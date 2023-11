SAP S/4HANA zusammen mit Azure OpenAI Services verwenden

Seit Jahren gehört Microsoft Azure, neben AWS, zu den beliebtesten Plattformen, um SAP-Anwendungen bereitzustellen. Im Zusammenspiel von SAP-Software, zu Beispiel S/4HANA, mit Azure OpenAI Services ergeben sich zahlreiche Vorteile.

KI-Funktionen gibt es schon eine Weile in SAP-Lösungen. Betreiben Unternehmen SAP in Microsoft Azure, kommen zusätzlich noch die Möglichkeiten von Azure OpenAI Services hinzu. Dadurch lassen sich weitere KI-Funktionen mit SAP nutzen, auch in Verbindung mit anderen Ressourcen in Azure.

KI-Funktionen mit Azure OpenAI Services und SAP Die Nutzung der Azure OpenAI Services erweitern die Funktionen von SAP um KI-basierte Analytik, zum Beispiel auf Basis von Microsoft Fabric. Hinzu kommen KI-gestützte Konzepte für die Absicherung der Umgebung und den Schutz der Anwender und Daten sowie die SIEM-Lösung Microsoft Sentinel. Ebenfalls interessant sind die Automatisierungsfunktionen, die per KI in Azure in Verbindung mit SAP möglich sind. Besonders interessant ist dabei die verfügbare generativen KI zusammen mit dem GPT-Sprachmodell. Diese lassen sich mit Azure OpenAI Services über verschiedene Ressourcen anbinden und damit auch für SAP in Azure ausnutzen. Mit den Lösungen können Unternehmen in ihrer SAP-Umgebung in Azure den Anwendern einfachere Kommunikation mit SAP ermöglichen, auch in natürlicher Sprache. Dadurch lassen sich zum Beispiel E-Mails-Anfragen, Kundenaufträge, Genehmigungen, Abgleiche und Analysen ausführen. Abbildung 1: SAP in Azure bietet in Verbindung mit verschiedenen KI-Ressourcen und Azure OpenAI Service zahlreiche Möglichkeiten.

SAP-Datenanalyse und Automatisierung mit Azure OpenAI Services Vor allem im Bereich der Datenanalyse ist die Verwendung von Azure OpenAI nützlich, aber auch die Automatisierung deckt verschiedene Szenarien ab. Ein zentrales Merkmal sind die GPT-Sprachmodelle, die sich über Azure OpenAI Sevices an SAP anbinden lassen. Dadurch sind Frage-Antwort-Szenarien mit SAP-Lösungen möglich. Anwender können SAP mit einem Chat befragen und erhalten aufbereitete Antworten. Die Interaktion entspricht der von ChatGPT. Mit Dialogen können Benutzer Prozesse steuern, Daten eingeben und auslesen, nach Informationen suchen und Daten extrahieren. In diesem Zusammenhang lassen sich die GPT-Modelle aus Azure OpenAI Services mit Azure Cognitive Search verbinden. Parallel dazu kann mit den Azure OpenAI Services auch die Automatisierung des Auftragseingangs erfolgen. Gehen E-Mails im System ein, zum Beispiel über Exchange Online in Microsoft 365, lässt sich über Azure OpenAI Services der Text der E-Mails auslesen. Auch das Extrahieren von Aufträgen ist denkbar. Diese kann die KI wiederum automatisch in das ERP-System und damit in S/4HANA eintragen. Die Überwachung des Posteingangs kann zum Beispiel mit Azure Logic Apps erfolgen. Die Daten lassen sich danach mit dem SAP-Connector direkt in S/4HANA eintragen. Gleichzeitig kann über das System eine automatische, durch KI optimierte Antwort per E-Mail versendet werden, welche die Details des Auftrags erhält. Alle Abläufe darin lassen sich automatisieren.