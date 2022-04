Wie Sie die 9 häufigsten Netzwerkprobleme lösen können

Unternehmensnetzwerke sind komplex, und es können viele Dinge schiefgehen, die die Netzwerkleistung beeinträchtigen. Endbenutzer beschweren sich oft über eine vermeintlich schlechte Anwendungs-Performance, für die es aber viele Gründe geben kann. Im Folgenden stellen wir neun der häufigsten Netzwerkprobleme und deren Fehlerbehebung vor.

In anderen Fällen ist das Netzwerk vielleicht Teil eines umfassenderen Unternehmensnetzwerks. Infolgedessen hat eine Änderung im größeren Netzwerk zu mehr Traffic über den Internetverbindungspunkt geführt, was die Reaktionszeiten der Cloud-Anwendungen verlangsamt.

Oder ein Kabel wurde beschädigt, als es bei Arbeiten an den Leitungen der Heizung oder Klimaanlage über eine scharfe Kante gezogen wurde. Anhand des betroffenen Netzwerksegments sollte klar sein, welches Kabel beschädigt wurde. Die Suche nach dem Problem an einem Kabel, das sich über die Decke erstreckt, ist unter Umständen jedoch sehr zeitaufwendig.

5. Langsame DNS-Lookups

Das Domain Name System (DNS) löst den allgemeinen Server- oder Dienstnamen in die zugehörige Internetadresse auf, die eine Netzwerkanfrage routet. Bei häufig verwendeten Namen ist diese Zuordnung wahrscheinlich bereits im DNS-Cache des Systems gespeichert, so dass der Lookup-Vorgang schnell erfolgt. Bei weniger oft genutzten Namen kann die Zuordnung in einem weiter entfernten Cache gespeichert sein, zum Beispiel im Root-Server der Top-Level-Domain (wie .com oder .org) oder einem nationalen Root-Server (wie .uk).

Jeder DNS-Server auf diesem Weg überprüft seinen Cache, bevor er eine Anfrage an den nächsten Server im Pfad stellt. Der nächste Server prüft dann seinen Cache und wiederholt den Vorgang. Wenn der Lookup langsam ist, liegt das möglicherweise an einer langsamen Verbindung auf dem Weg oder an einem langsamen beziehungsweise überlasteten Server. Um dieses Problem zu beheben, kann Ihr Netzwerkadministrator die lokalen Router neu konfigurieren, um Anfragen an schnellere Server umzuleiten.