JavaScript, React und objektorientierte Programmierung (OOP)

Das React-Framework, welches 2011 von Facebook entwickelt und 2013 als Open Source veröffentlicht wurde, ermöglicht es Entwicklern, effektive, skalierbare Webanwendungen zu erstellen. Heute erfreut sich das Framework großer Beliebtheit und wird auf einer Vielzahl von Websites wie Facebook, Instagram, Netflix und Spotify eingesetzt.

React verfolgt einen einzigartigen komponentenbasierten Entwicklungsansatz. Diese Komponenten werden als JavaScript-Extension- (.jsx) oder TypeScript-Extension-Dateien (.tsx) programmiert. Neben der logischen Programmierung ermöglicht React Entwicklern die Erstellung von Funktionen, die HTML-Markup zurückgeben, das auf Webseiten gerendert wird.

Der folgende Code zeigt ein Beispiel für eine in JavaScript programmierte React-Komponente. Die Komponente berechnet eine Zufallszahl und gibt das Ergebnis beim Laden der Seite innerhalb eines <div>-Elements aus. Beachten Sie, dass der Code sowohl die Logik zur Erzeugung einer Zufallszahl als auch das HTML-Markup umfasst, das diese Zufallszahl enthält.

Eines der interessanten Merkmale des Frameworks ist, dass React es Entwicklern aufgrund des komponentenbasierten Charakters erlaubt, bei der Entwicklung von Webanwendungen mit Komponenten einen objektorientierten Ansatz zu verfolgen, da eine React-Komponente einer Klasse in der objektorientierten Programmierung (OOP) ähnelt.

In diesem Artikel wird die Arbeit mit JavaScript und React aus der Perspektive der objektorientierten Programmierung (OOP) diskutiert. Wir zeigen, wie React zwei der grundlegenden Bausteine der OOP unterstützt: Kapselung und Polymorphismus. Außerdem zeigen wir, wie man einen weiteren OOP-Baustein – die Komposition – verwendet, um die Fähigkeiten einer React-Komponente zu erweitern. Der Code für dieses gesamte Demonstrationsprojekt befindet sich auf GitHub.

Unterstützung der Kapselung in React

Kapselung ist ein grundlegendes Konzept in der objektorientierten Programmierung, bei dem Daten und die Methoden, die auf diesen Daten arbeiten, in einer einzigen Programmierungseinheit organisiert werden. In der OOP wird diese Programmierungseinheit als Klasse bezeichnet, und in React ist es eine Komponente.

Der folgende Code zeigt eine benutzerdefinierte React-Komponente namens Ad. Diese React-Komponente kapselt Logik, Daten und das Rendern von HTML, um eine benutzerdefinierte Anzeige auf einer Webseite anzuzeigen. Beachten Sie, dass die Komponente über eigene Daten verfügt: eine Variable namens id, wie in Zeile 6 dargestellt, und eine Variable namens defaultAd in Zeile 9. Die Variable defaultAd enthält den Standard-Anzeigeninhalt, der in der Komponente gerendert werden soll. Außerdem enthält die Komponente eine Schaltfläche. Das Standard-Klickverhalten der Schaltfläche wird in der Komponente in einer Funktion namens handleClick in Zeile 16 definiert. Die ab Zeile 20 beginnende return-Anweisung ist der HTML-Code, der auf der Webseite, zu der die Komponente hinzugefügt wird, gerendert wird.

Abbildung 1 unten zeigt das Ergebnis der Darstellung der Ad-Komponente mit ihren Standarddaten und ihrem Standardverhalten auf einer Webseite.

Abbildung 1: Das Ergebnis der Darstellung der Ad-Komponente mit ihren Standarddaten und ihrem Standardverhalten auf einer Webseite.

Wichtig bei der Ad-Komponente im vorherigen Codeblock ist, dass alle Daten, das Verhalten und das Rendering-HTML für die Komponente privat sind, ähnlich wie Daten und Logik für eine Klasse in OOP privat sind. Diese Privatsphäre ermöglicht es Entwicklern, die Komponente auf jeder React-Webseite wiederzuverwenden.

Entwickler können die internen Daten und die Logik der Komponente nur ändern, indem sie diese Informationen als Parameter (auch Props genannt) oder als Child Data an die Komponente übergeben. Wir werden die Auswirkungen der Verwendung von Props und Child Data im Abschnitt über Polymorphismus besprechen.

Der folgende Code ist die Hauptwebseitenkomponente für die Beispielanwendung, um Komponenten auf der Hauptanwendungswebseite App.js zu deklarieren. Beachten Sie, dass die Ad-Komponente mit ihrem Standardverhalten nur als <Ad />-Tag deklariert werden muss, wie in Zeile 9 angegeben. Alle Daten, Logik und Rendering-Informationen, die in der <Ad />-Komponente enthalten sind, werden automatisch zur Webseite hinzugefügt.

1 import './App.css'; 2 import Ad from './components/Ad'; 3 import Header from './components/Header'; 4 5 const App = () => { 6 return ( 7 <div className="App"> 8 <Header /> 9 <Ad /> 10 <Ad onClick={() => {prompt('Is our stuff really the best?')}}> 11 Buy my stuff now because it's the best! 12 </Ad> 13 <Ad onClick={() => {alert('Take advantage of overnight shipping and buy more 14 stuff now!')}}> 15 We offer overnight shipping! 16 </Ad> 17 </div> 18 ); 19 } 20 21 export default App;

Beachten Sie diesen Eintrag ab Zeile 10:

<Ad onClick={() => {prompt('Is our stuff really the best?')}}> Buy my stuff now because it's the best! </Ad>

Durch das Einfügen der Zeile Buy my stuff now because it's the best! zwischen <Ad> und <Ad /> wird das standardmäßige Rendering-Verhalten der Komponente überschrieben, sodass der folgende Inhalt angezeigt wird (siehe Abbildung 2):

Abbildung 2: Durch das Einfügen einer Reihe von Child Data in die Komponente wird das standardmäßige Rendering-Verhalten der Komponente überschrieben.

Dies geschieht, weil wir untergeordnete Daten in die Komponente eingefügt haben. Dies ist ein Beispiel dafür, wie man in der React-Programmierung Polymorphismus erreichen kann.