So beheben Sie Netzwerkprobleme unter Linux und Windows

Fallen Netzwerkservices aus, müssen Administratoren die Ursache schnell finden. Woher wissen sie aber, welche Tools und Techniken sie in einem bestimmten Szenario einsetzen sollen? Netzwerke mögen komplex sein, das muss aber nicht für die dazugehörigen Probleme gelten. Netzwerkadministratoren verwenden je nach Service und den Symptomen eines Problems verschiedene Ansätze.

Beginnen Sie die Fehlersuche mit den Grundlagen. Ist der Client richtig konfiguriert und mit dem Netzwerk verbunden? Vergewissern Sie sich zudem, dass der Client auf wichtige Services zugreifen kann. Das sind Routing und Namensauflösung. Wenn die Konfiguration des Clients korrekt ist, kümmern Sie sich um den Remote-Server. Ist er online? Lässt er Verbindungen zu? Überprüfen Sie als nächstes die Einstellungen des Services, um sicherzustellen, dass er läuft und dem angegebenen Benutzer Zugriff gewährt.

Dieser logische Ansatz, von der grundsätzlichen Client-Anbindung bis zur Konfiguration des Services, ermöglicht Administratoren effiziente Fehlersuche bei Netzwerkproblemen. Beachten Sie bei der Fehlersuche die Schichten des OSI-Modells und des TCP/IP-Stacks. Fangen Sie dabei von unten an und hangeln Sie sich nach oben.

Um diesen Ansatz zu veranschaulichen, gehen wir in diesem Artikel mehrere Beispiele für die Fehlersuche durch. Sie zeigen, wie Sie Netzwerkprobleme auf den verschiedenen Ebenen beheben können. Dabei verweisen wir auch auf bestimmte Linux- und Windows-Befehle.

Ping ist ein ziemlich nützliches Werkzeug. Führen Sie erst einen Ping zu einer bekannten und funktionierenden IP-Adresse aus, um die grundlegende Verbindung zu überprüfen . Anschließend pingen Sie den Host -Namen an, um sowohl die Verbindung als auch die Namensauflösung zu überprüfen .

Vergewissern Sie sich zunächst, dass die lokale Workstation des Benutzers richtig konfiguriert ist. Client-Systeme erhalten ihre IP-Adresskonfigurationen normalerweise dynamisch von einem DHCP -Server (Dynamic Host Configuration Protocol). Tippfehler sind an dieser Stelle also eher selten. Hat das System eine statische Konfiguration, überprüfen Sie die Werte für IP-Adresse, Subnetzmaske , Standard- Gateway und DNS-Server sorgfältig auf Fehler .

4. Pingen Sie den Ziel-Server an, sowohl über die IP-Adresse als auch über den Hostnamen, um die Verbindung und die Namensauflösung zu überprüfen.

3. Pingen Sie den Router und den DNS-Server an.

ipconfig /all

Starten wir mit einem einfachen Szenario: Ein Benutzer öffnet ein Ticket, in dem er angibt, dass er einen bestimmten Server nicht erreichen kann. Nehmen wir an, dass er auch Zugriff haben sollte. Welche Schritte könnte ein Netzwerkadministrator durchführen, um dem Problem auf den Grund zu gehen?

Ist der Zugriff auf den Server an sich nicht das Problem, wie im vorherigen Szenario, überprüfen Sie die Konfiguration des gemeinsam genutzten Verzeichnisses. Ist es wirklich freigegeben? Welche Berechtigungen sind festgelegt und hat der entsprechende Nutzer die notwendigen Rechte für einen Zugriff? Wenn ein Benutzer Zugriff hat, geschieht dies in der Regel über eine Gruppenmitgliedschaft.

Gibt Telnet HTML-Code oder Webserver-Informationen zurück, war die Verbindung erfolgreich. Port 80 ist also verfügbar und der Service läuft. Erhalten Sie eine Fehlermeldung für die Verbindung, kann der Quellcomputer Port 80 nicht erreichen. Mögliche Gründe sind ein Filter oder der Service läuft ganz einfach nicht.

Probleme beim Zugriff auf die Website liegen wahrscheinlich am Server. Läuft der Server, überprüfen Sie den Webservice. Testen Sie zudem, ob der Client den Namen der Website in eine IP-Adresse auflösen kann. Sowohl bei Linux als auch bei Windows gibt es das Tool nslookup . Linux unterstützt sowohl host als auch dig , um die Namensauflösung zu testen.

5. SSH-Konfigurationen überprüfen

Linux-Netzwerkadministratoren nutzen für die Fernwartung normalerweise SSH. Fällt diese Verbindung aus, ist der Verwaltungsaufwand möglicherweise höher. Um das Problem zu finden, überprüfen Sie die folgenden Einstellungen:

Stellen Sie sicher, dass der Service sshd auf dem Linux-Server läuft. Führen Sie dafür systemctl status sshd oder systemctl restart sshd aus.

oder aus. Überprüfen Sie, ob die Datei sshd_config existiert und richtig konfiguriert ist.

Einige Administratoren blockieren den Root-Zugriff auf SSH-Server. Stattdessen müssen sich Nutzer mit dem Standard-Benutzerkonto verbinden und von dort aus weiten sie die Rechte aus. Setzen Sie in der Datei sshd_config den Parameter PermitRootLogin no .

. Moderne SSH-Server verlangen häufig eine Authentifizierung mit Schlüsseln anstelle mit einem Passwort. Die Datei sshd_config kann beide Arten der Authentifizierung zulassen oder auch eine davon erzwingen. Setzen Sie in der Datei sshd_config die Option PasswordAuthentication no.

SSH ist das beliebteste Fernwartungs-Tool für die Administration von Linux-Systemen. Viele Security-Konfigurationen können jedoch Verbindungen unterbinden. Ist der Server gestartet und der SSH-Service läuft, überprüfen Sie die Datei sshd_config auf Einstellungen, die den Anwender root an einer Verbindung hindern. Sehen Sie auch nach, ob Nutzer explizit aufgelistet sind, die eine Verbindung etablieren dürfen. Vielleicht ist auch eine Authentifizierung via Schlüssel notwendig. Jede dieser Einstellungen könnte einen Administrator an einer Verbindung hindern, wenn die entsprechenden Anforderungen nicht erfüllt sind.