Kali vs. ParrotOS: Linux-Distributionen für Sicherheitsprofis

Es ist eine wunderbare Zeit, ein Linux-Benutzer zu sein: Die heutigen Distributionen sind voll funktionsfähig, leistungsstark und stabil. Wie kann sich eine einzelne Distribution in einer so wettbewerbsintensiven Welt abheben? Ein Weg ist die Spezialisierung und Fokussierung. Genau das ist der Ansatz, den sich Kali Linux und ParrotOS zu eigen gemacht haben.

Wenn Sie in Ihrem Unternehmen eine sicherheitsorientierte Rolle innehaben, sollten Sie sich jede dieser Distributionen genau ansehen. Wenn Sie ein Endanwender in der heutigen Welt des Identitätsdiebstahls und der Verletzung der Privatsphäre sind, ist ParrotOS besonders faszinierend.

Lassen Sie uns diese beiden Sicherheits- und Datenschutz-Distributionen untersuchen und vergleichen, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welche für Ihren Anwendungsfall am besten geeignet ist.

Kali Linux, das sich auf Penetrationstests, Audits und Forensik konzentriert, ist eine der bekanntesten und angesehensten Sicherheitsdistributionen der Branche. ParrotOS ist eine attraktive Option für Endanwender, die Wert auf Privatsphäre legen.

Beachten Sie, dass weder Kali Linux noch ParrotOS Security Edition für neue Linux-Benutzer konzipiert sind. Sie sind zweckspezifische Distributionen und setzen ein hohes Maß an Wissen über das Betriebssystem selbst voraus. Zu den benutzerfreundlicheren Optionen für Neueinsteiger gehören Ubuntu, Fedora Linux und Linux Mint.

Kali mit seinem scharfen Fokus lässt Sie tief in die geheimnisvolle Welt der Hacker-Tools eintauchen. Es sollte nicht die Distribution Ihrer Wahl für Spiele oder Grafikdesign sein, aber es ist eine großartige Option, um etwas über die wichtigsten Sicherheitstools von heute zu lernen.

Die Kali-Dokumentation ist außerdem in Englisch auf der offiziellen Seite verfügbar. Sie ist gut in durchsuchbaren Kategorien organisiert und deckt alles von Containern bis hin zu allgemeinen Informationen über bestimmte Werkzeuge ab.

Schauen wir uns an, wie Sie die Distribution verwenden können.

Einführung in ParrotOS

ParrotOS konzentriert sich auf drei Bereiche: Datenschutz, Sicherheit und Entwicklung. Die meisten ParrotOS-Versionen, mit Sicherheitstools, Datenschutzfunktionen und Leistungsverbesserungen, laufen auf einer Vielzahl von Hardware- und Virtualisierungsplattformen. Wie bei den meisten Linux-Distributionen stehen Anpassbarkeit und Freiheit im Vordergrund.

ParrotOS wurde 2013 vorgestellt und liegt derzeit (Januar 2024) in der Version 5.3 vor. Es wird mit mehr als 600 Sicherheits- und Entwicklungstools ausgeliefert. Die Distribution verfügt über eine aktive Benutzergemeinschaft und eine umfangreiche Dokumentation.

Wählen Sie eine ParrotOS-Edition

ParrotOS gibt es in den folgenden sechs verschiedenen Varianten, je nach Ihren Bedürfnissen. Wählen Sie sorgfältig aus. Es gibt erhebliche Unterschiede zwischen den Varianten:

Security Edition: Konzipiert für Pentests mit der entsprechenden Bibliothek von Tools. Wohl keine gute Wahl für alltägliche Computertätigkeiten. Home Edition: Legt den Schwerpunkt auf Datenschutz und Entwicklung für den Standardgebrauch, obwohl zusätzliche Pentest-Tools hinzugefügt werden können. Hack The Box: Verwendet Pwnbox, eine spezielle Version von ParrotOS, um ein komplettes Hacker-Toolset für Angriffe auf die Cloud-Labormaschinen von Hack The Box bereitzustellen. Cloud Edition: ParrotOS-Version für Docker und Cloud-Anwendungen. Architect: Basisinstallation von ParrotOS ohne jegliche Anwendungen. Mit dieser Edition können Sie Datenschutz- oder Pentest-Software speziell für Ihre Bedürfnisse erstellen. Raspberry Pi: Maßgeschneidert für Raspberry Pi 4, aber diese Edition funktioniert auch auf Pi-2- und Pi-3-Systemen.

Abbildung 5: Sechs Version der Disrtibution stehen auf der ParrotOS-Webseite zur Auswahl.

ParrotOS installieren

Parrot bietet eine Vielzahl von Installationsoptionen. Laden Sie die gewünschte Version herunter, starten Sie das System physisch oder virtuell vom Installationsmedium und folgen Sie dem Installationsassistenten.

Die Installationsdokumentation bietet detaillierte Anleitungen für viele Installationsoptionen, darunter die folgenden:

Standardinstallation.

Dual-Boot mit anderen Betriebssystemen.

Raspberry Pi.

Virtualisierungsplattformen: Unified Threat Management unter macOS, VirtualBox und VMware.

Docker-Images.

Bei so vielen Editionen sowie Virtualisierungs- und Cloud-Optionen sind die Hardware-Anforderungen sehr unterschiedlich. ParrotOS läuft auf gängigen Hardware-Plattformen und bietet Abwärtskompatibilität mit älterer Hardware.

ParrotOS-Dokumentation und Community

ParrotOS bietet umfassende, gut organisierte sowie übersichtliche Informationen zur Installation und zum Einsatz. Es ist leistungsfähig genug für erfahrene Pentester, aber die Dokumentation ist einfach genug, um auch neue Linux-Nutzer anzusprechen.

Die ParrotOS-Dokumentation enthält auch Konfigurationsinformationen für die Arbeit mit einigen Kernkomponenten des Betriebssystems, darunter AppArmor, Nvidia-GPU-Treiber und unterstützende Technologien, mit denen Benutzer die Bildschirmtastatur von ParrotOS anpassen können. Nmap- und Wget-Informationen sind ebenfalls verfügbar.

Abbildung 6: ParrotOS-Dokumntation verlinkt auf Anwendungsinformationen anderer Tools.

Weitere Informationsquellen sind der ParrotOS-Blog und das Open-Source-Repository von GitLab für ParrotOS. Dort finden Sie die aktuellsten Informationen zu Paketen, Fehlern, kommenden Funktionen und anderen Entwicklungen.

Was kann man mit ParrotOS machen?

Der Funktionsumfang von ParrotOS hängt von der installierten Edition ab. Die Security Edition ist Kali am ähnlichsten und daher die erste Wahl für Sicherheitsexperten. Sie setzt ein hohes Maß an Vertrautheit mit grundlegenden Lunix-Aufgaben voraus, zum Beispiel mit der Erhöhung von Privilegien, der Datenverwaltung, dem Softwaremanagement und der Netzwerkverwaltung. Die Home Edition eignet sich hervorragend für Endanwender und könnte ein guter Ausgangspunkt für alltägliche Aufgaben sein, besonders wenn Sie neu in Linux sind.

ParrotOS wird auch als praktikable Entwicklerplattform angepriesen, was bedeutet, dass es sich nicht nur an Sicherheitsexperten richtet.