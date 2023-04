Disaster Recovery: So sorgen Sie für Netzwerkkontinuität

In einer immer stärker vernetzten Welt ist eine zuverlässige Netzanbindung von entscheidender Bedeutung. Sie ist auch etwas, worauf nur wenige Unternehmen Einfluss nehmen können.

SaaS-Tools, E-Mail, elektronischer Datenaustausch, Cloud-Anbieter und Websites benötigen alle Konnektivität. Ein Unternehmen ohne Netzwerkkontinuität riskiert ernsthafte finanzielle Verluste und Rufschädigung. Informationen sind das Lebenselixier eines jeden modernen Unternehmens, aber die Netzwerkinfrastruktur kann anfällig sein.

Netzwerkkatastrophen können viele Formen annehmen, darunter Geräteausfälle, Stromausfälle und menschliches Versagen. Netzwerkausfälle werden noch dadurch verschlimmert, dass die Wiederherstellung der Infrastruktur Zeit braucht.

Disaster Recovery ist ein wichtiger Bestandteil der Business Continuity

Cloud-Anbieter, große Rechenzentren und Colocation-Einrichtungen sind sich dieser Probleme der Netzwerkkontinuität und ihrer Auswirkungen auf Kunden und Unternehmen sehr wohl bewusst. Um einen vollständigen Verlust der Konnektivität zu vermeiden, bieten die meisten eine Mischung aus Bandbreiten verschiedener Tier-I-Netzbetreiber an. Diese Anbieter verfügen über getrennte Schaltungen, so dass der Datenverkehr auch bei einem Ausfall einer Carrier-Schaltung ohne größere Probleme weiterlaufen kann.

Cloud-Anbieter wie Microsoft verfügen über viele Anbieter sowie interne, unterschiedliche Schaltkreise, um sicherzustellen, dass sie im Falle einer Wiederherstellung über Netzwerkfähigkeit verfügen.

Je weiter man sich auf der Anbieterebene nach unten bewegt, desto mehr Verantwortung trägt der Kunde für das Disaster Recovery. Die meisten DR-Anbieter haben erkannt, dass ein verlorenes Netzwerk allein schon ein Grund sein kann, einen DR-Plan aufzurufen, so dass die meisten guten Anbieter die Möglichkeit bieten, den Prozess vollständig von beiden Seiten des Netzwerks auszuführen.

Der Aufruf vom der DR-Standort aus ist kein Problem, da alle Daten bis auf die letzten Minuten nach Eintreten der Störung zugänglich sind. Aus diesem Grund verwenden die meisten DR-Produkte eine asynchrone zeitnahe Replikation: Sie macht die Daten mit weniger Datenverlusten verfügbar. Wenn ein Standort ausfällt, kann der andere noch funktionieren.

Kabelbrüche kommen vor, und wie lange es dauert, sie zu beheben, kann sehr unterschiedlich sein. Dieser Zeitrahmen sollte in den SLAs eines Unternehmens detailliert angegeben werden. Wenn ein Unternehmen einen Notfallplan in Kraft setzen muss, gibt es keine halben Sachen. Die Wiederherstellungssoftware sollte in der Lage sein, die wichtigsten Anwendungen einfach und effizient wiederherzustellen. Alle Schritte und Prozesse sollten in einem Runbook für jede Anwendung vermerkt sein.