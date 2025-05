Malware-Analyse mit Fakenet-NG, Evilgrade und Mallory

Um das Verhalten moderner Schadsoftware und komplexer Angriffstechniken zu verstehen und Angriffe zu analysieren, hilft eine dynamische Testumgebung. Genau hier entfaltet die kombinierte Nutzung von Fakenet-NG, Evilgrade und Mallory ihre Stärke.

Die Kombination dieser drei Tools ermöglicht realitätsnahe Szenarien in abgeschotteten Umgebungen und bringt Erkenntnisse, die mit rein passiven Methoden oft verborgen bleiben. Vor allem in der Schulung und Forschung bietet der modulare Aufbau Vorteile. Jede Komponente kann separat oder im Verbund genutzt werden, je nach Fragestellung und Zielsetzung.

Fakennet-NG-Umgebung aufbauen

Auf der Seite des Projektes wird die Installation von Fakenet-NG detailliert beschrieben. Das Tool baut auf Python auf und lässt sich direkt installieren, oder direkt starten. Dazu wird zum Beispiel fakenet.exe verwendet. Fakenet simuliert DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP und weitere Protokolle. DNS-Anfragen erhalten die lokale IP-Adresse als Antwort. Beispiel: Eine Malware, die per XOR verschlüsselte Domains nutzt, stellt HTTP-Anfragen an diese Ziele. Fakenet fängt den Traffic ab, zeigt die Klartext-Ziele im Terminal und erstellt automatisch eine PCAP-Datei im Programmverzeichnis. Dieses kann in Wireshark geöffnet und analysiert werden. Die wichtigsten Punkte:

PCAP-Datei wird beim Beenden mit CTRL+C erzeugt

Standardantworten reichen aus, um Host-Namen und Traffic zu erkennen

Beispielhafte Zieladressen im Test: evilcode.com, dsu.edu, nsa.gov

Rückbau der Netzwerkkonfiguration erfolgt automatisch nach Beenden

In einem konkreten Anwendungsbeispiel ruft eine selbstgebaute Sample-Binary mehrere per XOR verschlüsselte Domains auf. Diese tauchen bei statischer Analyse nicht im Klartext auf. Sobald der Code ausgeführt wird, entschlüsselt das Sample die Domains zur Laufzeit, stellt HTTP-Requests an diese Adressen und verwendet „Mozilla/4.0“ als User-Agent. Ohne Fakenet wären diese Verbindungen blockiert, durch das simulierte Netzwerk aber erscheinen sie vollständig im Terminal und im später erzeugten PCAP:

Received DNS request for evilcode.com



Responded with 127.0.0.1



Received HTTP GET request for http://evilcode.com/

Sobald Fakenet per CTRL+C beendet wird, erzeugt es im aktuellen Verzeichnis automatisch ein PCAP-File. Dieses lässt sich in Wireshark laden:

wireshark faket.pcap

Dort helfen folgende Filter bei der Analyse:

dns



http



tcp.stream eq 1

Die simulierten Antworten von Fakenet ermöglichen es, auch bei komplexeren Mustern wie direkten IP-Verbindungen oder verschlüsselten Sessions (zum Beispiel SSL) die Struktur des Angriffs zu erkennen. Es kann sogar sein, dass das Sample versucht, über Raw-Sockets zu kommunizieren, auch dann greift Fakenet ein und zeigt das Verhalten. Neben dem üblichen HTTP- oder DNS-Traffic werden auch Protokolle wie FTP oder SMTP emuliert, ideal, wenn ein Dropper etwa über Port 25 Spam-Funktionalität integriert.

Praktische Tipps:

Nutzen Sie config/fakenet.default.yaml , um eigene DNS-Antworten oder HTTP-Responses zu definieren.

, um eigene DNS-Antworten oder HTTP-Responses zu definieren. Um Systemrauschen zu minimieren, Dienste wie Windows Defender, automatische Updates und Netzwerkdiagnose in der VM deaktivieren.

Bei der Analyse von Samples mit TLS-Verkehr können Zertifikate in der Konfiguration angepasst werden, um eigene Inhalte als Antwort einzuschleusen.

Bei Malware, die API-Bibliotheken wie InternetOpenUrl() nutzt, lassen sich die Rückgabewerte und Zieladressen direkt über die Konsolenausgabe nachvollziehen.

Durch den kombinierten Einsatz mit Evilgrade oder Mallory lässt sich der Datenverkehr zusätzlich manipulieren. So können gezielt schadhafte Antworten zurückgespielt werden, um zu testen, wie der Schadcode auf manipulierte Updates oder Proxy-Umleitungen reagiert.