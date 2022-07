So senden Sie automatische Nachrichten mit Azure Logik-Apps

PowerShell ist in der Lage, eine scheinbar unbegrenzte Anzahl von Verwaltungsaufgaben zu bewältigen. Das Messaging ist jedoch seine Stärke nicht.

Es erfordert Arbeit, die richtigen Module zu konfigurieren und zu authentifizieren, um Benachrichtigungen in PowerShell einzurichten. Wenn Sie Nachrichten von Skripten abrufen möchten, die an mehreren Standorten in Ihrem Unternehmen ausgeführt werden, ist der Einrichtungsprozess sogar noch komplizierter.

Wenn Sie beispielsweise geplante Skripte haben, die auf den Domänencontrollern laufen, und möchten, dass das Skript jeden Erfolg oder Fehler meldet, oder Sie wünschen sich schlicht eine einfachere Methode mit geringerem Platzbedarf zum Bereitstellen von Skripten, reicht PowerShell nicht. Azure Logik-Apps ist ein Dienst, der Sie beim Automatisieren von Spezialaufgaben unterstützt, indem es einen HTTP POST akzeptiert und eine E-Mail oder Nachricht über Microsoft Teams sendet.

So erstellen Sie einen automatisierten Workflow in Azure Logik-Apps Melden Sie sich zunächst im Azure-Portal an und suchen Sie nach Logik-Apps. Klicken Sie dann auf Hinzufügen, um eine neue Regel zu erstellen. Wählen Sie im Assistenten Ihre Ressourcengruppe aus oder erstellen Sie bei Bedarf eine neue, legen Sie den Typ entsprechend fest – verwenden Sie Verbrauch, da es für Testzwecke besser geeignet ist und Sie die App nicht auf Unternehmensebene skalieren möchten – und geben Sie der App einen Namen: Fügen Sie beliebige Tags hinzu und erstellen Sie die App. Gehen Sie nun zur Ressource. Die erste Seite, die sich öffnet, wenn Sie eine Azure Logic App erstellen, enthält einige allgemeine Auslöser. In diesem Azure Logik-Apps-Tutorial werden wir den Auslöser Beim Empfang einer HTTP-Anforderung nutzen. Abbildung 1: Erstellen Sie eine neue Logik-App in der Webkonsole von Azure.

Wie man eine Azure Logik-App zum Senden von E-Mails einrichtet Die Stärke von Azure Logik-Apps liegt in ihrer Benutzerfreundlichkeit. Lassen Sie uns zur Veranschaulichung einen automatisierten Workflow mit zwei Schritten erstellen. Zuerst werden mehrere Parameter über die Aktion Beim Empfang einer HTTP-Anforderung akzeptiert und dann sendet das System eine E-Mail. In diesem Tutorial verwenden wir den Office-365-E-Mail-Connector. Es gibt aber eine Reihe weiterer E-Mail-Connectoren mit einer Send-E-Mail-Aktion, zum Beispiel den Gmail-Connector für den E-Mail-Dienst von Google. Azure listet in Logik-Apps alle verfügbaren Connectoren auf. Für einen flexibleren Arbeitsablauf sollte diese Azure Logik-App Werte für mehrere E-Mail-Header-Felder akzeptieren, wie zum Beispiel An, CC, BCC, Betreff und Nachricht. Um der Azure Logic App mitzuteilen, wie die Daten übergeben werden sollen, formatieren wir dieses Objekt in JavaScript Object Notation (JSON) und geben sie als Beispiel-Nutzdaten ein. { "To": "to", "CC": "cc", "BCC": "bcc", "Betreff": "subject", "Nachricht": "message" } Die Azure Logik-App verwendet die von Ihnen angegebenen Werte, um den Typ der Eigenschaft zu bestimmen. Klicken Sie auf Beispielnutzdaten zum Generieren eines Schemas verwenden und fügen Sie die JSON-Nutzdaten ein. Abbildung 2 Klicken Sie auf Fertig und Sie sollten sehen, dass das JSON-Schema in ein Format aktualisiert wird, das mit der Azure Logik-App kompatibel ist. Fügen Sie die E-Mail-Aktion hinzu, indem Sie auf + Neuer Schritt klicken und nach Ihrem E-Mail-Anbieter suchen. Für die Zwecke dieses Tutorials suchen Sie nach Office 365 Outlook und wählen die Aktion E-Mail Senden (V2). Wenn Sie die Authentifizierung für diese Aktion nicht eingerichtet haben, werden Sie in einem Dialogfeld aufgefordert, sich bei einem Konto anzumelden. Wenn Sie nicht Ihr E-Mail-Konto verwenden möchten, melden Sie sich entweder mit einem Dienstkonto an und verwenden Sie den Parameter Von oder wählen Sie die Aktion E-Mail aus freigegebenem Postfach senden (V2), um ein solches zu nutzen. Im Anschluss sehen Sie die Aktion im Workflow. Abbildung 3: Verwende Sie den Office 365 Connector, um eine E-Mail-Aktion auszulösen. Sie werden feststellen, dass der Workflow nicht alle E-Mail-Kopfzeilenfelder enthält. Fügen Sie diese hinzu, indem Sie auf die Dropdown-Liste Add new parameter klicken und alles markieren, was Sie benötigen. Um unsere definierten Parameter zu verwenden, klicken Sie auf eines der Felder, zum Beispiel An, und ein Popup-Fenster schlägt Werte vor. Wahrscheinlich müssen Sie auf Mehr anzeigen klicken, um die benutzerdefinierten Parameter zu finden. Wählen Sie für jeden Parameter den passenden Wert aus der Liste aus. Für Text haben wir den Namen Nachricht verwendet, um Verwechslungen mit dem anderen Wert Text zu vermeiden. Abbildung 4: Fügen Sie die benutzerdefinierten Parameter hinzu, die Sie zuvor erstellt haben. Klicken Sie auf Speichern, um die Azure Logik-App zu überprüfen.