5 wichtige Netzwerkdienste und ihre Funktionen

Netzwerkservices sind Dienstanwendungen, die dazu beitragen, die Fähigkeiten, das Management und die Sicherheit von Unternehmensnetzwerken zu erweitern.

Netzwerkprofis verwenden häufig Dienste, um die Komplexität großer Netzwerke zu reduzieren. Netzwerkdienst-Tools helfen Administratoren, den Netzwerkzugriff auf Anwendungen und Ressourcen zu vereinfachen. Sie sorgen gleichzeitig für Transparenz bei der Fehlersuche und bei der Netzwerkautorisierung oder dem Netzwerkzugriff.

Zu den gängigen Netzwerkdiensten gehören:

Hier geben wir Ihnen einen Überblick über diese Netzwerkdienste und darüber, wie Netzwerkadministratoren sie nutzen.

1. Dynamic Host Configuration Protokoll

Geräte benötigen eine konfigurierte IP-Adresse, um sich mit IP-Netzwerken zu verbinden und dort zu kommunizieren. Dazu gehören eine eindeutige IP-Adresse (entweder IPv4 oder IPv6) eine Subnetzmaske und ein Standard-Gateway. Netzwerkprofis können einen DHCP-Server im Netzwerk einrichten, um die Konfiguration von IP-Adressdaten und anderen wichtigen Netzwerkdiensten wie DNS zu erleichtern.

DHCP ist ein Protokoll, das den Netzwerkgeräten IP-Adressen zuweist. Netzwerkprofis können dann die Endgeräte so einstellen, dass sie sich dynamisch an den entfernten DHCP-Server wenden und Adressinformationen anfordern. So wird sichergestellt, dass das Netzwerk die Endgeräte dem richtigen IP-Subnetz zuordnet und Probleme wie IP-Adressenkonflikte vermeidet.