SAP Joule: Funktionen und Implementierung des KI-Assistenten

Joule erweitert das Portfolio von SAP um einen KI-Assistenten, der speziell für die Optimierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen konzipiert ist.

Die Plattform verwendet generative KI, ähnlich der Technologie hinter ChatGPT oder Microsoft Copilot, und lernt aus internen Unternehmensdaten, um benutzerspezifische, betriebswirtschaftliche Lösungen zu generieren. Mit Joule können Anwender zum Beispiel schneller Funktionen finden und werden bei der Navigation in SAP-Anwendungen unterstützt.

Joule unterstützt darüber hinaus bei der Erstellung komplexer Codeelemente, Datenmodelle und Skripte durch natürlichsprachliche Beschreibungen und verbessert so die Benutzerfreundlichkeit des Entwicklungsprozesses.

Technologische Grundlagen von SAP Joule

Joule ist in die Cloud-Plattform von SAP eingebettet und bietet eine Sprachschnittstelle, die es erlaubt, komplexe Aufgaben durch Sprachbefehle zu steuern. Die Plattform nutzt NLP-Technologie (Natural Language Processing), um Benutzeranfragen zu verstehen und darauf zu reagieren.

Durch die Integration in bestehende SAP-Anwendungen wie SAP S/4HANA und SAP SuccessFactors verbessert Joule die Benutzerinteraktion und Prozesseffizienz. In SAP SuccessFactors ermöglicht Joule das Management von Personalmanagementaufgaben, wie das Genehmigen von Urlaubsanträgen oder die Aktualisierung von Mitarbeiterdaten. Ebenso unterstützt Joule in SAP S/4HANA Cloud die Anwender, indem es schnellen Zugriff auf Geschäftsdaten und Analysen erlaubt.

Joule integriert die notwendigen Sicherheitsstandards, einschließlich der EU-DSGVO und anderer Datenschutzrichtlinien. Die Plattform gewährleistet den Schutz sensibler Daten und bietet Benutzern gleichzeitig vollständige Kontrolle über die gespeicherten Informationen und deren Verwendung.