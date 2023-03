Passt Rise with SAP zu Ihrem Unternehmen?

Das SAP-Lösungspaket Rise with SAP kann verschiedenen Unternehmen Vorteile bringen, doch Führungskräfte sollten sich über den Service informieren, bevor sie ihn in Anspruch nehmen.

SAP hofft, dass Rise with SAP Anwender dazu bewegt, auf S/4HANA zu migrieren. Der Service kann für einige Unternehmen nützlich sein, darunter neue SAP-Anwender und Firmen im Einzelhandel und der Konsumgüterindustrie. Aber er ist nicht für jedes Unternehmen geeignet.

Was ist Rise with SAP?

SAP hat sein S/4HANA Cloud ERP mit Hosting und Infrastrukturmanagement, Implementierungs- und Migrationsservices, Business Process Transformation und Zugang zum SAP Business Network gebündelt – innerhalb von Rise with SAP. SAP bezeichnet Rise with SAP als Business Transformation as a Service. Es handelt sich dabei sowohl um eine Go-to-Market-Strategie als auch ein Produktangebot.

Der Service ging Anfang 2021 an den Start. Seitdem hat SAP mehrere Branchenvarianten herausgebracht und ein Zertifizierungsprogramm für unabhängige Softwareanbieter eingeführt. Zu den potenziellen Cloud-Hosting-Anbietern gehören Microsoft und Google.

Wie andere Softwareunternehmen versucht auch SAP, seine Nutzer vom traditionellen Modell des Softwarebesitzes auf ein Modell umzustellen, bei dem die Software eine laufende Dienstleistung ist. Die ERP-Software von Rise with SAP ist die zentrale Komponente eines größeren Serviceangebots.

Laut SAP vereinfacht Rise with SAP den Kaufprozess, da der Service von einem einzigen Anbieter mit einem einzigen Vertrag angeboten wird.