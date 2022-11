IPv4 vs. IPv6: Was ist der Unterschied?

IP ist ein Mechanismus, der zur logischen Identifizierung von Geräten auf der Netzwerkschicht des TCP/IP-Modells verwendet wird. Jedes Gerät in einem IP-Netzwerk muss über eine eindeutige IP-Adresse, ein Subnetz und ein Standard-Gateway verfügen, um die Kommunikation zwischen den Subnetzen oder zwischen virtuellen LANs mittels Routing durchzuführen.

Die Geräte im Internet verwenden derzeit eine von zwei Versionen von IP-Adressen: IPv4 oder IPv6. Vergleichen wir, wie sich diese beiden Adressierungsarten unterscheiden.

Was ist IPv4?

Die vierte Version von IP, bekannt als IPv4, entstand Anfang der 1980er Jahre aus der Initiative Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET), die TCP und IP einführte. IPv4 ist nach wie vor die beliebteste Version von IP, sowohl in Unternehmen als auch im Internet.

IPv4-Adressen verwenden ein 32-Bit-Dot-Dezimal-Format, das in vier Quadranten unterteilt ist. Die Adresse gibt das Subnetz an und die eindeutige Adresse innerhalb der 32 Bits. Die Zuweisung von Netzwerk- und Hostadressen hängt von der verwendeten Subnetzmaske ab.

Bei der IPv4-Adresse 192.168.178.12 zum Beispiel geben die ersten drei Quadranten, 192.168.178, die Netzwerk-ID an. Der letzte Quadrant .12 gibt die eindeutige Host-ID des Geräts an. Eine Gateway-Adresse ist ebenfalls Teil des Adressierungsprozesses und gibt an, an welche Router-Adresse das Gerät Datenverkehr von außerhalb des angegebenen Netzwerks senden soll.

Die Struktur von IPv4 begrenzt die Zahl der eindeutigen und über das Internet routbaren IP-Adressen auf etwa 4 Milliarden Geräte. In einem Bericht von Statista aus dem Jahr 2020 wird prognostiziert, dass die Zahl der mit dem Internet verbundenen Nicht-IoT-Geräte bis 2025 auf über 10 Milliarden ansteigen wird. Das sind mehr Geräte als IPv4 zuweisen kann, was eine Unterversorgung mit öffentlich gerouteten IPv4-Netzwerken zeigt.

Um dem Mangel entgegenzuwirken, nutzen Unternehmen häufig private IPv4-Bereiche. Netzwerkexperten können mit Network Address Translation (NAT) privat adressierte Geräte auf eine oder mehrere öffentlich adressierbare IP-Adressen abbilden, damit diese Geräte über das Internet kommunizieren können.

IPv4 bietet unter anderem folgende Vorteile: