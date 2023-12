6 Tipps für die Optimierung der Geschäftsresilienz

Business Resilience ist die Fähigkeit einer Organisation, auf ein störendes Ereignis zu reagieren und es geschäftlich zu überleben, während sie ihre Verfahren und Methoden auf der Grundlage der aus einem Vorfall gezogenen Lehren anpasst, um auf künftige Ereignisse besser reagieren zu können. Dabei geht es nicht nur darum, auf künftige Störfälle zu reagieren und sich von ihnen zu erholen, sondern auch darum, Verfahren und Ressourcen zu verbessern, um Geschäftsprozesse in Zukunft effizienter als mit den bisherigen Methoden wiederherzustellen.

Bestehende Methoden für die Reaktion auf störende IT-Ereignisse, wie Stromausfälle, Unwetter und Cyberangriffe, sind gut definiert. Etablierte Disaster-Recovery-Pläne erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass beschädigte oder funktionsunfähige Systeme und Netzwerke wiederhergestellt und in den Normalzustand versetzt werden können.

Cybersicherheitspläne erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Schäden durch Sicherheitsverletzungen, Phishing-Angriffe,DDoS-Attacken und Viren minimiert und wirksam eingedämmt werden können.

Was können Sie angesichts der oben genannten Präventions- und Reaktionsmechanismen tun, um die Widerstandsfähigkeit Ihres Unternehmens zu unterstützen? Im Folgenden finden Sie sechs Möglichkeiten, wie Einzelpersonen, Abteilungen und die Geschäftsleitung die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens fördern können.

Der Gedanke an eine widerstandsfähige Unternehmenskultur ist vielen Führungskräften oder sogar dem Vorstand eines Unternehmens nicht unbedingt ein Begriff. Ohne eine solche Unterstützung ist die Wahrscheinlichkeit, dass Resilienzprogramme gestartet werden, sehr gering. Die größte Herausforderung besteht darin, die Führungsebene über den geschäftlichen Wert einer widerstandsfähigen Organisation zu informieren, und zwar aus der Perspektive des IT-Betriebs und der von der IT unterstützten Geschäftsprozesse.

2. Aufbau und Förderung der Resilienz innerhalb der IT

IT-Abteilungen können Resilienz erreichen, indem sie zunächst die System- und Netzwerkressourcen kennen, die für den Fortbestand des Unternehmens am wichtigsten sind. Danach müssen sie Kontrollen für Folgendes einrichten:

Geschäftsabläufe

Unternehmensrichtlinien

Spezialisierte Anwendungen

System-Backup

Redundanz- und Hochverfügbarkeitsaktivitäten

Schutz des Netzwerk-Edges

Diese Maßnahmen tragen dazu bei, dass geschäftskritische Prozesse auch nach einem Störfall weiterlaufen können. Der vermehrte Fernzugriff auf IT-Ressourcen ist beispielsweise eine Möglichkeit, wie die IT-Abteilung einen zusätzlichen Schwerpunkt auf die Ausfallsicherheit legen kann. Helpdesks sind ein wirksames Mittel, um die Bedeutung der IT zu unterstreichen und den Eindruck zu erwecken, dass die IT einen bestimmten Grad an Widerstandsfähigkeit aufweist.

Die IT-Leitung muss entscheiden, was Resilienz ausmacht und, falls sie nicht vorhanden ist, wie sie erreicht werden kann. Eine allgemeine IT-Kontrollprüfung kann Bereiche aufzeigen, in denen Resilienz erreicht werden kann. Unabhängig davon, wie sie erreicht wird, ist eine Kultur der Widerstandsfähigkeit in der IT unerlässlich, um ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Leistung aufrechtzuerhalten.