitHub wird das Archiv extrahiert und über die Befehlszeile gestartet. Für eine vollständige Sammlung der auslesbaren AD-Daten genügt folgender Befehl:

SharpHound.exe --CollectionMethods All

Dieser Vorgang erzeugt eine ZIP-Datei, in der sämtliche erfassten Informationen gespeichert sind. Die Datei wird anschließend zu Bloodhound übertragen, zum Beispiel in eine Kali-Linux-Umgebung. In Bloodhound kann die Datei dann importiert werden. Dort lassen sich die Beziehungen zwischen Konten, Gruppen, Rechten und Trusts visuell analysieren.

Hinweis: Microsoft Defender blockiert SharpHound meist als potenziell schädlich, daher sollte Microsoft Defender vor dem Scanvorgang gezielt deaktiviert werden (das erfolgt auf eigene Gefahr).

Abbildung 1: SharpHound liest Informationen aus dem Netzwerk, die wiederum von BloodHound verwendet werden können.

Domänencontroller im Netzwerk lassen sich wiederum auch mit Nmap identifizieren und danach mit SharpHound und BloodHound näher analysieren. Um im Netzwerk nach potenziellen Domänencontrollern zu suchen, lässt sich ein gezielter Port-Scan mit Nmap durchführen. Dabei werden die typischen Ports abgefragt, über die zentrale AD-Dienste bereitgestellt werden, konkret Port 389 für LDAP, Port 88 für Kerberos und Port 53 für DNS. Der Befehl dazu lautet:

nmap -p 389,88,53 -oG scan.txt 10.0.0.0/16 && cat scan.txt | grep "\:53\b" > domain_controllers.txt

Der Scan durchforstet das gesamte Subnetz 10.0.0.0/16 und speichert die Ergebnisse im sogenannten greppable Format in der Datei scan.txt. Anschließend wird mit einem einfachen grep-Befehl nach Zeilen gesucht, in denen Port 53 als offen markiert ist. Systeme mit aktivem DNS-Dienst sind ein starker Hinweis auf Domänencontroller, da diese üblicherweise DNS für die interne Namensauflösung bereitstellen.

Abbildung 2: Nmap hilft dabei, Domänencontroller im Netzwerk zu identifizieren, findet darin aber auch andere Geräte, die einen Blick wert sind.

Die so gefilterten IP-Adressen werden in die Datei domain_controllers.txt geschrieben und stehen damit für die weitere Analyse zur Verfügung.