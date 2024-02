Grow with SAP zielt auf mittelständische Unternehmen ab

SAP, lange Zeit als ERP-Anbieter für Großunternehmen bekannt, unternimmt mit seinem Programm Grow with SAP gezielte Anstrengungen, mittelständische Unternehmen für S/4HANA zu gewinnen.

Das im März 2023 gestartete Programm Grow with SAP bietet Software und Services, die Unternehmen zur Implementierung von S/4HANA Cloud, Public Edition, ermutigen sollen. Laut SAP hat sich das Programm seit seiner Einführung gut entwickelt. Während der Bilanzpressekonferenz für das dritte Quartal 2023 gab das Unternehmen bekannt, dass sich bereits 440 Unternehmen in 80 Ländern für das Programm angemeldet haben.

„Grow with SAP soll mittelständischen Unternehmen die Auswahl und Implementierung eines Cloud-ERP-Systems erleichtern und kostengünstiger machen“, sagt Lloyd Adams, President SAP North America.

Neben der S/4HANA Cloud, Public Edition, umfasst Grow with SAP die SAP Business Technology Platform (BTP) für Entwicklung und Integration, vorkonfigurierte Best Practices für verschiedene Branchen, eingebettete KI und automatisierte Prozesse, beschleunigte Implementierungsservices, kostenlose Schulungsressourcen und Zugang zur Low-Code/No-Code-Entwicklungsplattform SAP Build.

SAP sieht den Mittelstand laut Adams als nächsten großen Wachstumsbereich an und glaubt, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um ihn zu bedienen, da die Branchenerfahrung von SAP die Expertise liefern kann, die diese Unternehmen benötigen.

„In diesem etwas turbulenten Markt müssen Unternehmen mit weniger Mitteln noch schneller mehr erreichen, und Cloud-ERP unterstützt Unternehmen und IT-Funktionen, die vor einem solchen Dilemma stehen, dies in großem Umfang zu tun“, sagt er. „Wir setzen auf ihre Zukunft und versuchen, sie zu garantieren, und zwar so, dass Unternehmen, die auf diese Weise mit uns zusammenarbeiten, nicht über uns hinauswachsen.“

„Die Cloud ermöglicht Flexibilität und Datensicherheit, und Software as a Service ist auch unter Support-Aspekten attraktiv“, sagt Golem. Außerdem ist das System so von überall und jederzeit zugänglich. Die Nutzung des derzeitigen Systems ist auf das Unternehmensnetzwerk beschränkt.

„Wir sind bei der Brenda Strafford Foundation stark in Forschung und Innovation involviert und wollen unsere Aktivitäten über den heutigen Stand hinaus erweitern“, so Golem. „Da wir wissen, dass dies in unserer Zukunft liegt, wollten wir sicherstellen, dass unsere grundlegenden Elemente rund um den Geschäftsbetrieb gefestigt sind. Daher haben wir beschlossen, dass wir ein System brauchen, das uns dabei unterstützen kann.“

S/4HANA Cloud ist nicht nur für mittelständische Unternehmen, sondern auch für Unternehmen aus dem Gesundheitswesen interessant. So entschied sich beispielsweise die Brenda Strafford Foundation (BSF), ein Anbieter von Seniorenpflege- und Notunterkünften in Calgary, für Grow with SAP zur Implementierung von S/4HANA Cloud.

Das Unternehmen entschied sich für die Installation eines Cloud-ERP, das als einheitliches System dienen soll. „Nach einem Auswahlverfahren, das auch Rootstock und Oracle NetSuite umfasste, entschieden wir uns für S/4HANA Cloud und Grow with SAP“, sagt Greer. Der Vertrag wurde im Juni 2023 unterzeichnet, und Sunny Sky befindet sich derzeit in der Mitte seines Implementierungsprojekts.

Während S/4HANA an Großunternehmen vermarktet wird, haben einige mittelständische Unternehmen festgestellt, dass Grow with SAP mit dem Software- und Servicepaket von SAP die Public-Cloud -Version attraktiv macht.

SAP nicht allein mit Fokus auf Mittelstand

„Grow with SAP soll dazu beitragen, S/4HANA Cloud für mittelständische Unternehmen attraktiver zu machen, aber es ist unwahrscheinlich, dass SAP eine so große Marktmacht aufbaut wie bei Großunternehmen“, sagt Laurie McCabe, Mitbegründerin der SMB Group und Analystin.

Mit dem Programm Rise with SAP zielt SAP laut der Beraterin auf die On-Premises-Kunden großer Unternehmen ab. Mit Grow with SAP erhält der Anbieter ein weiteres Instrument, um einen Markt zu erschließen, der ERP-Systeme in der Cloud wünscht.

Eine Sache, die SAP klären muss, ist die Verwirrung über andere Produkte als S/4HANA Cloud, einschließlich SAP Business ByDesign, ein reines SaaS-ERP-Produkt für mittelständische Unternehmen, und SAP Business One, eine ERP-Software, die sich an kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) richtet.

„SAP unterscheidet zwischen den verschiedenen Produkten, die es anbietet, und sieht Grow-Kunden als Kunden mit einem anderen Profil als Business-One-Kunden“, sagt Adams. Inzwischen überschneiden sich die Kundensegmente von Business ByDesign und Grow, da Grow Zugang zur Public Cloud und BTP für Geschäftserweiterungen und Integrationen hat. Aber die Kunden gehen vielleicht nicht mit dieser Klarheit an das SAP-Portfolio heran.

„Es ist nicht so einfach wie bei Oracle NetSuite, Acumatica oder Microsoft [Dynamics 365], dort hineinzugehen, sich umzusehen und herauszufinden, was man braucht“, sagt McCabe. „Man braucht eine Menge Unterstützung, um herauszufinden, welches SAP-Produkt man sich ansehen sollte. Wenn man keine bestehende Beziehung zu SAP hat - was bei Wachstumskunden in der Regel nicht der Fall ist - glaube ich nicht, dass es so einfach ist, sich zurechtzufinden.“

SAP, Oracle und jetzt auch Workday dominieren den ERP-Markt für Großunternehmen, weil sie Technologien anbieten, die jede nuancierte Funktionalität abdecken, die große Unternehmen benötigen. Aber es gibt laut McCabe mehr Anbieter mit Systemen, die speziell für mittelständische Unternehmen entwickelt wurden und die über etablierte Channel, Beziehungen und Ökosysteme unabhängiger Softwareanbieter verfügen, die auf dieses Marktsegment zugeschnitten sind.

Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass drei Anbieter den ERP-Markt für mittelständische Unternehmen so dominieren werden wie den Markt für Großunternehmen, so wächst dieser Markt doch, da viele noch immer ältere, lokale Systeme verwenden und auf Cloud-Systeme umsteigen wollen.

„Ein großes Plus für SAP ist, dass sie über starke Branchenfähigkeiten verfügen. Aber die meisten [der mittelständischen Anbieter] haben sich auch Branchen ausgesucht, in denen sie stark vertreten sind“, so McCabe. „Nur wenige versuchen, nur ein einfaches ERP zu verkaufen. Es gibt also viel Platz im Mittelstand für SAP, aber ich bezweifle, dass SAP diesen Markt beherrschen wird.“