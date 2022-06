Worauf bei der Migration zu SAP S/4HANA Cloud zu achten ist

Als SAP S/4HANA Cloud im Jahr 2016 auf den Markt kam, galt es als eine Cloud-Version von S/4HANA On-Premises mit geringem Funktionsumfang.

Seitdem hat SAP S/4HANA Cloud um neue Funktionen erweitert und es als funktionalen Kern des intelligenten Unternehmens positioniert, das Technologien wie Advanced Analytics und künstliche Intelligenz (KI) einsetzt.

SAP sieht sich dabei einigen Herausforderungen gegenüber, seinen Kundenstamm, der noch auf On-Premises-Systemen arbeitet, auf die S/4HANA Cloud umzustellen. Die Migration ist laut Sven Denecken, Senior Vice President und COO von S/4HANA, aber der beste Weg, um die Funktionen und Flexibilität von S/4HANA voll auszukosten.

In diesem Interview erörtert Denecken, warum Standardisierung für den Erfolg von S/4HANA Cloud entscheidend ist und warum die Cloud Unternehmen mehr Flexibilität bietet, um auf veränderte Geschäftsbedingungen zu reagieren.

Was sollten Kunden beachten, wenn sie über die Einführung von S/4HANA Cloud nachdenken?

Sven Denecken: Das Bereitstellungsmodell ist nicht das Problem. Das Problem ist der Grad der Standardisierung und die Bereitschaft des Kunden, in eigene IT- oder Beratungsressourcen zu investieren, um die Lösung bis zu einem gewissen Grad zu konfigurieren. Deshalb ist es auch egal, wo die Lösung läuft. Infrastructure as a Service sollte ein Massenprodukt sein. Aber es kommt darauf an, inwieweit Unternehmen bereit sind, zu standardisieren. Software as a Service mit mehreren Mandanten ist der höchste Grad an Standardisierung.

Die meisten SAP-Systeme sind in unterschiedlichem Maße angepasst. Bedeutet die Standardisierung von S/4HANA Cloud, dass Kunden ihre Systeme nicht an ihre Bedürfnisse anpassen können?

Denecken: Natürlich sollten wir einen Kunden nicht dafür bestrafen, dass er sich für eine Anpassung entschieden hat, denn es wird einige Dinge geben, die er optimieren möchte. Aus diesem Grund ist die Erweiterbarkeit der SAP Business Technology Platform entscheidend. Sie können den Kern aktualisieren, das Finanzwesen, die Logistik und die Fertigung, und mit einer API, die auf der Whitelist steht, gibt es eine spezielle Erweiterung. Wenn wir das mit Rise with SAP [Anm. Programm zur Unterstützung von SAP-Kunden bei der Umstellung auf S/4HANA Cloud] verbinden, müssen wir analysieren, wo der Kunde heute steht, wir müssen mit dem Kunden vereinbaren, wohin er gehen möchte, und dann machen wir es in seinem Tempo. Denn wenn man nur SaaS hat, gibt es nur einen Weg, und diese Flexibilität hat uns sehr geholfen. Und das ist es, was man am Wachstum sieht.

Es geht also um Vereinfachung und die Konzentration auf das Ergebnis und nicht auf die Art und Weise, wie das System eingesetzt wird?

Denecken: Ganz genau. Letztlich kommt es auf die internen Geschäftsprozesse an. Das ist eines der Themen, die bei S/4HANA mehr als nur den Kern selbst betreffen. Die Lieferkette gehört dazu, ebenso wie Cloud-Lösungen für die Industrie, die wir als Erweiterungen von BTP aufbauen. Für die Lieferkette hat sich gezeigt, dass das Cloud-Bereitstellungsmodell einen besseren Ansatz für Veränderungen bietet.

Wir haben zum Beispiel das SAP IBP-Modul [Anm. Integrated Business Planning] für die Lieferkette. Es ist Teil der Supply-Chain-Funktion von S/4HANA, aber es ist eine Cloud-Lösung, die Sie auch dann einsetzen können, wenn Sie noch ECC [Anm. SAP ERP Central Component] verwenden, wenn Sie auf dem Weg zu S/4HANA sind, wenn Sie S/4HANA auf Ihren eigenen Servern betreiben oder wenn Sie eine Public Cloud nutzen. IBP musste sich verändern, denn jahrelang haben wir die Lieferketten nach Bedarf optimiert – wie viel wir einkaufen, erzeugt die Nachfrage. Aber das hat sich geändert, nicht nur mit dem Schiff, das im Suezkanal feststeckte, der Pandemie, dem Krieg. Das hat die Lieferketten völlig umgekrempelt und eingeengt. Aber wenn ein Kunde IBP On-Premises installiert und an seine Bedürfnisse angepasst hat, ist es zu spät, das zu ändern. Mit einer Cloud-Lösung können Sie einen auf Einschränkungen ausgerichteten Lieferplan erstellen, an den vorher niemand gedacht hat.

Welche anderen Funktions-Updates in S/4HANA Cloud verdeutlichen dies noch?

Denecken: Eine weitere Neuerung, die wir veröffentlicht haben, betrifft die digitale Fertigung. Ein konkretes Beispiel ist ein Kunde in der Schweiz namens Smart Press Shop, der einen Großteil der Karosserie eines Porsche Cayenne herstellt. Das Unternehmen hat eine komplett digitale Fabrik, in der alles in der Public Cloud läuft. Mit SAP Digital Manufacturing Cloud, die Teil von S/4HANA Cloud ist, haben sie einen digitalen Zwilling der Fertigung geschaffen. Wenn sie also mit Einschränkungen konfrontiert werden – sei es, dass Porsche mehr oder weniger Nachfrage hat, oder dass die Lieferanten mehr oder weniger Stahl oder Aluminium liefern –, hilft der digitale Zwilling dem Unternehmen bei der Planung dieser Realität. Er ist wie ein Kontrollturm für den gesamten Fertigungsprozess. Das ist etwas, wo wir die Akzeptanz von Public-Cloud-Lösungen sehen. Sie haben keine installierten Server, sie haben keine Mitarbeiter, die sie anpassen, und das sind natürlich Entwicklungen, von denen wir noch vor drei Jahren dachten, dass sie nie eintreten.