Red Team, Blue Team, Purple Team: Wer kümmert sich um was?

Das Durchführen von IT-Security-Übungen, bei denen ein rotes gegen ein blaues Team antritt, ist in der Regel sehr aufschlussreich. Solche simulierten Angriffe können sehr nützlich für Firmen aller Größen und Branchen sein, gleichgültig ob es dabei um Tests der Sicherheitsmaßnahmen in einem Unternehmen vor Bedrohungen oder um eine Überprüfung der Fähigkeiten des IT-Security-Teams geht.

Bei diesen Übungen werden zwei Teams gegeneinander eingesetzt. In Anlehnung an militärische Manöver, bei denen ebenfalls meist zwei Parteien antreten, übernimmt das blaue Team die Aufgabe der Verteidiger. Seit kurzem gibt es zudem noch „Purple Teams“, deren Einsatz sich ebenfalls bewährt hat.

Erfahren Sie hier, welche Aufgaben jedes Team erfüllen sollte, und wie Sie damit die Leistung Ihres Security Operations Centers (SOC) verbessern.

Um was kümmert sich das Red Team?

Das rote Team übernimmt die Rolle des Angreifers und versucht dabei, die Verteidigungsmaßnahmen des blauen Teams zu durchbrechen oder zu umgehen, um an interne Ressourcen zu kommen. Im Idealfall sind diese auch Ethical Hacker genannten Angreifer über die in einem Unternehmen vorhandenen Sicherheitsmechanismen nicht im Bilde. Daher wird die Aufgabe des Angreifers meist an das Team eines externen Dienstleisters übertragen.

Red Teams nutzen auch von echten Cyberangreifern genutzte Methoden, um Schwachstellen zu finden, sei es bei den Mitarbeitern oder bei den von einem Unternehmen genutzten Prozessen und Technologien. Dabei versuchen sie Sicherheitslösungen zu umgehen und in das Unternehmensnetz einzudringen, um Daten zu entwenden – im Idealfall, ohne dabei vom blauen Team überhaupt nur bemerkt zu werden.

Zu den gängigen Methoden, die von roten Teams eingesetzt werden, gehören:

Zusätzlich zu diesen auch bei vielen Angreifern beliebten Techniken, nutzen Red Teams immer wieder eigene Tools, um in fremde Netzwerke einzudringen. Ist ihnen dies erst einmal gelungen, wollen sie sich meist erweiterte Berechtigungen verschaffen. So kann der Schaden eines Einbruchs maximiert werden.

Da diese Übungen durchgeführt werden, um die Sicherheitsmaßnahmen letztlich zu verbessern, verfassen die Mitglieder des roten Teams nach den Angriffen in der Regel einen Bericht. Er enthält Informationen über die eingesetzten Techniken, die attackierten Ziele und über dabei durchgeführte erfolglose sowie erfolgreiche Versuche. Meist umfassen die Berichte auch Empfehlungen, wie sich die IT-Sicherheit anschließend verbessern lässt, welche Maßnahmen zur Optimierung getroffen werden können und wie sich künftige Attacken vermeiden lassen. Damit helfen sie dem blauen Team dabei, Lücken in den Verteidigungsmaßnahmen zu erkennen, zu lernen wo Fehler auftraten und wo neue Lösungen benötigt werden.