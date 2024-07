ARP vs. RARP: Was ist der Unterschied?

Wenn Geräte über ein Netzwerk kommunizieren, teilt die Netzwerkkarte des sendenden Geräts die Daten in Frames auf. Die Frames enthalten die Quell- und Ziel-MAC-Adressen, die auch als physische Adressen bezeichnet werden.

Die Ziel-MAC-Adresse gibt den nächsten physischen Sprung im Datenübertragungsprozess an. Die Quell-MAC-Adresse ist die eindeutige Kennung der NIC des Geräts, das das Paket gesendet hat. Datenübertragungen enthalten auch die IP-Adressen der Quell- und Zielgeräte. Das Quellgerät kennt seine eigenen MAC- und IP-Adressen, muss aber die Adressen des Zielgeräts ermitteln.

Das Address Resolution Protocol (ARP) liefert diese Informationen, da es physische MAC-Adressen auf logische IP-Adressen abbildet. Im Gegensatz dazu bewirkt Reverse ARP (RARP) das Gegenteil von ARP. RARP ermöglicht es Netzwerkknoten ohne IP-Adresse, eine solche anzufordern. RARP ist jedoch veraltet und wird in modernen Netzwerken nur noch selten verwendet.

ARP sendet eine Anfrage an das lokale Segment, um eine Frage wie "Wer hat diese IP-Adresse?" zu stellen. Das System mit der passenden IP-Adresse antwortet mit seiner MAC-Adresse. Das Quellgerät speichert außerdem automatisch die MAC- und IP-Adresszuordnungen für die zukünftige Verwendung.

Wenn ein Gerät bereit ist, Daten an ein anderes zu senden, verwendet es DNS , um den Hostnamen des Ziels in eine IP-Adresse zu übersetzen. Anschließend nutzt es ARP, um die MAC-Adresse zu finden, die mit dieser IP-Adresse verbunden ist. Der Daten- Frame enthält beide Adressen.

ARP ermöglicht es Systemen, physische MAC-Adressen mit logischen IP-Adressen zu verknüpfen. Wenn MAC-Adressen und IP-Adressen miteinander korrelieren, können Netzwerkknoten Daten effizient an ihr Ziel weiterleiten.

Im Gegensatz zu ARP, das Teil der meisten Netzwerkübertragungen ist, verschwand RARP weitgehend aus der Nutzung moderner Netzwerke. Das Dynamic Host Configuration Protocol ( DHCP ), das IP-Adressen an Netzwerkgeräte und -knoten zuweist, hat die meisten Funktionen von RARP in modernen Netzwerken ersetzt. DHCP ist flexibler, benutzerfreundlicher sowie automatischer als RARP und verfügt über weitere verbesserte Funktionen.

So verwenden Sie arp-Befehle, um MAC-Adressinformationen anzuzeigen

Mit dem Befehl arp können Netzwerkadministratoren den ARP-Cache ihres Systems einsehen und verwalten. Dieser Befehl enthält mehrere Optionen, die sich nach den Bedürfnissen der Netzwerkadministratoren richten. Netzwerkadmins verwenden ARP häufig, um die zwischengespeicherten Zuordnungen von MAC-Adressen zu IP-Adressen anzuzeigen. Sie können auch manuell Zuordnungen hinzufügen und entfernen.

Zu den ARP-Befehlen gehören:

arp -a : Zeigt den ARP-Cache an.

arp -s {ip} {mac} : Konfigurieren einer statischen Zuordnung.

arp -d {ip} : Entfernen eines statischen Mappings.

Abbildung 2: Mit dem Befehl arp -a wird der aktuelle ARP-Cache angezeigt.

Verwenden die den Befehl arp -? für die Hilfe- und Parameterübersicht des Programms.

Obwohl Netzwerkadministratoren IP- und MAC-Adressen statisch zuordnen können, ist dies in der Regel nicht notwendig, es sei denn, sie müssen Einträge ändern.

Der arp-Befehl ist nützlich für die Fehlersuche im Netzwerk, insbesondere wenn sich viele IP-Adressen im Segment kürzlich geändert haben. In diesem Fall könnten Netzwerkprofis befürchten, dass das lokale System eine veraltete MAC-zu-IP-Adresszuordnung in seinem Cache aufbewahrt, wodurch Daten an das falsche Zielsystem gesendet werden könnten.

Netzwerkadministratoren können bestimmte Zuordnungen aus dem Cache löschen, aber in der Regel ist es einfacher, sie zu entfernen. ARP-Abfragen überlasten moderne Netzwerke nicht, so dass es kein Problem ist, Clients zu zwingen, viele MAC-Adressen erneut zu speichern.