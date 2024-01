Enterprise Search gibt generativer KI einen sicheren Rahmen

Immer mehr Unternehmen und Behörden prüfen den Einsatz von generativer KI. Dabei müssen sie die Vorzüge und Gefahren dieser Technologie sorgfältig abwägen. Generative KI, also KI-Systeme, die selbstständig neue Inhalte wie Texte, Bilder oder Videos erzeugen, versprechen Unternehmen große Produktivitätsschübe. Sie sind aber nicht ohne Risiko.

Generative KI halluziniert

Eine der größten Gefahren droht durch Halluzinationen. Immer wieder werden Fälle bekannt, in denen Systeme wie ChatGPT vermeintliche Fakten einfach erfinden. Der Grund dafür liegt in ihrer Funktionsweise. Wenn generative KI einen Text erzeugt, tut sie das Wort für Wort und fügt dabei als nächstes das am wahrscheinlichsten sinnvolle Wort hinzu. Ob die Wörter der Wahrheit entsprechen, ist nicht sicher – es ist lediglich mehr oder weniger wahrscheinlich. So kommt es zu Texten, die falsche Informationen enthalten, was aber durch die formale Perfektion der Texte für den Anwender oft gar nicht erkennbar ist.

Zudem bestehen Risiken in Sachen Datenschutz und Datensicherheit, ganz zu schweigen von ungeklärten Urheberrechtsaspekten. Die Nutzung eines wo auch immer in der Cloud betriebenen Sprachmodells birgt die Gefahr in sich, dass dort sensible Unternehmensdaten landen, die dort nicht hingehören – Zusicherung des Cloud-KI-Anbieters hin oder her, dass mit den Daten nichts gemacht wird. Dies stellt einen Kontrollverlust bei Compliance und Sicherheit dar, der genau zu betrachten ist.