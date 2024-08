Wofür wird die IP-Adresse 0.0.0.0 verwendet?

Die IP-Adresse mit der Nummer 0.0.0.0 ist eine nicht routbare IPv4-Adresse, die verschiedene Anwendungsfälle hat. In erster Linie ist sie eine Standard- oder Platzhalter-Adresse. Auch wenn 0.0.0.0 verschiedene Anwendungszwecke in Computer-Netzwerken hat, ist es keine Geräteadresse für den allgemeinen Einsatz.

Die IETF (Internet Engineering Task Force) definiert die IP-Adresse 0.0.0.0 als reservierte Adresse mit speziellem Verwendungszweck für diesen Host, dieses Netzwerk. Die äquivalente IPv6-Adresse wird als ::/0 ausgedrückt. Die Adresse 0.0.0.0 ist gültiger Syntax. Ist ein Client aber mit dieser Quell-IP-Adresse konfiguriert, kann er in einem Netzwerk nicht kommunizieren.

Die Nummern bei den IPv4-Adressen starten bei 0.0.0.0 und enden mit 255.255.255.255.

Wofür wird 0.0.0.0 benutzt?

0.0.0.0 wird unter anderem während der Systeminitialisierung verwendet, bevor ein Gerät eine brauchbare IP-Adresse zugewiesen bekommt. Außerdem kann es das Resultat eines Fehlers beim Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) sein. Ein Windows-Client, der so einem Fehler ausgesetzt ist und Automatic Private IP Adressing unterstützt, wird sich selbst eine IP-Adresse im Bereich von 169.254.1.0 bis 169.254.254.255 zuweisen. In so einem Fall benutzt er 0.0.0.0 als Gateway-Adresse.

Andere Bereiche, bei denen die IP-Adresse 0.0.0.0 eingesetzt wird: