So fördert KI-gestützte Automatisierung die Produktivität

Wer sich in der schnelllebigen digitalen Welt von der Konkurrenz abheben will, muss nicht nur seine IT-Infrastruktur kontinuierlich weiterentwickeln, sondern auch den Fokus auf eine unternehmensweite Automatisierung legen. Für die meisten Unternehmen bedeutet diese strategische Entscheidung eine grundlegende Neuausrichtung: weg von isolierter IT-Automatisierung mit vielen verschiedenen Tools, hin zu einem einheitlichen Ansatz, der bereits getätigte Investitionen berücksichtigt, aber dennoch flexibel und ganzheitlich auf neue Anforderungen reagiert.

Auf diese Weise können Unternehmen auch sicherstellen, dass sie zentrale Hürden für die Zusammenarbeit beseitigen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abteilungs- und standortübergreifend konsistent mit allen Tools, Anbietern und Cloud-Services arbeiten können. Eine ganzheitliche Strategie ermöglicht es Unternehmen zudem, Best Practices und Erfahrungen intern besser auszutauschen und Standards einfacher einzuführen.

KI trifft auf Automatisierung

Künstliche Intelligenz (KI) spielt eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Automatisierung. Durch die Integration entsprechender Lösungen in automatisierte Systeme können Unternehmen von statischen, regelbasierten Prozessen zu dynamischen, intelligenten Arbeitsabläufen übergehen. KI-gestützte Automatisierung kann beispielsweise Systemausfälle vorhersagen, Ressourcen nahezu in Echtzeit zuweisen und sogar systemspezifischen Code generieren. So kann ein KI-gestützter IT-Betrieb auch bei Ereignissen helfen, für die es noch keine standardisierten Playbooks gibt. Auf diese Weise wird der manuelle Aufwand reduziert und die Markteinführung neuer Lösungen beschleunigt.

KI-gestützte Automatisierung unterstützt Unternehmen aber auch, dem Fachkräftemangel zu begegnen. So können beispielsweise jüngere oder unerfahrene Entwickler mit Hilfe von KI in natürlicher Sprache programmieren und auch bei komplexen Aufgaben einen echten Mehrwert liefern. Während sie Routineaufgaben dadurch einfacher und schneller erledigen, können sich die entlasteten Teams stärker auf strategische Aufgaben konzentrieren.

In dem Maße, in dem sich die Modelle verbessern und die Einsatzmöglichkeiten flexibler werden, nimmt auch der Einsatz von KI-Unterstützung bei der Programmierung und Automatisierung von Skripten zu. Modelle kombinieren in Zukunft noch größere Datensätze mit kundenspezifischem Wissen, so dass die automatische Codegenerierung optimal auf den jeweiligen Anwendungsfall zugeschnitten ist und den Entwicklern mühsame Arbeit erspart. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit entsprechender Expertise und Erfahrung werden die Produktivität von Teams enorm steigern und neue Teammitglieder unterstützen.