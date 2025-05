Mit arpwatch das Netzwerk auf Änderungen überwachen

Die Verwaltung der an ein Netzwerk angeschlossenen Geräte ist von entscheidender Bedeutung, und Layer-2-MAC-Adressen gehören zu den grundlegendsten Identifikatoren.

Netzwerkgeräte verwenden das Address Resolution Protocol (ARP), um Layer-2-MAC-Adressen logischen IP-Adressen zuzuordnen. Die Verfolgung dieser Zuordnungen ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Geräte mit einem Netzwerk verbunden sind.

Das Open-Source-Tool arpwatch hilft Administratoren, physische MAC-Adressen und logische IP-Adressen zu verfolgen, um unerwartete Änderungen und möglicherweise nicht autorisierte Geräte zu erkennen. Das Hauptziel besteht darin, Administratoren über Änderungen an Netzwerkknoten zu informieren.

Jede Netzwerkkarte (NIC) hat eine eindeutige MAC-Adresse, die sie identifiziert. Wenn zwei Geräte Daten über das Netzwerk austauschen, sind die Quell- und Ziel-MAC-Adressen (auch physische Adressen genannt) Teil der Identifizierung der Knoten untereinander.

Netzknoten haben auch logische Adressen. Sendende und empfangende Rechner identifizieren sich gegenseitig über diese IP-Adressen.

Bei der Adressierung von Netzwerk-Daten-Frames senden die Quellcomputer eine ARP-Nachricht, in der sie den Computer mit einer bestimmten IP-Adresse auffordern, mit seiner MAC-Adresse zu antworten.

Das Dienstprogramm arpwatch verwendet diese Informationen, um eine Datenbank mit den zugehörigen MAC- und IP-Adressen aufzubauen. Je mehr Daten einfließen, desto genauer spiegelt diese Datenbank die Netzwerkumgebung auf Basis dieser Adressen wider. Änderungen in dieser Konfiguration werden als Anomalien erkannt und lösen Warnmeldungen von arpwatch an die Administratoren aus.

Arpwatch bietet auch die folgenden Sicherheitsfunktionen:

Wenn Sie arpwtch verwenden, sollten Sie es im Daemon-Modus installieren und ausführen. In dieser Konfiguration läuft es kontinuierlich im Hintergrund und überwacht Netzwerkverbindungen auf unerwartete oder verdächtige Änderungen.

Angenommen, ein böswilliger Angreifer hat einen Raspberry Pi in Ihr Netzwerk eingeschleust, was aufgrund der geringen Größe des Geräts relativ einfach ist. Auf dem Pi könnte sich eine betrügerische Webseite befinden, die im Rahmen eines Angriffs auf Anmeldeinformationen Sicherheitsinformationen von Benutzern abfragt. Arpwatch sollte das unautorisierte Gerät erkennen und die Administratoren benachrichtigen. Das Toll kann auch drahtlose Netzwerke vor ähnlichen Angriffen und betrügerischen Geräten schützen.

Um arpwatch zu Ihrem MacOS-System hinzuzufügen, installieren Sie MacPorts . Direkte Optionen für Windows-Systeme sind nicht verfügbar, daher sollten Sie Tools wie NetCut in Betracht ziehen.

Wie bei den meisten Linux-Anwendungen installieren Sie arpwatch mit dem Paketmanager Ihrer Distribution. Die Befehle lauten in der Regel apt oder dnf, können aber variieren. Sicherheitsorientierte Distributionen wie Kali Linux, Parrot Linux und andere enthalten arpwatch in der Regel.

Nutzung von arpwatch

Verwenden Sie arpwatch als Dienst, den Sie einmal einrichten und dann vergessen können. Ihre Hauptaufgabe besteht also darin, den Dienst so zu konfigurieren, dass er läuft, wenn das System online ist.

Die Konfigurationsdatei für arpwatch befindet sich unter Fedora in /etc/sysconfig/arpwatch, wobei der Speicherort je nach Distribution variieren kann. Verwenden Sie Ihren bevorzugten Linux-Texteditor, um die Einstellungen der Datei zu ändern.

Übliche Dateieinstellungen sind:

DEVICE=eth0 ersetzt den Gerätenamen Ihres Systems.

ersetzt den Gerätenamen Ihres Systems. [email protected] ersetzt die E-Mail-Adresse, an die Benachrichtigungen gesendet werden sollen.

ersetzt die E-Mail-Adresse, an die Benachrichtigungen gesendet werden sollen. RUN_DAEMON=yes aktiviert den Daemon-Modus.

aktiviert den Daemon-Modus. ARP_FILE=/var/lib/arpwatch/arp.dat legt den Speicherort der Datenbank fest.

legt den Speicherort der Datenbank fest. resolve legt die DNS-Reverse-Namensauflösung fest, um Hostnamen aus IP-Adressen aufzulösen.

legt die DNS-Reverse-Namensauflösung fest, um Hostnamen aus IP-Adressen aufzulösen. dhcp-snooping aktiviert die Korrelation von MAC- und IP-Adressen. Dazu wird das Dynamic Host Configuration Protocol verwendet.

Starten und aktivieren Sie arpwatch mit dem Befehl systemctl:

systemctl enable arpwatch



systemctl start arpwatch

Um E-Mails an einen SMTP-Server weiterzuleiten, benötigen Sie einen SMTP-Client auf dem System. Dieser ist in den meisten Distributionen enthalten. Vergessen Sie nicht, die Firewall-Regeln so zu konfigurieren, dass SMTP-Verkehr zugelassen wird (normalerweise 25/tcp) und richten Sie die Namensauflösung ein.