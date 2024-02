Mit Wireshark den Netzwerk-Traffic erfassen und analysieren

In der IT-Sicherheit sind die Tools, die uns den umfassendsten Einblick erlauben, oft auch die leistungsfähigsten und nützlichsten. Das wichtigste dieser Tools für die Sichtbarkeit auf Netzwerkebene ist Wireshark.

Es ist und bleibt eines der leistungsstärksten Tools im Werkzeugkasten eines Netzwerksicherheitsanalysten, obwohl nicht nur diese Fachleute von Wireshark profitieren. Security Operations-Mitarbeiter, Sicherheitsarchitekten und Spezialisten für Incident Response, die wissen, wie man Wireshark einsetzt, können einen bedeutenden Nutzen und einen entscheidenden Vorteil daraus ziehen.

Was ist Wireshark?

Wireshark ist ein Netzwerkprotokollanalysator, manchmal auch als Paketanalysator bezeichnet, der einen Einblick in den Traffic in einem Netzwerk oder zwischen Rechnern ermöglichen soll. Damit kann man den Netzwerk-Traffic genauestens einsehen und die Details des drahtlosen und drahtgebundenen Datenverkehrs auf verschiedenen Ebenen untersuchen. Diese reichen von Informationen auf Verbindungsebene über die Bits, aus denen ein bestimmtes Paket besteht, bis hin zur Nutzlast (Daten-Payload), die in diesen Paketen enthalten ist. Mit Wireshark lassen sich die Informationen auch auf mehreren Ebenen des Stacks anzeigen, so dass man Netzwerkverbindungen von den untersten Ebenen bis hinauf zur Anwendungsschicht isolieren, identifizieren und debuggen kann.

Nun werden Sie vielleicht denken: "Haben die jüngsten Architekturparadigmen wie Zero Trust nicht zu einer verstärkten Nutzung von Verschlüsselung im internen Netzwerk geführt, wodurch der Netzwerk-Traffic, den man sehen kann, eingeschränkt wird?" Oder vielleicht auch: "Verwenden nicht neuere Versionen vieler Protokolle oder Zugriffsmethoden Verschlüsselung – zum Beispiel Remote Desktop Protocol (RDP) und SSH anstelle von Telnet oder R Services, Secure FTP anstelle von FTP etc., die zusätzlich zur Verschlüsselung auf den unteren Ebenen des Stacks auch die Möglichkeiten eines Protokollanalysators einschränken?"

In der Tat wird mehr Netzwerk-Traffic als je zuvor verschlüsselt. Praktisch gesehen sind jedoch immer noch viele relevante Informationen verfügbar und zugänglich. Denken Sie daran, dass der Netzwerk-Traffic absichtlich in mehrere Schichten unterteilt ist. Das OSI-Modell und TCP/IP bestehen beispielsweise aus sieben beziehungsweise vier separaten und unterschiedlichen Schichten, die einzeln betrachtet und analysiert werden können. Auch wenn die höheren Ebenen des Stacks verschlüsselt sind, können die unteren Ebenen – wenn man sie isoliert betrachtet – immer noch Hinweise auf Probleme, etwa Sicherheitsmängel, liefern. Die Übertragung des Datenverkehrs, unter anderem Adressierung, Routing und zahlreiche andere Elemente, die Pakete von Punkt A nach Punkt B befördern, sind weiterhin einsehbar.

Berücksichtigen Sie außerdem, dass Exploits oft auf eine bestimmte Art und Weise, in einer bestimmten Reihenfolge und unter bestimmten Einschränkungen ausgeführt werden müssen. Haben Sie schon einmal in einem Red-Team-Kontext gearbeitet oder an einem system-, Host- oder netzwerkbezogenen Penetrationstest teilgenommen? Dann wissen Sie, wie schwierig es sein kann, zu gewährleisten, dass sich ein Zielsystem in einem geeigneten Zustand befindet und die Bedingungen und Umstände gegeben sind, um einen Exploit erfolgreich auszunutzen. Die Schritte, in denen ein Angriff durchgeführt werden muss, um effektiv zu sein, sind oft auf Netzwerkebene deutlich sichtbar, da bestimmte Exploits nicht funktionieren können, wenn sehr viele Evasion- oder Stealth-Techniken zum Einsatz kommen. Mit anderen Worten: Es gibt Situationen, in denen es aus Sicht eines Angreifers schwierig ist, seine Aktivitäten gegenüber einem aktiven Beobachter zu verbergen.

Kurz gesagt, ein Blick auf den zugrunde liegenden Netzwerk-Traffic ist immer noch hilfreich, auch wenn moderne Architekturen die Beobachtungsmöglichkeiten auf den höheren Ebenen des Stacks einschränken. Daher lassen sich dank der Flexibilität und der Untersuchungstiefe von Wireshark Sicherheitsereignisse analysieren und Sicherheitsprobleme bei Netzwerkgeräten heute genauso effektiv beheben wie in der Vergangenheit. Das ist einer der Hauptgründe, warum Wireshark eines der am häufigsten zitierten, am meisten verwendeten und am zuverlässigsten arbeitenden Tools im Werkzeugkasten von Blue-Team-Experten war und ist.

Da es sich um Open-Source-Software handelt, ist einer der anderen Gründe der Preis: die Nutzung ist sowohl frei wie in Freibier als auch wie in Freiheit. Wenn Sie möchten, können Sie das Tool noch heute ausprobieren.