SAP muss Kunden 2025 Argumente für Cloud-Migrationen liefern

SAP ist weiterhin auf der Suche nach einem Gleichgewicht zwischen seinem Vorstoß zu einer Cloud-zentrierten Infrastruktur und den Bedürfnissen der Kunden, die Schwierigkeiten bei der Migration haben – ein Spannungsfeld, das sich im Jahr 2025 noch verschärfen wird.

Nicht nur rückt der Termin für die Einstellung des Supports für veraltete, lokale ERP-Systeme näher, sondern SAP-Kunden scheinen auch Klarheit darüber zu suchen, ob sie in die Cloud wechseln können und wie oder ob sie die Vorteile von technologischen Fortschritten wie generativer KI überhaupt ohne SAP nutzen können, so Kunden und Branchenanalysten.

Im Jahr 2023 machte die Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe (DSAG) deutlich, dass ihre Mitglieder mit der Ausrichtung von SAP bei der Cloud-Migration unzufrieden seien und dass der Zugang zu innovativen Funktionen einen Wechsel der Kunden in die Cloud erfordere. Im Jahr 2024 schien die Gruppe jedoch ihre Haltung gegenüber dem Cloud-Ansatz von SAP zu lockern.

„Aus DSAG-Sicht sind Cloud und Cloud-Enterprise-Resource-Planning-Systeme (Cloud-ERP) für viele Anwendungsfälle und Branchen der richtige Weg“, erläutert Jens Hungershausen, Vorsitzender des DSAG-Vorstands, in einer Pressemitteilung zur DSAG-Jahreskongress 2024.

Die Gruppe betonte zwar, dass alle SAP-Kunden Zugang zu Technologien wie KI wünschen, räumte aber auch ein, dass diese nicht unbedingt von SAP stammen müssen.

Zu diesem Zweck hat die DSAG eine Liste mit Forderungen an SAP erstellt, dazu zählen unter anderem:

wie Kunden von Cloud-Anwendungen und flexiblen Betriebsmodellen profitieren können;

eine Perspektive für Produkte, die 2027 auslaufen, und die Zusicherung, dass neue Anwendungen ausreichend ausgereift sind;

eine Garantie, dass Funktionen der S/4HANA Cloud Private Edition auch in S/4HANA On-Premises verfügbar sein werden; und

mehr Transparenz über die bestehenden und geplanten Möglichkeiten zur Nutzung von KI.

„Für jeden dieser [KI-]Anwendungsfälle muss ein klarer Mehrwert in Form von tragfähigen Geschäftsmodellen gegeben sein“, so Hungershausen.

Kunden äußern sich zu Cloud und KI Die Mitglieder der britischen und irischen SAP-Anwendergruppe (UKISUG) sind mit dem Wechsel zu S/4HANA einverstanden, wünschen sich aber auch mehr Klarheit über die Risiken und Vorteile eines Wechsels in die Cloud. Eine Mitgliederumfrage ergab zum Beispiel, dass ein Drittel der Unternehmen bereits auf S/4HANA migriert ist und sich fast zwei Drittel in der Planungsphase befinden. „Bei S/4HANA geht es für die meisten Unternehmen nicht mehr um das ‚Ob‘, sondern um das ‚Wann‘“, sagt Conor Riordan, Vorsitzender der UKISUG. „Ein wichtiger Aspekt für viele Unternehmen ist die Erstellung eines soliden Business Case für den Wechsel von [SAP ERP Central Component] ECC in die Cloud.“ Laut Riordan birgt der Übergang für große und komplexe Organisationen erhebliche Risiken und Herausforderungen. Dies führt in der Regel zu einem Business Case, der mindestens drei oder vier Schritte umfasst, beginnend mit dem Wechsel von ECC On-Premises zu S/4HANA On-Premises. Dieser erste Schritt sei der kostspieligste, fügt er hinzu. Dies kann die Sicherstellung der Finanzierung erschweren, da ECC bis 2027 unterstützt wird und andere geschäftskritische Projekte wahrscheinlich Vorrang haben werden. „Der Rat lautet, jetzt mit der Planung zu beginnen und den Übergang bis 2026 abzuschließen“, erklärt Riordan. „Sichern Sie sich einen zuverlässigen Partner, entwickeln Sie sorgfältig die richtige Strategie, erstellen Sie einen soliden Business Case für den Endzustand und managen Sie die Geschäftserwartungen während des gesamten Prozesses.“ Die Frage, wie Organisationen auf die zukünftigen Innovationen von SAP, einschließlich KI, zugreifen werden, ist nach wie vor ein wichtiges Diskussionsthema für die Mitglieder der SAP-Anwendergruppen. Die Migration in die Cloud über Rise with SAP bietet laut Riordan den einfachsten Weg, obwohl es sich dabei in der Regel um einen mehrphasigen, mehrjährigen Prozess handelt. „Für Unternehmen mit komplexen und kritischen lokalen Implementierungen ist die entscheidende Überlegung, wie wichtig die KI-Angebote von SAP für ihre Abläufe sind“, sagt er. „Wenn diese Funktionen von entscheidender Bedeutung sind, ist eine weitere wichtige Frage, ob es alternative Möglichkeiten gibt, auf sie zuzugreifen, beispielsweise über die SAP Business Technology Platform.“ Die meisten Kunden seien an den Möglichkeiten interessiert, die sich durch die rasanten Fortschritte im Bereich KI bieten, um einen größeren Nutzen aus ihren Daten zu ziehen, und daran, ob SAP gut positioniert sei, um sie auf ihrem Weg zur KI im Unternehmen zu unterstützen. Dazu gehört auch der Zugang zu Joule, dem generativen KI-Copiloten von SAP. Obwohl mehr als die Hälfte der UKISUG-Mitglieder der Meinung sind, dass Joule die allgemeine Nutzung von SAP in ihrer Organisation verbessern kann, sind die Kommunikation und die Aufklärung über das Angebot laut Riordan verbesserungsbedürftig. „Zum Beispiel wird Joule oft eng mit dem Rise-Messaging von SAP in Verbindung gebracht, obwohl seine Funktionen auch über viele SaaS-Produkte von SAP, wie zum Beispiel SuccessFactors, zugänglich sind“, sagt er.

