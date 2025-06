Verstehen Sie Ihre SAP S/4HANA-Bereitstellungsoptionen

Das Verständnis der SAP ERP-Optionen ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer erfolgreichen Implementierung.

SAP hat S/4HANA im Jahr 2015 auf den Markt gebracht. Damit hat das Unternehmen einen bedeutenden Schritt in der Weiterentwicklung seines Flaggschiff-ERP-Produkts gemacht. Die Veröffentlichung fiel mit einer Verlagerung hin zum Cloud Computing zusammen.

Unternehmen, die im Gegenzug für eine vergleichsweise einfache Implementierung und Verwaltung auf Flexibilität verzichten können, sollten sich für die Public Edition entscheiden, während größere Unternehmen mit komplexeren funktionalen Anforderungen wahrscheinlich eher zur Private Edition tendieren werden.

Hier sind die derzeit verfügbaren Bereitstellungsoptionen für S/4HANA.

SAP S/4HANA Cloud Public Edition

S/4HANA Cloud Public Edition ist die SaaS-Option und hieß zuvor S/4HANA Cloud Essentials Edition oder einfach S/4HANA Cloud. Früher war sie unter dem Namen Multi-Tenant Edition bekannt.

SAP hat die S/4HANA Cloud Public Edition als standardisierte Option für Unternehmen entwickelt, die eine Cloud-orientierte ERP-Strategie bevorzugen. Das Unternehmen vermarktet diese Version derzeit zusammen mit seinen Initiativen Grow with SAP und Rise with SAP, da sowohl Grow with SAP als auch Rise with SAP die Public Edition begleiten können.

Sowohl Grow with SAP als auch Rise with SAP sind Pakete aus technischen Tools und Services, die Unternehmen den Umstieg auf die S/4HANA-Cloud-Software erleichtern sollen.

Grow with SAP soll mittelständischen Unternehmen den Einstieg in S/4HANA erleichtern. Es kombiniert vorkonfigurierte Branchenfunktionen und optimierte Implementierungsmethoden, um Kosten zu senken und die Amortisationszeit zu verkürzen. Rise with SAP bietet ein ähnliches Framework, jedoch mit größerer Flexibilität, einschließlich mehr Optionen zur Anpassung der Software an unternehmensspezifische Anforderungen. Rise with SAP ist für bestehende Kunden gedacht, während Grow with SAP vor allem auf neue Nutzer ausgerichtet ist.

SAP hostet und verwaltet die Cloud-Plattform für die Public Edition und installiert automatisch erforderliche Upgrades. Die Funktionalität ist auf einen Teil der zentralen ERP-Funktionen beschränkt, wobei Branchen-Software und Betriebsfunktionen für 59 Länder verfügbar sind. Die jüngsten Updates der Public Edition legen den Schwerpunkt auf integrierte KI- und Nachhaltigkeitsfunktionen sowie eine umfassendere Integration mit SAP Analytics Cloud.

Die häufigsten Anwendungsfälle für S/4HANA Cloud Public Edition sind neue SAP-Anwender oder Tochtergesellschaften größerer Unternehmen, die mit SAP arbeiten.