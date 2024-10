Mit Netzwerk-Fehlerüberwachung Störungen verhindern

Beim Management eines Kommunikationsnetzwerks, egal wie groß oder klein, ist es wichtig, zu wissen, wie gut das Netzwerk funktioniert. Das Network Fault Monitoring ermöglicht es Organisationen, Netzwerkausfälle zu erkennen, sich von ihnen zu erholen und die Widerstandsfähigkeit gegenüber zukünftigen Netzwerkausfällen zu erhöhen.

Die Fehlerüberwachung ist eine wichtige Ressource in einem Netzwerk-Disaster-Recovery-Plan. Wenn ein Problem erkannt und festgestellt wird, dass es sich um ein schwerwiegendes Ereignis handelt, kann der Netzwerk-DR-Plan aktiviert werden. Die Fehlerüberwachung ist auch eine Schlüsselkomponente bei Aktivitäten im Bereich Netzwerk-Performance-Management. Network Fault Monitoring wird in der Regel mit einem zentralisierten System implementiert, das den Prozess des Sendens, Empfangens und Verarbeitens von Fehlermeldungen verwaltet.

Die Netzwerk-Fehlerüberwachung kann IT-Teams dabei helfen, alle Bereiche des Netzwerks zu untersuchen, einschließlich der Übertragungskanäle, Netzwerk-Schnittstellengeräte, Switching-Systeme und solche für die Netzwerksicherheit. Fehlerüberwachungssysteme senden Abfragenachrichten an das Netzwerk, um Fehlfunktionen zu erkennen, sie zur Analyse zu isolieren und zu versuchen, sie zu beheben.

Unternehmen können die Netzwerk-Fehlerüberwachung in Form einer Appliance implementieren, die mit dem Netzwerk verbunden ist, oder über eine spezielle Software. Abbildung 1 zeigt eine Implementierung von Network Fault Monitoring.

Das Ziel der Netzwerk-Fehlerüberwachung besteht darin, sicherzustellen, dass alle Netzwerkelemente normal funktionieren. Wenn man bedenkt, wie viel des Geschäfts einer Organisation über ihre Netzwerke abgewickelt wird, ist jeder Verlust oder jede Verschlechterung des Netzwerkdienstes ein großes Problem.

Die schnelle Identifizierung, Bewertung und Behebung von Netzwerkleistungsproblemen wird durch Fehlerüberwachungstechnologien erleichtert.

Aktives und passives Monitoring

Es gibt zwei Arten der Fehlerüberwachung: passiv und aktiv. Bei der passiven Überwachung wird im Wesentlichen auf Fehlermeldungen gehört, die verschiedene Sensoren im gesamten Netzwerk senden. Das passive System wartet auf Nachrichten von Geräten und interagiert nicht direkt mit Netzwerkelementen.

Ein aktives Überwachungssystem sendet regelmäßig Anfragenachrichten an Netzwerkelemente, die mit Sensoren ausgestattet sind, und sucht nach Problemen. Erkannte Probleme werden von einem zentralen System verarbeitet, in der Regel in einem Network Operations Center (NOC).

Abbildung 1 zeigt eine Fehlerüberwachungskonfiguration, die entweder passiv oder aktiv funktionieren kann. Die gestrichelten Linien stellen die Fehlererkennungsmeldungen dar, die vom Fehlerüberwachungssystem über das Netzwerk gesendet und empfangen werden. Das System kommuniziert mit Netzwerkgeräten und Systemen, die mit dem Netzwerk verbunden sind.

In einem passiven Fehlerüberwachungssystem kann der Verlust eines Geräts mit einem Überwachungssensor keine Warnmeldungen an das NOC senden. Einige Geräte im Netzwerk, zum Beispiel Router in Service-Provider- oder Cloud Netzwerken, sind möglicherweise nicht erkennbar. Jedes zu überwachende Gerät muss außerdem so konfiguriert werden, dass es Nachrichten sendet, was zusätzliche Zeit in Anspruch nehmen kann. Im Gegensatz dazu erkennt ein aktives Überwachungssystem durch regelmäßige Abfragen der Geräte, wenn etwas nicht stimmt. Überwachungssysteme sind auch einfacher einzurichten. In den meisten Fällen ist nur der zu untersuchende IP-Adressbereich erforderlich.