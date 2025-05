Netzwerk-Monitoring mit Suricata, Zeek und netsniff-ng

Open-Source-Werkzeuge wie Suricata, Zeek und netsniff-ng ermöglichen eine mehrschichtige Netzwerküberwachung. Sie machen Angriffe sichtbar, zeichnen Kommunikationsmuster auf und liefern bei Bedarf eine vollständige Paketaufzeichnung.

Dabei hat jedes Tool eine klare Rolle: Suricata erkennt sicherheitsrelevante Ereignisse durch signaturbasierte Muster, Zeek liefert detaillierte Protokolle über das Kommunikationsverhalten und netsniff-ng erfasst bei Bedarf den kompletten Datenstrom zur späteren Analyse.

Wer diese Werkzeuge gezielt kombiniert, kann Sicherheitsvorfälle nicht nur erkennen, sondern auch technisch nachvollziehen und kontextualisieren. So entsteht eine belastbare Grundlage für automatisierte Auswertungen, forensische Untersuchungen und fundierte Reaktionen auf Bedrohungen.

Suricata: Angriffe in Echtzeit erkennen

Suricata analysiert den Netzwerkverkehr live und erkennt bekannte Angriffsmuster mithilfe eines regelbasierten Systems. Es arbeitet signaturbasiert, ähnlich wie Snort, und eignet sich hervorragend zur Abwehr von bekannten Exploits, Portscans oder Anomalien. Die Installation unter Kali Linux erfolgt mit einem einfachen Befehl:

sudo apt update && sudo apt install suricata -y

Nach der Installation muss die Konfiguration angepasst werden. Die Datei befindet sich unter /etc/suricata/suricata.yaml

In der Konfigurationsdatei wird festgelegt, welche Netzwerkschnittstelle überwacht werden soll. Unter dem Abschnitt af-packet trägt man die gewünschte Schnittstelle ein, etwa eth0 oder ens33, je nach Umgebung:

af-packet:



- interface: eth0



cluster-type: cluster_flow



cluster-id: 99



copy-mode: ips



defrag: yes

Damit Suricata aktuelle Bedrohungen erkennen kann, müssen die Regeln regelmäßig aktualisiert werden. Dafür steht das Tool suricata-update zur Verfügung. Es lässt sich mit Pip installieren:

sudo pip3 install --upgrade suricata-update

Die Regeln werden dann über diesen Befehl bezogen:

sudo suricata-update

Vor dem Start sollten Sie prüfen, ob die Konfiguration korrekt ist:

sudo suricata -T -c /etc/suricata/suricata.yaml

Wenn keine Fehler gemeldet werden, kann Suricata im IDS-Modus gestartet werden:

sudo suricata -c /etc/suricata/suricata.yaml -i eth0

Die Logdaten werden im JSON-Format unter /var/log/suricata/eve.json gespeichert. Die laufende Analyse kann in Echtzeit überwacht werden:

tail -f /var/log/suricata/eve.json

Die so gewonnenen Informationen landen in der Datei eve.json und lassen sich weiterverarbeiten, zum Beispiel durch SIEM-Systeme oder eigene Skripte. Administratoren erhalten dadurch eine Vielzahl verwertbarer Datenpunkte: von IDS-Alerts über DNS-Abfragen bis hin zu TLS-Metadaten wie JA3-Fingerprints oder SNI-Feldern (Server Name Indication).

Diese Informationen liefern Hinweise, um verdächtige Hosts, Verbindungen oder wiederkehrende Angriffsmuster zu erkennen. Wird etwa eine Verbindung zu einer bekannten C2-Infrastruktur entdeckt, lässt sich sofort überprüfen, welcher Host im internen Netzwerk diese Verbindung aufgebaut hat, welcher Benutzer angemeldet war und über welchen Port kommuniziert wurde. Auch die Dauer der Verbindung, die übertragenen Datenmengen und verwandte Sitzungen lassen sich rekonstruieren. Wer die Logs automatisiert auswertet oder mit SIEM-Technologie koppelt, kann Bedrohungen nicht nur schneller erkennen, sondern auch deren Relevanz besser einschätzen.