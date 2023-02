So konfigurieren Sie einen Windows-DHCP-Server

Netzwerkknoten benötigen eine IP-Adresskonfiguration. Diese umfasst üblicherweise die IP-Adresse, Subnetzmaske, Standard-Gateway-IP für den Router, Name-Server und andere Werte.

Administratoren können diese Informationen manuell festlegen, was zu einer statischen Konfiguration führt. Ein DHCP-Server (Dynamic Host Configuration Protocol) kann die Informationen auch dynamisch bereitstellen.

Im Allgemeinen besitzen Server, Router, Netzwerkdrucker und ähnliche Geräte eine statische Konfiguration. Workstations, Laptops, Telefone, Tablets und andere Endbenutzergeräte erhalten ihre Konfiguration über DHCP.

Clientgeräte nutzen den im Folgenden beschriebenen vierstufigen DORA-Prozess, um ihre IP-Adresskonfiguration zu leasen:

Der Lease muss vom Client in regelmäßigen Abständen erneuert werden.

Nach dieser kurzen Übersicht über die Zuweisung von IP-Adressen und die Lease-Generierung werden wir uns nun eingehender mit der Konfiguration des DHCP-Dienstes unter Windows Server beschäftigen.

Um DHCP per Server-Manager hinzuzufügen, wählen Sie Rollen und Features hinzufügen und dann in der Rollenliste DHCP aus.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Serverknoten in der DHCP-Konsole. Dann wählen Sie Autorisierte Server verwalten, um dort diese Autorisierung vorzunehmen. Sie benötigen Rechte als Enterprise-Admin, um DHCP zu autorisieren.

Bevor Sie den ersten Pool verfügbarer IP-Adressen erstellen, ist es wichtig, die Bereitstellung zu planen. Geräte wie Server, Router und sogar Drucker verfügen möglicherweise über eine statische IP-Adresskonfiguration. Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Adressen identifiziert haben und dass Sie sie im Gültigkeitsbereich berücksichtigen. Viele Administratoren legen alle statisch zugewiesenen IP-Adressen an den Anfang des Bereichs.

Nachdem Sie die oben genannten Werte festgelegt haben, können Sie den Bereich konfigurieren. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Serverknoten in der DHCP-Konsole in die IP-Einstellungen. Dann wählen Sie Neuer Bereich. Ein Assistent fordert Sie auf, die oben erfassten Informationen einzugeben. Diese Einstellungen lassen sich später anpassen.

Eine Methode besteht darin, den DHCP-Server so zu konfigurieren, dass er Resource Records für den Client erstellt. Der DHCP-Server lässt sich so einrichten, dass er A Records (Auflösung von Host-Name zu IP-Adresse), PTR Records (Auflösung von IP zu Host-Name) oder beides erstellt.

Der Domain Name Service (DNS) löst einprägsame Host-Namen in schwierig zu merkende IP-Adressen auf – und umgekehrt. Diese Datenbank kann auf verschiedene Weise mit Daten gefüllt werden.

IP-Adressreservierung

In manchen Fällen ist es sinnvoll, einem Clientrechner eine feste IP-Adresse zuzuweisen. Obwohl Sie die IP-Adresskonfiguration statisch festlegen könnten, ist es häufig besser, die IP-Adresse für den Client per DHCP zu reservieren. Der Client durchläuft den DORA-Prozess, um seine Einstellungen zu erhalten, so dass Angaben etwa zu Router und Servern für die Namensauflösung weiterhin über DHCP aktualisiert werden können.