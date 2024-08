Wie unterscheiden sich Rise with SAP und SAP S/4HANA Cloud?

Wie viele andere Unternehmen versucht auch SAP, seine Anwender davon zu überzeugen, in die Cloud zu wechseln. Der Abonnementdienst Rise with SAP ist ein wichtiger Bestandteil der Bemühungen des Unternehmens, die Anwender zu S/4HANA zu bewegen.

Die Unterschiede zwischen Rise with SAP und den anderen Angeboten des Unternehmens, insbesondere SAP S/4HANA Cloud, können jedoch zu Verwirrung führen. Hier ein Blick auf Rise with SAP versus S/4HANA Cloud.

Was ist Rise with SAP?

Anfang 2021 kündigte der Softwareanbieter Rise with SAP an und bewirbt es seitdem als Business Transformation as a Service. Das Unternehmen hofft, dass Anwender zu einem SaaS-Modell übergehen. SAP erwartet auch, dass der technische Migrationspfad von Rise with SAP zu S/4HANA Anwender zum Umstieg bewegt.

Bei Rise with SAP geht es weniger um die ERP-Kernfunktionalität als vielmehr um ERP als Service, der mit zusätzlichen Dienstleistungen gebündelt wird, um einen Mehrwert zu schaffen.

Abbildung 1: Dies sind laut einer Umfrage von PwC und LeanIX die größten Herausforderungen bei einer S/4HANA-Migration.

Rise with SAP umfasst das Cloud-ERP-Angebot des Unternehmens sowie Migrations- und Implementierungsservices von SAP-Partnern, Zugang zum SAP Business Network, einschließlich Ariba, und intelligentes Business Process Reengineering, das durch die kürzlich von SAP erworbenen Process-Mining-Funktionen unterstützt wird. Rise with SAP wird auf der Cloud-Plattform von SAP angeboten, kann aber auch von SAP oder einem Hyperscaler wie AWS oder Google gehostet werden.

Eines der wichtigsten Verkaufsargumente für Rise with SAP ist der Single Contract, den SAP als One-Stop-Shop präsentiert, welcher Software, Services und Infrastruktur umfasst.