DORA und SIEM: Die Cyberresilienz richtig stärken

Eine große Mehrheit der Finanzdienstleister vertraut seit Jahren auf SIEM-Systeme, um der Bedrohung im Cyberraum wirksam entgegenzutreten. Sie haben sich bewährt, wenn es darum geht, Sicherheitsdaten aus verschiedenen Quellen innerhalb eines Netzwerks zu sammeln und auszuwerten, um verdächtige Aktivitäten und potenzielle Sicherheitsbedrohungen zu identifizieren. Doch die Bedrohungslage wird immer komplexer – und damit auch die Anforderungen an SIEM (Security Information and Event Management).

Mit dem Digital Operational Resilience Act (DORA) wird ab dem 17. Januar 2025 ein Rahmenwerk angewendet, das klare Vorgaben für den Umgang mit Cyberrisiken im Finanzsektor beinhaltet. Im Fokus stehen sensible Finanzdaten, deren Schutz herausfordernder denn je ist. Denn mit der fortschreitenden Digitalisierung und Vernetzung vervielfältigen sich für Hacker die Möglichkeiten, um in das Netzwerk eines Unternehmens einzudringen.

Finanzinstitute sollten also spätestens jetzt aktiv werden und ihre Strategien und Prozesse mit Blick auf das eigene Schwachstellenmanagement grundlegend überdenken. Stand jetzt gibt es bis zur Anwendung von DORA noch viel zu tun: Ungefähr 60 Prozent der betroffenen Unternehmen erfüllen die in der Verordnung festgehaltenen Anforderungen nur teilweise, 17 Prozent stehen noch ganz am Anfang. Das hängt auch damit zusammen, dass DORA neue Schwerpunkte setzt, wie etwa die kontinuierliche Echtzeit-Analyse von Systemaktivitäten oder regelmäßige Resilienztests.

Leistungsfähigkeit von SIEM bedingt durch Use Cases Auf dem Weg zur umfassenden Cyberresilienz, die auch im Bedrohungsfall einen fortlaufenden Geschäftsbetrieb gewährleistet, nimmt SIEM eine Schlüsselfunktion ein. Dabei gilt: SIEM-Lösungen sind nur so gut wie die Use Cases, auf denen sie aufbauen. Die Auswahl und Entwicklung geeigneter Anwendungsfälle sollte daher mit einer klaren Strategie erfolgen, die sich grob in drei Schritte unterteilen lässt. Christian Nern,

KPMG Christian Nern,KPMG Identifizierung und Bewertung bestehender Sicherheitsrisiken. Die Ergebnisse der Analyse bilden die Basis für die Ermittlung der Anwendungsfälle. Maßgeblich ist hier die Definition des Ziels. Was soll mit dem Use Case konkret erreicht werden? Welche im Threat Modeling erkannte Bedrohung soll mit seiner Hilfe überwacht werden? Im zweiten Schritt folgt die Log-Analyse. Hierbei werden Protokolldaten aus verschiedenen IT-Systemen und Anwendungen gesammelt und ausgewertet. Ziel ist es, Erkenntnisse über die Systemaktivitäten und -ereignisse zu gewinnen und festzustellen, ob sich die vorab bestimmten Detektionsziele mit den untersuchten Protokolldaten realisieren lassen. Sobald das richtige Event gefunden wurde, geht es weiter mit der Entwicklung der Use Cases, dem sogenannten Rule Engineering. Dabei stellt sich die Frage: Wie befähige ich SIEM, auf die Attribute des Events zuzugreifen und die richtigen Schlüsse zu ziehen? Es muss also eine Regellogik definiert werden, die abnormales Verhalten aus einem Event herauslesen kann.

Spezifische Anwendungsfälle für eine spezifische Bedrohungslage Das sind drei Schritte eines Prozesses, der im Detail noch weitaus komplexer und vielschichtiger ist. Sie umreißen jedoch ein Vorgehen, das sich auf einer Linie mit den Erwartungen der Regulatorik befindet. Denn sie fordert eine penible Auskunft darüber, welche Kriterien zur Identifizierung und Behebung der Sicherheitsvorfälle angewendet werden. Julian Krautwald,

KPMG Julian Krautwald,KPMG Doch es geht nicht allein darum, die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Denn Unternehmen ziehen einen echten Mehrwert aus Use Cases, die auf ihre spezielle Bedrohungslandschaft zugeschnitten sind. Frameworks mit vordefinierten Use Cases bergen das Risiko, dass eine besondere Bedrohungslage nur unzureichend erkannt wird: Fehlermeldungen werden falsch priorisiert und tatsächliche Bedrohungen werden entweder nicht erkannt oder gehen in der Masse aus Alarmmeldungen unter.