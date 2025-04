Netzwerkanalyse mit Tshark, Suricata und Zeek

Die Analyse von Netzwerkverkehr ist ein wesentlicher Bestandteil der IT-Sicherheit. Mit thsark steht ein Open-Source-Tool zur Verfügung, das Administratoren und Sicherheitsexperten tiefergehende Einblicke in Protokolldetails ermöglicht.

thsark gehört zum Lieferumfang von WireShark. WireShark ist ein Open-Source-Netzwerkanalyseprogramm. Es ist für Windows. macOS und Linux verfügbar. Unter anderem ist es bereits in Kali Linux enthalten, wovon wir in diesem Artikel ausgehen. Unter Kali Linux aus kann im Terminal schnell gestartet werden. Schon die Eingabe von tshark reicht, um den Datenverkehr im Netzwerk zu analysieren und direkt im Terminal anzuzeigen.

Tshark lässt sich auf diesem Weg auch über SSH-Verbindungen ausführen, um Netzwerkanalysen auch remote durchzuführen. Ursprünglich entwickelt, um verschlüsselte Verbindungen wie TLS zu analysieren, unterstützt thsark zahlreiche weitere Protokolle, darunter DNS, HTTP, SMB, FTP und LDAP. Es arbeitet auf Basis von PCAP-Dateien und extrahiert gezielt relevante Informationen, die bei der Absicherung und Analyse moderner Netzwerke entscheidend sind. Auch bei Penetrationstests und in Active-Directory-Umgebungen zeigt sich die Stärke des Tools.

Tshark ermöglicht die Echtzeitüberwachung von Netzwerkverkehr und die Analyse von PCAP-Dateien, wodurch Administratoren und Sicherheitsexperten tiefgehende Einblicke in Netzwerkaktivitäten erhalten. Hier folgen konkrete und unterschiedliche Beispiele, die die Einsatzmöglichkeiten von Tshark in Echtzeit und bei der PCAP-Dateianalyse verdeutlichen.

Ein häufiges Angriffsmuster in Netzwerken ist DNS-Tunneling , bei dem Daten über DNS-Abfragen exfiltriert werden. Mit Tshark lassen sich DNS-Aktivitäten in Echtzeit überwachen:

SSH- Brute-Force-Angriffe sind ein häufiges Sicherheitsproblem. Mit Tshark lässt sich der SSH-Verkehr in Echtzeit überwachen und in einer PCAP-Datei speichern:

In Windows-Netzwerken ist SMB ein häufiges Ziel für Angreifer, die laterale Bewegungen ausführen oder Dateien exfiltrieren wollen. Mit folgendem Befehl schneidet Tshark SMB-Traffic in Echtzeit mit:

Angreifer nutzen häufig LDAP-Abfragen, um Benutzerlisten oder Gruppenrichtlinien in Active Directory zu enumerieren. Tshark kann solche Abfragen in Echtzeit aufzeichnen:

Malware-Analyse mit Tshark: Echtzeit und PCAP-Analyse in der Praxis

Tshark ist auch ein leistungsstarkes Tool für die Untersuchung von Malware-Traffic, das sowohl Echtzeitdaten erfasst als auch PCAP-Dateien detailliert analysiert. In einem Anwendungsfall lässt sich das Tool zum Beispiel nutzen, um Shellcode einer Cobalt-Strike-Infektion aus einer PCAP-Datei zu extrahieren. Die Kombination aus Echtzeit-Mitschnitt und nachträglicher Filterung macht Tshark zu einem wertvollen Werkzeug für Sicherheitsanalysen.

Bei der Untersuchung eines potenziell infizierten Netzwerks ist es entscheidend, den Netzwerkverkehr direkt zu überwachen. Mit folgendem Befehl wird der gesamte HTTP-Traffic aufgezeichnet:

tshark -i eth0 -Y "http.request" -w malware_capture.pcap

Hierbei wird der Datenstrom in Echtzeit erfasst und in einer PCAP-Datei gespeichert. Anschließend kann man den Mitschnitt detailliert analysieren, um verdächtige Verbindungen zu identifizieren. Eine häufige Aufgabe bei der Malware-Analyse ist das Filtern relevanter Datenpakete aus einer großen Anzahl an Netzwerkpaketen. Tshark bietet die Möglichkeit, spezifische Inhalte wie Shellcode zu extrahieren. In diesem Fall kann die PCAP-Datei eine HTTP-Antwort mit Shellcode im Feld http.file_data enthalten Der folgende Befehl filtert die Pakete mit dem entsprechenden Payload:

tshark -r malware_capture.pcap -Y "http.file_data contains xfc" -T fields -e http.file_data

Der extrahierte Shellcode wird vollständig angezeigt und kann anschließend mit weiteren Tools, wie einem Base64-Decoder oder einem speziellen Cobalt-Strike-Analysator, entschlüsselt werden.

Malware-Angriffe wie Cobalt-Strike-Infektionen nutzen oft verschlüsselte Verbindungen zu Command-and-Control-Servern (C&C-Server). Tshark hilft dabei, diese Verbindungen zu identifizieren. Nach dem Mitschnitt des TLS-Verkehrs wird eine PCAP-Datei analysiert:

tshark -r malware_capture.pcap -Y "tls" -T fields -e tls.handshake.extensions_server_name

Der Befehl liefert die Servernamen, mit denen die infizierte Maschine kommuniziert, und hilft so, die C&C-Infrastruktur zu identifizieren. Mithilfe von weiteren Werkzeugen kann die Payload analysiert und die Malware genauer untersucht werden.

Ein wichtiger Bestandteil der Analyse ist dabei auch die Identifikation spezifischer HTTP-Anfragen, die auf die Malware hinweisen. Um gezielt nach bestimmten URIs zu suchen, wird folgender Filter genutzt:

tshark -r malware_capture.pcap -Y "http.request.uri contains 'systembc'"

Dieser Filter zeigt alle Anfragen, die den URI systembc enthalten, und ermöglicht die detaillierte Untersuchung des Malware-Verkehrs.

Wenn die Analyse spezifischer Felder erforderlich ist, etwa um die vollständige Payload einer HTTP-Antwort zu extrahieren, nutzt man Tshark in Kombination mit Optionen wie -T fields:

tshark -r malware_capture.pcap -Y "http.file_data" -T fields -e http.file_data

Das Ergebnis zeigt die gesamte Payload, die anschließend entschlüsselt oder mit anderen Analysewerkzeugen weiter untersucht werden kann.