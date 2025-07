Leitfaden für Käufer von SAP S/4HANA Cloud Public Edition

S/4HANA Cloud Public Edition ist die SaaS-ERP-Lösung von SAP für alle, die eine echte Cloud-Erfahrung suchen.

Die S/4HANA-Software von SAP ist in verschiedenen Versionen erhältlich, wobei nicht jede Produktversion für jedes Unternehmen geeignet ist. IT-Entscheidungsträger sollten sich mit den Funktionen und Einschränkungen der S/4HANA Cloud Public Edition vertraut machen, um zu ermitteln, ob das Produkt für ihr Unternehmen geeignet ist.

Obwohl S/4HANA am ehesten mit dem Vorstoß von SAP in die Cloud in Verbindung gebracht wird, ist S/4HANA in Cloud-, On-Premises- und Hybrid-Versionen erhältlich. Diese Produkte reichen von einfacheren, standardisierten Versionen bis hin zu komplexeren und anpassbaren Editionen. S/4HANA Cloud Public Edition gehört zum ersten Bereich dieses Spektrums und ist das Einstiegsangebot von SAP.

Lesen Sie weiter, um mehr über SAP S/4HANA Cloud Public Edition und seine Anwendungsfälle zu erfahren.

Was ist S/4HANA Cloud Public Edition? S/4HANA Cloud Public Edition legt den Schwerpunkt auf Einfachheit und Standardisierung für Unternehmen, die eine Cloud-ERP-Strategie verfolgen. Die Public Edition hieß zuvor S/4HANA Cloud Essentials Edition sowie Multi-Tenant Edition. Unternehmen, die S/4HANA Cloud Public Edition nutzen, müssen keine internen Ressourcen für die Bereitstellung der Software und die Verwaltung der Infrastruktur bereitstellen, da SAP die Cloud-Umgebung hostet und verwaltet. SAP installiert Upgrades und kümmert sich um alle anderen Aspekte der Plattformverwaltung, sodass Unternehmen keine Investitionen in dedizierte lokale Server tätigen müssen. SAP hat bei der Vermarktung der Public Edition den Schwerpunkt auf eine optimierte Implementierung gelegt und positioniert diese Version seines SaaS-Angebots mit den Initiativen Grow with SAP und Rise with SAP. Grow with SAP konzentriert sich darauf, mittelständischen Unternehmen vorkonfigurierte Branchenfunktionen und Implementierungsvorlagen zur Verfügung zu stellen, damit sie Kosten sparen und schneller einen Mehrwert erzielen können. Rise with SAP verfolgt einen ähnlichen Ansatz, bietet jedoch mehr Möglichkeiten zur Anpassung der Software.

Funktionsumfang Einfachheit hat ihren Preis. S/4HANA Cloud Public Edition verfügt nicht über viele Funktionen anderer SAP-ERP-Software, enthält jedoch die wichtigsten Finanzmodule. Ein Teil der Branchenprodukte von SAP ist für die Public Edition verfügbar, und zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels sind lokalisierte Versionen für 59 Länder erhältlich. Die Public Edition ist außerdem integriert mit SAP SuccessFactors Employee Central, das sich auf das Personalwesen konzentriert, Fieldglass, das sich auf das Lieferantenmanagement konzentriert, Hybris, das sich auf E-Commerce und Customer Relationship Management (CRM) konzentriert, und SAP Ariba, das sich auf das Beschaffungs- und Lieferkettenmanagement konzentriert.

Erweiterbarkeit Die Möglichkeiten zur Anpassung und Erweiterung der Public Edition sind eingeschränkter als bei anderen S/4HANA-Versionen, und Benutzer, die mit SAP-Entwicklungswerkzeugen vertraut sind, werden feststellen, dass viele davon in der Public Edition fehlen. SAP hat jedoch einige neue Tools eingeführt, die eine erhebliche Flexibilität bieten. Beispielsweise ermöglicht die In-App-Erweiterbarkeit Power-Usern die Ausführung von Aufgaben wie das Anlegen neuer Felder und das Hinzufügen von Geschäftslogik. Kreative Entwickler können die S/4HANA Cloud Public Edition mithilfe der Side-by-Side-Entwicklung effektiv erweitern, auch wenn das Tool nicht so vertraut ist wie herkömmliche SAP-Anpassungsmethoden. Die Integration von S/4HANA Cloud Public Edition in Tools von Drittanbietern kann schwierig sein. Unternehmen, die umfangreiche Integrationen außerhalb des SAP-Ökosystems durchführen möchten, sollten daher möglicherweise stattdessen die Private Edition wählen.

Lizenzierung S/4HANA Cloud Public Edition ist nur im Abonnement erhältlich, während einige der anderen S/4HANA-Konfigurationen ein traditionelles unbefristetes Lizenzmodell verwenden. Wie bei vielen Cloud-Produkten sind die Kosten für Hosting und Infrastrukturmanagement in den monatlichen Gebühren für die Public Edition enthalten. Aufgrund der Art der ERP-Implementierung und -Nutzung sind mehrjährige Verträge üblich.

Wer verwaltet die Umgebung? S/4HANA Cloud Public Edition läuft auf der SAP Business Technology Platform (BTP), die früher als SAP Cloud Platform bekannt war. BTP ist eine von SAP verwaltete Multi-Tenant- oder Public-Cloud-Plattform. BTP ist kostengünstiger als Private-Cloud-Optionen, aber Nutzer der Public Edition haben weniger Flexibilität und weniger Erweiterungsmöglichkeiten als bei den teureren, komplexeren S/4HANA-Varianten.

Geeignete Implementierungsszenarien S/4HANA Cloud Public Edition ist auf neue – auch als Greenfield bezeichnete – Implementierungen beschränkt. Mit anderen Worten: Die Public Edition eignet sich nicht für Unternehmen, die eine direkte Migration von einem älteren SAP-Produkt durchführen. Benutzer, die einen Umstieg von SAP R/3 oder ECC planen, müssen ein neues System von Grund auf implementieren. Angesichts der Einschränkungen der S/4HANA Cloud Public Edition sind R/3- oder ECC-Benutzer jedoch wahrscheinlich nicht glücklich mit der Public Edition. Viele der auf einem älteren SAP-System vorgenommenen Anpassungen funktionieren mit dieser Version nicht.

Der Upgrade-Prozess Upgrades für S/4HANA Cloud Public Edition sind nicht optional, und die Benutzer haben keinen Einfluss auf den Zeitpunkt. SAP führt viermal im Jahr Upgrades durch, die automatisch installiert werden. Einige Benutzer sehen diesen Ansatz möglicherweise als Vorteil, da Cloud-Benutzer neue Funktionen schneller erhalten, ohne umfangreiche Upgrade-Projekte durchführen zu müssen. Andere Benutzer könnten jedoch die vierteljährlichen obligatorischen Upgrades als störend empfinden.