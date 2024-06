Einführung in die Security-Arbeit mit ParrotOS

ParrotOS gehört neben Kali Linux zu den bekanntesten Sicherheits-Linux-Distributionen. Während Kali jedoch vor allem für das Pentesting optimiert ist, lässt sich ParrotOS auch als Workstation zum sicheren Surfen nutzen. Hierfür steht mit der Home Edition sogar eine spezielle Version zur Verfügung. Bezüglich Pentesting steht ParrotOS allerdings den Möglichkeiten von Kali in nichts nach.

Social-Engineer Toolkit (SET) ist ein speziell für Social-Engineering-Angriffe entwickeltes Tool, das eine Vielzahl von Angriffsszenarien und Methoden zur Manipulation menschlichen Verhaltens unterstützt. Bei Fierce handelt es sich um einen DNS -Scanner, der dazu dient, versteckte Subdomains und Netzwerkressourcen durch DNS-Enumerationen und Brute-Force-Techniken aufzuspüren. Es gibt eine Vielzahl weiterer Tools in ParrotOS, genauso wie in Kali.

Der Start der Live-Version dauert nur wenige Sekunden. Bei der Home Edition fehlen allerdings die Tools für das Pentesting. Daher ist die ISO auch nur knapp 2,2 GByte groß, während die Security Edition auf 5,3 GByte kommt. Beide Systeme lassen sich als Live-System verwenden, also direkt aus dem Boot-Menü starten. Für die Installation gibt es auf dem Desktop der Menüpunkt Install Parrot . Damit können die Home Edition und die Security Edition direkt von der Festplatte gestartet und die Einstellungen gespeichert werden. Auf diesem Weg lässt sich auch die Sprache auf Deutsch einstellen. Die Installation dauert einige Minuten, in denen das System auch den Datenträger löscht, ein SWAP anlegt und die Systemdateien von ParrotOS auf den Datenträger kopiert. Danach kann ParrotOS mit einem Login gestartet werden.

Die Installation ist ebenfalls einfach, da ParrotOS über einen USB-Stick oder eine ISO-Datei auf fast jeder Hardware installiert werden kann. Das kann ein altes MacBook oder ein herkömmliches Notebook sein, da so auch unterwegs, zum Beispiel im WLAN oder mit Funk-Sicherheitsscans durchgeführt werden können. Aber auch der Betrieb auf herkömmlicher Hardware oder in einer VM ist problemlos möglich. Für Windows-Nutzer bringt die aktualisierte Version des Windows-Subsystems für Linux (Version 0.0.6) Verbesserungen und Bugfixes.

Anonymes Internet unter ParrotOS mit Anon Surf und dem TOR-Netzwerk

Für das sichere und anonyme Surfen im Internet über das bekannte TOR-Netzwerk bieten alle Editionen von ParrotOS das Tool Anon Surf. Dieses ist über den Menüpunkt Applications/Privacy/Anon Surf erreichbar. Nach einem Klick auf Start und anschließend auf Kill bei Do you want to kill apps and clear cache steht die sichere Browserumgebung zur Verfügung.

Sobald die Verbindung aufgebaut ist, wechselt die Farbe des Anon Surf Icons auf grün und der Benutzer ist mit dem TOR-Netzwerk verbunden. Dies kann auch für Pentesting nützlich sein. Durch die Verbindung mit dem TOR-Netzwerk wird auch die IP-Adresse des Rechners verschleiert.