Das Jahr des Business Case für die Cloud Im kommenden Jahr wollen SAP-Kunden den Business Case für S/4HANA-Cloud-Migrationen erstellen, und SAP muss dabei unterstützen, so Branchenanalysten. „Ein erschwerender Faktor ist, dass das Ende des Supports für ECC sowohl für SAP als auch für seine Kunden zu einem echten Problem wird“, erläutert Joshua Greenbaum, Principal bei Enterprise Applications Consulting. Dies setzt alle Beteiligten unnötig unter Druck, da es im Allgemeinen keine Meinungsverschiedenheiten über die Notwendigkeit eines Umstiegs gibt, sondern nur über den Zeitpunkt und den Zeitplan. SAP und seine Kunden sind laut Greenbaum gleichermaßen schuldig, weil sie es versäumt haben, die harte Arbeit zu leisten, überzeugende Geschäftsargumente für die Migration in die Cloud zu liefern. Aber die Geschäftsargumente sind da, wenn die Kunden danach suchen und dann die harte Arbeit leisten, sie intern zu erstellen. „Ich [bin] aus dem Jahr 2024 mit dem Gedanken gegangen, dass in Bezug auf das Problem mit den Geschäftsmodellen noch viel mehr getan werden muss“, sagt Greenbaum. „Wenn das erledigt ist, kann viel dafür getan werden, dass alle näher an die Vereinbarkeit der Notwendigkeit für Kunden, in der Cloud zu sein, und der Notwendigkeit für SAP, Kunden in die Cloud zu bringen, herankommen.“ „SAP befindet sich an einem Scheideweg, da es eine große Anzahl von Kunden hat, die auf seine Legacy-Systeme angewiesen sind. Aber es muss auch seine Relevanz als Technologieführer unter Beweis stellen“, sagt Jon Reed, Mitbegründer von Diginomica, einem Analyseunternehmen für die Unternehmensbranche. „Unternehmen werden noch lange Zeit SAP-ERP-Systeme betreiben, aber das bedeutet nicht, dass sie als äußerst relevant wahrgenommen werden“, sagt Reed. „Als SAP Rise with SAP auf den Markt brachte, nannten sie es letztlich Transformation as a Service und wollten der bevorzugte Transformationspartner ihrer Kunden sein.“ Abbildung 1: Grundsätzlich betrachten SAP-Anwender den Umstieg und Einsatz auf S/4HANA positiv. KI ist eine der Technologien, die SAP dabei unterstützen können, sich als relevant zu positionieren, da SAP-ERP-Systeme einen Großteil der Daten enthalten, die zur Generierung nützlicher Geschäftsergebnisse für Unternehmen verwendet werden können. „Wenn man als Verbraucher nur mit KI über Belangloses plaudern will, ist das eine Sache, aber wenn man starke geschäftliche Interaktionen will, braucht man die Daten“, erläutert Reed. „Ich möchte, dass die Einführung der SAP-Software und die Behandlung des Kunden als bevorzugter Transformationspartner zu einem echten Erfolg für den Kunden wird.“ Das Risiko, dem SAP laut Reed jetzt ausgesetzt ist, besteht darin, dass das Unternehmen als Datenarchiv angesehen wird, auf das andere Anbieter zurückgreifen können. Wenn SAP jetzt damit beginnen würde, seinen Kunden fortschrittliche Funktionen zur Verfügung zu stellen, könnte es sich als Innovationspartner empfehlen, unabhängig von der ERP-Version, die seine Kunden verwenden.